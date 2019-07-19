无畏未知 创新安全 瑞数信息获君联资本C轮1亿元融资

7月19日，瑞数信息在北京开启主题为“无畏未知 创新安全”的C轮融资暨新产品战略发布会，宣布获得君联资本C轮融资1亿元人民币，并正式推出瑞数信息“动态安全2.0”产品体系。除了延续“动态安全”核心技术在Bot自动化攻击防护领域的领先优势，更强调AI人工智能领域的持续创新与投入，不仅将瑞数信息的安全版图进一步拓展到包含移动端、云端、API及IoT应用安全在内的更广阔的业务和应用安全领域，更将安全能力从对新兴和未知威胁的防护，提升到可持续安全对抗的新台阶，令企业IT数字化进程更快速、更灵活、更持续，从容应对瞬息万变的安全威胁和挑战。

作为中国动态安全技术的首创者以及Bot自动化攻击防护领域的引领者，瑞数信息自2012年正式成立以来迅速成长，用户群已经覆盖政府、金融、电信、医疗、教育、电力能源、互联网等众多行业和领域，包括国务院、国家信息中心、中国移动、中国联通、中国电信、交通银行、浦发银行信用卡中心、国家电网、首都机场等众多国家级政府机构和关键基础设施企业。瑞数信息的持续创新也获得了业内的高度认可，2019年，瑞数信息成功跻身中国网络安全100强企业，被IDC评为“中国业务安全之反欺诈市场创新者”，并入选安全牛在线交互安全领域领导者象限。

瑞数信息CEO 余亮

瑞数信息CEO余亮表示：“我们已经进入崭新的‘网络空间时代’。伴随云计算、5G、物联网、大数据、AI等新兴技术的成熟落地，拥抱数字时代，成为各行各业信息化建设的首要目标。同时，习主席关于 ‘网络安全与信息化是一体两翼、驱动双轮’的重要讲话，确立了数字化经济下，网络安全的重要地位和发展方向。

“面对不断涌现的新技术和复杂多变的安全威胁，网络安全正逐渐从合规，走向真实的对抗，网络安全领域需要不断创新，迎接各种新挑战。瑞数信息在秉承‘动态安全’和‘主动防御’安全理念的同时，进一步加强AI人工智能和大数据分析技术，为企业提供全方位主动防御和更精准的威胁智能分析。我们将以更无畏的姿态应对未知安全威胁，开启企业安全防护的新纪元。”

君联资本表示：“恶意Bot流量已经成为业务和应用安全的重要威胁，传统安全手段难以有效应对，市场潜力巨大，瑞数自主研发的动态安全和主动防御技术在市场上稀缺性强，快速获得了众多行业头部客户的认可，同时以CEO余亮为代表的核心团队兼具顶尖的技术能力和丰富的大客户销售经验，在网络安全创业公司中非常稀缺，未来君联资本将持续关注网络安全领域。”

动态+AI人工智能 打造瑞数动态安全2.0

5G时代的到来，催生新的应用出现。云大物移智各类技术飞速发展，加快企业数字化的转型升级。据 IDC预测，到2022年，全球智能手机保有量将从现在的37.8亿达到45.1亿，连接的IOT设备将达到407亿，特别是各类应用的数量从现在的500万达到5亿个。未来，所有关联于网络之中的系统、设备、用户、数据都将面临更多更复杂的已知或未知安全威胁，不断挑战企业对攻击的快速识别、快速响应能力。业务和数据价值驱动下的黑产生态化，形成对企业安全防御近乎压倒性优势，让企业安全防护在业务资源的争夺、人机对抗、真实与虚拟的攻防辨识中，应接不暇。

2019年，瑞数信息“动态安全2.0”进一步提升“动态安全”与“AI人工智能”两大核心技术的协同效力，不仅在既有的动态验证、封装、混淆、令牌四大动态安全技术上加入全新的“动态挑战”技术，更融入涵盖机器学习、智能人机识别、智能威胁检测、全息设备指纹等的AI技术。在提供快速、深度识别、主动防御的基础上，以可编程响应和自动化威胁情报等功能，提供动态对抗和协同防御的能力，实现对应用、业务数据和交易操作更强大的保护。

