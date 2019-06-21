进一步推动国产替代 联想全新云办公解决方案面世

“三个月内实现2000人的桌面办公需求，未来要支撑总计不小于2万个虚拟桌面的部署。” 某省级行政中心在搬迁重建时向联想企业网盘表达了这样的信息建设诉求……

“三个月内实现2000人的桌面办公需求，未来要支撑总计不小于2万个虚拟桌面的部署。” 某省级行政中心在搬迁重建时向联想企业网盘表达了这样的信息建设诉求。而在实现“从后端到前端、从硬件到软件”的国产替代的同时，还要充分利用腾退下来的信息化设备，为这次本就“时间紧、规模大”的部署带来了更大的挑战。



近年来，棱镜计划、WannaCry勒索病毒、震网等一系列危害国家信息安全的事件相继发生。2015年中共明确信息安全是国家安全的重要组成部分，进入2018年，又进一步强化了重视信息安全的国家意志，要求发挥资本市场的力量，推动网络强国战略的实施；加之云计算、大数据等信息技术的驱动，国产替代条件逐步成熟。存储器和X86 服务器已具备全球竞争力，操作系统和应用软件也百花齐放，工作设备全部“国产化”成为政企响应国家安全可控政策的新趋势。



但，短期内想实现办公国产化，存在一定难度。不仅要考虑已有国外产品设备的利旧问题，避免重复投资，还要考虑当前国产云办公产品，如服务器、操作系统、终端设备、桌面级系统因情况各不相同带来的兼容问题，以确保整体搭建的可靠性。



联想是业界为数不多的能够实现端到端国产化方案的厂商，其产品拥有公安部等级保护三级和工信部可信云认证，符合安全合规的要求。经过综合评估政企信息化部署需求后，倾力打造联想全新云办公解决方案，将联想企业网盘和联想超融合云办公平台软件搭载在服务器端硬件上，并以此为基础集成桌面端应用系统。通过对桌面的统一运维管理，达到数据安全管控的目的，同时结合军队、政府及特殊用户业务部门的不同性能要求，支持多种外设，满足政企应用场景的多样化需求。



联想全新云办公解决方案的建设实施满足了某省级行政中心现阶段应用需求，且为未来业务增长和新技术发展升级未雨绸缪。整体架构兼容性强、易用性高，且安全可靠、提升了政务办公的业务连续性。部署过程中还优先使用已有设备，有效盘活资产，完成设备的再利用。



联想全新云办公解决方案同样适用于内外网隔离办公的党政部门、需要集中控制敏感数据的公司分支机构、要统一管理桌面和应用程序的校园电子教室，以及通过简化桌面部署降低成本的外呼团队……在集中运维管理的同时，根据用户需求灵活配置资源，小时级部署整体方案，分钟级配置桌面，秒级发布，体验快速与便捷。而通过数据多副本存储来避免单点故障问题，稳定可靠，数据安全有保障。