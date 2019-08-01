乘云而上 连云港与紫光云携手打造新型智慧城市建设典范

连云港自古就与云结缘，以云为名，因云而兴，今天又与紫光云结下了不解之缘。未来，必将乘云而上，打造出中国新型智慧城市建设的典范。

2019年7月18日，以“高质发展 云慧港城”为主题的紫光云IMPACT峰会在连云港成功举办。众多政府领导、行业专家、企业领导齐聚连云港，共同探讨了数字时代下新型智慧城市建设与产业发展的新思路，并共同见证了互联网时代下连云港市转型升级的显著成果。

后发先至，做好新型智慧城市建设

连云港政务办副主任 张名志

连云港在智慧城市建设中主要提倡后发先至，少走弯路的发展思路。连云港政务办副主任张名志指出，“在智慧城市建设初期我们考察了很多城市，并与相关工作人员进行了深度交流。发现在智慧城市、数字政府和政务信息化推进当中，存在很多难点。比如数据壁垒、烟囱林立等问题，这也是政务信息化推进当中遇到的最大难题。”

张名志还举例称，“其中最主要的表现是数据部门化，因为涉及到各个部门的切身利益而不愿共享数据。比如以前的公安数据其他任何部门是无法获得的。反过来，公安系统需要的人事民政数据也无法获得，就会出现类似人员死亡仍然冒领社保等情况，这都是由于数据没有相互打通所造成的问题。”

面对数据壁垒这样的棘手问题，政府又该如何解决呢？目前，连云港全市采用了‘一朵云’，一个云平台。张名志指出，“这样做的好处是可以保证统一的技术标准，在整个数据的归集和共享方面起到非常巨大的作用。现在很多城市都建有好几朵云，造成了各种各样的数据壁垒和行业烟囱，数据归集共享就变的非常困难。另外，一朵云还极大的避免了重复性建设。目前全市实现一张网——电子政务外网，所有政务数据全部依托电子政务外网进行承载。从省到县、乡、镇、村，所有数据及办理事项由一张网进行贯通。这就是利用后发先至的优势，打破条条框框的限制，把连云港市的经脉完全打通。”

据悉，在移动端应用方面连云港也在不断发力，行政审批事项由一张网完成，且服务事项不断扩展到政务服务手机端，而连云港App手机端上也在不断地增加审批服务事项。到今年底，可达100项政务服务和1600多个相关查询服务。

张名志还特别强调称，“要实现后发先至，首先要有好的规划和顶层设计，起点要高。连云港从一开始就投入大量精力进行调研，按照规划一步步进行实施，保证信息化不跑偏，避免走别人走过的弯路，防止一边建设，一边形成新的数据壁垒等情况。其次，智慧城市建设需要政府大力推进，特别是在实施初期，能否打破部门之间的数据壁垒，是最终能否实现数据共享的关键所在。”

与紫光云结下不解之缘

连云港自古就与云结缘，以云为名，因云而兴，今天又与紫光云结下了不解之缘。 那么，连云港为何在众多云供应商之中唯独选中了紫光云作为智慧城市建设的合作方呢？

对此，张名志指出，“在刚开始建设的时候，我们面临着人才、资金等各方面的不足，特别是智慧城市建设对技术要求高，资金投入大。在这种情况下，政府信息化建设的推进非常艰难，因此就必须要借助外力。”

“因此经过多方考察，我们发现紫光集团提出‘从芯到云’的发展战略刚好与连云港当前发展非常契合。首先紫光集团硬件齐备，旗下有新华三集团，产品能够覆盖三大运营商，提供全套的硬件产品服务，包括5G、云平台、软件防火墙等服务；另外，我们认为从芯片到云的整体发展方向，能够打造全生态的完整产业链。这种完整的生态战略非常符合连云港对未来的发展需求。” 张名志表示。

在近两年的运作中，紫光云持续助力连云港创建繁荣宜居智慧新城。在承担建设重任的同时，紫光云与连云港市政府一起探索经营模式创新，以合理的运营实现智慧城市的建设价值。并专门成立了紫光云数科技（连云港）有限公司，开始全面展开合作与落地，包括智慧城市的顶层规划、建立政务数据中心等，以及对数据的归集、共享、编制目录等做了清晰比对之后，建成了六大基础数据库。