瑞数信息CTO 马蔚彦

瑞数信息CTO马蔚彦表示：“今天，应用已成为数字化转型的重心，安全防御的重心也正在从网络上升到应用；从传统网络边界迁移到各种应用API。应用API正在成为智能企业新的应用架构的核心。瑞数动态安全2.0产品架构面向种类更多、范围更广泛的应用安全，同时立足业务欺诈风险，提供风险前置识别和持续安全对抗的能力。”

五大新产品 面向全应用安全领域

继陆续推出以防自动化威胁为独特优势，面向应用和业务安全的Botgate动态应用保护系统，和针对中小企业WAF安全市场的双引擎动态WAF-River Safeplus后，本次发布会瑞数信息全新推出五大安全产品，覆盖Web、移动App、H5、API及IoT应用，建立从动态防御到持续对抗，从应用防护到业务透视的全方位应用安全解决方案。

- App动态安全防护系统（App BotDefender）：以“动态防护”技术为核心，通过甄别非法客户端和仿冒正常请求的已知和未知自动化攻击，为各类原生APP、H5及混合应用及微信等多应用入口提供统一的安全防护，覆盖从App客户端到App服务端的一体化安全防护。

- API动态安全防护系统（API BotDefender）：独特的ADMP安全模型实现覆盖API感知、发现、监控和保护四大模块的API安全解决方案。可以对来源环境及用户行为进行感知，从而自动发现API，并对所有异常API请求行为进行监控与告警，可借助动态响应机制，对异常API请求进行拦阻、限速或欺骗等响应动作。

- 业务威胁感知系统（Biz Insight）：由瑞数动态安全引擎和AI人工智能引擎共同打造的多层次、多维度业务威胁感知技术，将传统业务风控体系延伸到客户端，实现风控前置，借助可编程对抗技术，实现持续对抗自动化攻击和由此带来的业务欺诈行为。

- 全息数据透视系统（Data Insight）：作为一个可以针对多源异构海量数据的分析平台，可采集、整理任何格式的机器数据，其索引后格式化技术，可对任意字段，按需提取，便于根据业务、安全不同部门需求，快速开发，快速迭代，提供所想即所得的数据分析、搜索、报表和可视化能力。以应用视角为核心，实现业务安全威胁监测、应用安全攻击监测、应用运维安全监控分析等功能。

- IoT动态安全防护系统（IoT BotDefender）：以AI人工智能技术辅助动态安全，实时阻挡各类IoT恶意代码攻击及零日漏洞攻击，提供IoT设备、IoT应用及跨IT/OT的网关安全三方面的全程动态防护，降低维护成本，节约服务器资源和带宽。

瑞数信息CTO马蔚彦认为：“安全，就是需要持续不断的对抗变化，应对未知。企业安全需要高效、主动的安全技术，更需要持续对抗的安全能力，以适应企业应用架构的升级和应用服务快速交付中不断出现的新问题。这正是瑞数动态安全2.0为达成此目标所提供的技术和产品能力。”

产品+市场双向发力 创新与合作新生态

本次发布会上，英迈中国正式与瑞数信息达成总分销合作协议。作为领先的技术分销及服务提供商，未来英迈中国将凭借卓越的分销管理经验和专业管理团队，与瑞数信息共同发力企业级安全服务，打造涵盖产品方案、分销渠道、行业市场和技术服务的完备体系，为广大合作伙伴及行业用户提供专业、领先和创新的产品及服务，为实现数字化转型提供安全保障！

瑞数信息与英迈中国正式达成总分销合作协议

随着本次由君联资本投资的1亿人民币融资的注入，和瑞数新一代动态安全系列产品的发布，未来，瑞数信息将为应用安全和业务反欺诈两大方向提供更深入、联动和智能的安全产品与服务，并应用于更广泛的市场领域。

瑞数信息CEO余亮表示：“面对未来安全形势中的各种未知和挑战，瑞数信息有信心，更有实力。我们能够让企业领先威胁一步，让安全领先攻击一步！”