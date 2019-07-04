博通有意斥资150亿美元收购赛门铁克 目标指向混合云

彭博社本周二晚间爆料称，博通正在就收购网络安全巨头赛门铁克进行谈判。根据彭博社的消息来源称，这一谈判已经进入后期阶段，可能会在几周内签署协议。然而，也有业内人士称，这笔交易可能会落空。

至顶网网络频道 07月04日 编译：上周博通（Broadcom）公司首席财务官Thomas Krause告诉华尔街分析师，他们正在寻求在软件市场进行更多收购。看起来，这一说法不是未来的目标，而是已经启动的计划。

彭博社本周二晚间爆料称，博通正在就收购网络安全巨头赛门铁克进行谈判。根据彭博社的消息来源称，这一谈判已经进入后期阶段，可能会在几周内签署协议。然而，也有业内人士称，这笔交易可能会落空。

英国金融时报的一篇报道称，消息人士称博通可能会为收购赛门铁克支付150多亿美元，交易最早可能会在这几天宣布，但也有可能会落空。

博通公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，其生产的芯片主要用于从智能手机到数据中心的各种设备。由于摩尔定律终结，导致开发新半导体的成本上升，促使博通开始关注软件市场的增长，为此去年博通以190亿美元收购了CA Technologies。

CA以基础设施管理软件和开发者工具而闻名，而赛门铁克则以防病毒产品为人们所熟知。这家拥有37年历史的公司是全球最大的安全软件提供商，截至上一财年，赛门铁克的年收入为47.1亿美元，装机量达到了350000个企业组织和5000万用户。

尽管赛门铁克和CA的产品组合仅在少数领域有所重叠，但双方有一个共同点：他们都越来越多地迎合那些拥有混合云环境的企业。特别是赛门铁克最近一直在加强自己的混合云功能。今年2月，赛门铁克收购了安全初创公司Luminate，后者开发的平台主要用于保护内部和外部环境中的用户连接。

Krause在上周的华尔街简报会上表示，博通的收购重点是混合云软件。

赛门铁克的股东对此次收购传闻做出了积极回应，赛门铁克股价昨天上涨了20％。但博通的投资者们更为谨慎一些。截止发文时，博通股价下跌超过4％，与去年宣布收购CA后的股价下跌如出一辙。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“博通目前正面临着身份危机，它需要弄清楚的是，它到底是一家芯片公司、软件公司还是一家投资集团。现在博通看起来像一个没有连接价值的投资部门，只对收购被低估的资产感兴趣，吞并这些资产并从中赚钱。”

博通公司在首席执行官Hock Tan的领导下一直在积极寻求并购战略。博通诞生于2015年Avago Technologies和Broadcom之间的重磅合并，这是半导体行业有史以来规模最大的并购交易。一年后，合并的实体继续并购了第三家半导体公司Brocade Communications。

然而Tan的战略投资并非一帆风顺。去年，由于国家安全问题，特朗普政府撤销了博通企图对竞争对手高通的收购。