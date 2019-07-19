云慧港城 共筑城市发展新篇章

2019年7月18日， 以“高质发展 云慧港城”为主题的紫光云IMPACT峰会连云港站成功举办。众多政府领导、行业专家、企业领导齐聚连云港，共同探讨数字时代的智慧城市建设与产业发展，共证互联网时代连云港的城市转型升级。

2019年7月18日， 以“高质发展 云慧港城”为主题的紫光云IMPACT峰会连云港站成功举办。众多政府领导、行业专家、企业领导齐聚连云港，共同探讨数字时代的智慧城市建设与产业发展，共证互联网时代连云港的城市转型升级。

连云港市委常委、市政府常务副市长王加培出席峰会并致辞，王加培副市长在致辞中表示：大数据正成为促进连云港高质发展的新动能、新路径。连云港市与紫光集团在智慧城市建设等多个领域开展合作，以共建连云港市大数据中心为契机，在智慧城市、数字政府、互联网+政务服务等领域开展战略合作。未来连云港将持续挖掘新动能、探索新路径，把握新的发展机遇，努力把连云港打造成为数字政府典范和大数据治理应用示范区，引领全市经济社会高质量发展。

连云港市委常委、市政府常务副市长 王加培

连云港市政务办副主任张名志出席峰会并在致辞中对紫光集团的工作支持表示了肯定，他表示连云港政务信息化工作充分发挥了紫光集团人才、技术、市场、资金的诸多优势，特别是在政务云平台、大数据中心等方面，正是在紫光集团的大力支持和帮助下，才得以又好又快地完成。

连云港市政务办副主任 张名志

云筑港城 共建一带一路强支点

2017年10月，连云港市政府与紫光集团在北京正式签订战略合作协议，紫光云数科技（连云港）有限公司正式入驻港城。近两年来，紫光云持续助力连云港创建繁荣宜居智慧新城。在承担建设重任的同时，紫光云与连云港市政府一起探索经营模式创新，以合理的运营实现智慧城市的建设价值。

紫光云总裁兼CEO吴健在演讲中表示：紫光云将进一步深入连云港智慧城市建设，构建具有连云港特色的云服务体系，加速“大平台、大数据、大系统、大服务”的数字政府的落地，挖掘港城新模式、促进高质发展。

紫光云总裁兼CEO 吴健

基于紫光云“百城百业”的布局，紫光云以“可信赖的数字化合伙人”为理念，从2017年开始，经过两年的迭代发展，与连云港市政务服务管理办公室（大数据管理局）、连云港国家高新技术产业开发区、连云港市工业和信息化局深度合作，紧围绕“高质发展、后发先至”，打造数字连云港。

在工业领域，以连云港市重点产业为核心，建设智能制造示范项目，助推企业上云和智能化改造，将连云港市打造成区域工业互联网平台应用示范基地，进一步加快连云港打造数字经济时代的智慧城市进程。

在消防领域，紫光云携手江苏金鸽助力连云港智慧消防建设，江苏金鸽总经理陈宗华在演讲中表示，作为连云港互联网领军企业，同时也是紫光云的深入合作伙伴，江苏金鸽将整合技术优势、行业经验与洞察，以裂变发展和扩散效应来探索新的商业模式，与大众、社会、国家一路同行，享智能化美好未来。

江苏金鸽总经理 陈宗华

创新共荣 加速港城高质发展

峰会上举办了以“智慧引领，共赴城市发展新篇章”为主题的圆桌论坛，产业专家与紫光云生态合作伙伴共同探讨，就连云港智慧城市创新发展交换前沿观点。

圆桌论坛“智慧引领，共赴城市发展新篇章”

紫光云联合连云港政府，在连云港国家高新技术产业开发区内，携手连云港市城建控股集团，建设了省内单体规模最大的城市大数据中心。连云港城市大数据中心从整体规划设计，到各个定制化模块内机房的灵活配置均符合等保三认证，可满足多元化的存储备份需求，为区域内企业上云、政务上云提供从网络硬件到核心云平台一体化的服务解决方案。

今年，连云港智慧城市运营中心（城市大脑）已全面投入运营。连云港政务服务、经济运行分析、民生舆情调研等众多智慧城市服务将与之深入结合，城市深化放管服改革、优化营商环境等工作也有了强有力的支撑。

今年5月，在连云港市政府及政务服务办公室的指导下， “我的连云港”APP正式上线。“我的连云港”APP围绕“便民”、“亲民”的产品设计理念，可以变“群众跑腿”为“掌上办事”，让市民能够享受“一部手机办事通”的便利。截至目前，可提供各类服务事项172项，其中可实现办理类服务事项58项，查询类服务事项114项，进一步助力连云港打造成为“大平台、大数据、大系统、大服务”的数字政府。

以连云港城市大数据中心、连云港城市运营中心、我的连云港APP为起点，以数字连云港建设为核心，紫光云将继续推进创新协作与深度运营，支持连云港国家高新技术产业开发区积极探索物联网技术应用，推进智能制造示范项目建设、加速企业上云和智能化改造， 打造“强富美高”新港城。

协同并进 助推创新

今年以来，为了响应连云港国家高新技术产业开发区推进中小企业“专精特新”的发展规划，推进园区建设和企业信用体系建设，紫光云与中青信用管理有限公司一同构建信用大数据分析平台，挖掘数据价值，支撑企业管理、供应链管理、精准营销等需求。中青信用管理有限公司总裁史延莹在演讲中表示，中青信用将立足于紫光集团生态资源及技术优势，携手紫光云深度挖掘数据价值，进一步助力连云港高新区中小企业“专精特新”持续高效发展。

中青信用管理有限公司总裁 史延莹

为了共同推进连云港高新技术发展与应用，紫光云在协同紫光集团内部的兄弟企业与行业生态资源的同时，同步推进产学研机构开拓创新。并携手江苏海洋大学共同推进“大数据学院”的建设。在峰会现场举办共建“大数据学院”揭牌仪式，双方将以“真诚合作、追求实效、互惠互利、共同发展”为原则，定期开展技术交流、不断提高并改进研究水平，打造产学研合作及实习就业基地，在人才培养、数据中心建设等方面协同创新，共促数字连云港创新未来。

“大数据学院”揭牌仪式

未来紫光云将围绕人工智能、物联网与生态伙伴共同开拓创新，赋能连云港百行百业智慧发展，帮助连云港市实现优政、惠民、兴业的目标。以数字化智慧与连云港携手打造21世纪的数字丝绸之路，筑就港城云上新发展！