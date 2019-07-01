共绘“智能制造”蓝图 紫光云为老工业基地输送新动能

本次中德产业园与紫光云强强联手，成立了紫光中德技术有限公司，并作为园区的重要企业正在逐步壮大，而紫光云也正在积极引入更多的先进技术和优质资源，为中德产业园未来规划与建设发挥更加积极的作用。

至顶网网络频道 07月01日 北京报道：以“芯云一体 智领未来”为主题的紫光云IMPACT沈阳站活动已经圆满结束。会议期间，包括沈阳地区政府领导、信息化专家、产业专家和企业代表在内的各界人士纷纷出席，共同探讨了数字经济时代下城市建设与产业发展的创新思路，并留给我们很多关于智慧城市与智能制造之间如何共赢的思考与启发。

会议中，沈阳市政府副秘书长、中德园管委会常务副主任郭忠孝指出，“数字中德创新中心将扎根辽沈，面向全球，成为全国领先的中德工业4.0资源汇聚与能力输出的中心，为打造智能制造产业高地，共促沈阳创新未来的发展。”

沈阳市政府副秘书长、中德园管委会常务副主任 郭忠孝

强强联手 打造创新型园区典范

作为助推沈阳以制造经济为主体的主要载体，中德（沈阳）高端装备制造产业园（以下简称：中德产业园）最终将打造成为国际化、智能化、绿色化的高端装备制造业园区，加快培育沈阳经济区新的增长点，为促进辽宁省经济社会发展乃至东北地区老工业基地全面振兴发挥积极作用。

据悉，中德产业园早在2015年就已经宣布成立，2015年12月17日，国务院印发《关于中德（沈阳）高端装备制造产业园建设方案的批复》，园区成为国务院批复的全国第一个以中德高端装备制造产业合作为主题的战略性平台。园区规划面积55平方公里，核心区面积约20平方公里，将重点发展智能装备、高端装备、汽车制造、工业服务、战略性新兴产业。到2018年，中德产业园工业总产值完成750.7亿元，同比增长11.7%；全口径税收完成99.4亿元，同比增长15.3%；固定资产投资完成50.5亿元，同比增长27.6%。截至目前，园区已拥有企业430余家，推进项目共计367个，总投资3206亿元，包括德资、合资、外资项目127个。

本次中德产业园与紫光云强强联手，成立了紫光中德技术有限公司，并作为园区的重要企业正在逐步壮大，而紫光云也正在积极引入更多的先进技术和优质资源，为中德产业园未来规划与建设发挥更加积极的作用。

芯云一体 为制造业上云铺路

无论是建设智慧城市，还是产业转型，都离不开信息化建设的有力支撑。沈阳市大数据局局长李莹在会议中表示，“沈阳市将立足‘以信息化培育新动能，用新动能推动新发展’的发展路线，为企业发展和项目建设提供更加优质的服务，共同开创沈阳高质量发展、新时代振兴的新局面。”

沈阳市大数据局局长 李莹

面对沈阳信息化建设与制造业向智能化、服务化转型的关键时期，上云必将成为企业首选。对此，紫光云总裁兼CEO吴健在会议中表示，“紫光云将立足可信赖的数字化合伙人定位，以芯云一体为核心，携手产业伙伴共同构建具有沈阳特色的、可信赖的云服务体系，发力沈阳产业数字化升级，帮助落实“一带五基地”建设，共同助力东北制造业的振兴。”

紫光云总裁兼CEO 吴健

完备生态 助推制造业转型升级

由于传统生产型企业上云要面临很多挑战，如信息化改造、业务软件及系统对接等问题都需要得到妥善处理。对此，数码大方东北大区总经理杨振华表示，“从全国来看，紫光云是一个非常优秀的云平台，平台上汇集包括数码大方在内的一批优秀供应商。作为智能制造和协同制造领域唯一国家级工程实验室——智能化协同制造技术及应用国家工程实验室的承建单位，数码大方主要面向制造业，提供工业软件和工业互联网产品及服务。本次，紫光云搭建起了一个大型资源库，生产型企业上云之后需要把以往的工业软件应用到企业的云端。而数码大方就是以更快更好服务用户的理念，把优秀的软件产品和服务投放到平台上，让制造企业方便快捷的从云端获取软件应用资源，让制造业企业享受到云服务带来的降本增效等实际效果。”

数码大方东北大区总经理 杨振华

据了解，数码大方是中国知名的工业软件和工业互联网公司，是紫光云在全国的重要战略合作伙伴，同时也是紫光中德在沈阳市工业企业上云的重点合作伙伴。数码大方工业软件产品拥有完全自主知识产权，可提供数字化设计、数字化制造、产品全生命周期管理和工业云服务，并为大中专院校提供数字化教学、数字化实训等解决方案。目前，数码大方在全国拥有三万多家客户，大方工业云注册用户超过40万家，并建立了北京、德阳、常州都19个区域工业云，以及阀门、地能、模具等10个行业云。

作为实体经济，很多制造业企业对上云之后的业务数据泄露问题十分担心。杨振华认为，“从制造业企业发展的长远目标来看，上云是必经之路，由于云带来的诸多优势，如减少企业基础设施重复投资，降低人力成本、提高业务灵活性等方面，都是传统生产模式无法具备的。但同时云也让很多传统制造企业担心其安全性，比如前端销售、工艺、制造生产、工业云这些数据目前都保存在本地，上云以后会不会意外丢失甚至被泄露出去。对于紫光云来说，企业的数据并不是完全放在一个大型的数据库中，而是分布式的存储在多个数据库当中，其安全性和可靠性远高于本地，这也是紫光云的核心优势。而数码大方选择与紫光云合作，也是基于紫光云对应用安全的保密资质作为前提的。”

制造企业 不断实践数字化转型

目前，在沈阳的制造企业中，已经有很多企业开始积极实践数字化所带来的新机遇。以沈阳地区的输配电行业为例，当前其面临的主要挑战是同质化竞争严重，制造业利润逐年下降，管理成本增加，规范治理成本较高，造成市场鱼龙混杂，导致小企业利润较低，大企业成本上升竞争力弱，市场整体比较疲软。

其中，以昊诚电气目前发展状态比较稳定，并具有自身稳固的核心产品及竞争力。昊诚电气董事长李文东表示，“我们公司的主要业务是做电气设备制造，即中低压电气设备，比如变压器、开关柜、开关等产品。对于数字化转型我们并不是现在才开始做，事实上在20年前就开始涉及。从最开始的ERP，到最近几年的MES等，我们每年都在不断对业务系统进行升级改造。”

昊诚电气董事长 李文东

同时，李文东表示，“最近几年，凭借着政府对信息化建设力度的不断加大，以及和紫光云的进一步合作，我们发现紫光云并不只是做类似公有云平台那么简单，而是会下沉到企业去进行业务层面的合作。这种基于行业的极强属性在应对转型时给了我们很大的助力与信心。在管理数字化方面我们之前也遇到了很多困难，包括软件与硬件方面投入都非常大。现在我们把数字化应用到智能电表当中，通过云平台可以节省很多物力财力。”

最后，李文东还强调，“对于输配电行业来说，数字化转型势在必行。所有企业应该联合起来，建立一个行业服务平台，让大家一起分享、交流，从而建立更多的成功应用，为客户提供更多的解决方案，突破同质化竞争局限，进一步降低企业的生产成本，提高制造业企业核心竞争力，这也是我们看到紫光云正在努力推进的方向。”