目前，连云港政务工作在许多方面已经进入了全省的第一梯队，尤其在数据共享方面，不仅把全市所有部门可以共享的数据全部实现了共享，并且还归集到了省及国家的一部分数据当中，目前整体数据存储量已超过了1300G。

推进信息化与工业化深度融合

连云港工信局创新处处长 李秀云

在推进信息化与工业化深度融合方面，连云港工信局创新处处长李秀云指出，政府主要是要指导推进“互联网+先进制造业”，以及智能制造发展和产业数字化转型。而重点就是要推进包括企业上云、工业互联网平台、智能制造等一系列有针对性的措施，全方位多层次的开展两化融合的相关工作，实现连云港地区整体水平的提升。

而经过近些年的努力，成效已经比较显著，目前全市已拥有省级以上两化融合示范试点企业109家，互联网与制造融合创新示范试点企业22家，国家级两化融合贯标试点10家，省级两化融合贯标试点企业17家。

在企业上云方面，从2018年云工作系统化推进以来，连云港市的成果也比较显著，如恒瑞医药、盛虹石化等六家企业获评为江苏省五星级首批上云企业。江苏全省25家获奖企业中连云港获批了六家，占比24%，位居全省第一。

另外，在探索紫光云数科技（连云港）有限公司的商业模式中，积极推动其打造工业互联网平台。去年9月由专家现场审核，认定为首家市级工业互联网平台。李秀云总结称，“工业互联网平台充分发挥了紫光云在互联网方面的人才和技术优势，推动建设完善了工业互联网平台体系。”

云平台+智慧消防建设

智慧消防建设，因为种种原因，相比其他行业的信息系统建设，如公安、人社等部门会相对落后一些。传统消防设备生产企业、施工企业、工程公司等消防企业对互联网知识较为缺失，强项在于对业务应用场景有较多经验。

而江苏金鸽网络科技有限公司从2016年进入智慧消防领域以来，一直扎根做连云港土生土长的互联网企业，主要基于移动互联网、云计算和大数据技术为政府和企业提供行业解决方案。

江苏金鸽网络科技有限公司总经理 陈宗华

江苏金鸽网络科技有限公司总经理陈宗华表示，“作为智慧城市的一部分，随着信息化和产业的深度融合，新一代信息技术与消防公共领域安全监管相融合，可以进一步提高公共安全监管的水平与效率，并降低成本让老百姓的获得感更强。”

但同时，由于智慧消防业务体量大，业务周期性比较长。因此，同样也要利用到像紫光云这样的平台作为基础。而紫光云在计算能力、核心算法等关键领域都具备优势，可以基于大数据及云平台为中小微企业提供有力支撑。而江苏金鸽网络在消防业务场景两端，对智慧消防的合成监管，灭火救援指挥等应用非常成熟专业，双方真正实现了优势互补，未来也将取得更大的进步。

做可信赖的数字化合伙人

基于紫光云“百城百业”的布局，紫光云以“可信赖的数字化合伙人”为理念，从2017年开始，经过两年的迭代发展，与连云港市政务服务管理办公室（大数据管理局）、连云港高新技术产业开发区、连云港市工业和信息化局深度合作，紧密围绕“高质发展、后发先至”，打造数字连云港。

紫光云总裁兼CEO 吴健

在会议期间，紫光云总裁兼CEO吴健表示，“紫光云提出数字化合伙人的概念，并不是一句口号，是有理念、有方法、有顶层设计，能够真正帮助城市持续性智慧化发展的立体方案。将有效避免出现智慧城市中的烂尾工程。以我们的平台支撑能力来帮助政府一起把城市运营好。”

张名志也表示，“到目前为止，连云港与紫光云的合作已经渐入佳境，随着双方合作的深入，特别是一些项目进入到了关键时期，将更加获益于紫光云的整体资源与技术支持优势。而紫光云能够把最先进的理念带给连云港，引领我们尽快走出项目深水区。”

最后，吴健还表示，“紫光云将进一步深入连云港智慧城市建设，构建具有连云港特色的云服务体系，加速大平台、大数据、大系统、大服务的数字政府的落地，挖掘港城新模式、促进高质发展。”

我们相信，通过这次与紫光云的携手与合作，将不断给连云港市带来新的动能和机遇。必将乘云而上，打造出中国港口型城市向新型智慧城市建设发展的成功典范，并为其他国内智慧城市建设做出积极的示范作用。