IDC：SD-WAN基础设施市场规模将在2023年达52.5亿美元

IDC发布了两份关于快速增长的软件定义广域网（SD-WAN）基础设施市场的最新研究报告。IDC预测，作为企业网络市场的一个重要组成部分，SD-WAN市场将从2018年到2023年期间以30.8％的复合年增长率（CAGR）增长，届时规模将达到52.5亿美元。

至顶网网络与安全频道 07月25日 编译：IDC发布了两份关于快速增长的软件定义广域网（SD-WAN）基础设施市场的最新研究报告。IDC预测，作为企业网络市场的一个重要组成部分，SD-WAN市场将从2018年到2023年期间以30.8％的复合年增长率（CAGR）增长，届时规模将达到52.5亿美元。IDC市场份额报告包括了SD-WAN基础设施厂商2017年和2018年的收入。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“受各种因素的推动，SD-WAN仍然是网络基础设施市场增长最快的部分之一。首先，传统的企业WAN越来越无法满足当今现代数字业务的需求，尤其是这与支持SaaS应用以及多云和混合云使用密切相关。其次，企业希望在WAN上更轻松地管理多种连接类型，以提高应用性能和最终用户体验。这些趋势，再加上全球领先的通信服务提供商快速拥抱SD-WAN，快速推动着SD-WAN的部署，为企业提供混合WAN连接的动态管理，让企业能够保证针对每个应用的高水平服务质量。”

SD-WAN基础设施市场继续保持着激烈竞争的态势，2018年销售额增长64.9％至13.7亿美元。现有的网络厂商利用他们的技术优势以及在路由和WAN优化方面的装机优势主导市场，与此同时众多初创厂商仍然十分活跃。IDC发现，思科在SD-WAN基础设施市场中占据最大份额，拥有广泛的、主要用于SD-WAN部署的路由产品组合，以及Meraki产品组合和SD-WAN管理平台（来自于2017年8月收购的Viptela）。VMware市场份额位列第二，拥有基于VeloCloud（于2017年12月收购）提供的SD-WAN服务，其次是Silver Peak、Nokia-Nuage和Riverbed。