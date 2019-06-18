聚焦6·20沈阳——紫光云携手工业重镇共创“智造”蜕变之路

当前，面对沈阳老工业基地产业全面转型的关键时期，紫光云将全力支撑以沈阳为核心的东北地区信息化建设，为企业数字化转型及制造业向服务化转型提供新动能，助推沈阳城市工业的全面振兴。

至顶网网络频道 06月18日 北京报道：近年来，随着全球化经济和信息化技术的飞速发展，以及工业4.0时代的到来，传统工业及制造业都在发生着潜移默化的改变。沈阳作为中国北方的工业重镇也将面临新的挑战与机遇，其经济将由粗放规模、速度型增长向集约质量、效益型增长进行转变，工业结构也将逐渐由增量扩能型向速度趋缓、结构趋优型进行转变。

但目前来看，沈阳在产业结构、自主创新能力、装备成套与配套能力及生产向服务化转型等方面仍然面临着诸多挑战。因此，沈阳要加速推进装备制造的智能化进程，就必须全面提升工业信息化水平，不断加深传统行业与信息化行业的融合，才能真正开启“沈阳智造”的未来大门。

当前，面对沈阳老工业基地产业全面转型的关键时期，紫光云将全力支撑以沈阳为核心的东北地区信息化建设，为企业数字化转型及制造业向服务化转型提供新动能，助推沈阳城市工业的全面振兴。

携手共建 保障“一带五基地”建设

为落实新一轮东北振兴战略，践行辽宁“一带五基地”建设战略，紫光云将以沈阳为中心，加强与辽宁地区各级政企及行业产业深入融合，从而加快推进辽宁先进装备制造业基地建设的步伐，并以紫光云旗下紫光中德为主体，为沈阳市企业上云提供有力的服务保障。

据悉，紫光中德所打造的输配电协同制造工业云，将整合优质制造资源交易平台，有力地推动生产互联化和社会化制造资源的共享。另外，紫光云今后还将全力支撑辽宁省工业互联网公共服务平台建设，为辽宁省先进装备制造业基地建设提供服务、支撑和保障。

芯云一体 助力“沈阳智造”全面升级

从技术层面来看，紫光云基于“芯云一体、场景驱动、授信安全、混合交付”等理念，以沈阳城市节点为依托，重点打造工业云、农业云、住建云及能源云，赋能升级本地工业企业，助力沈阳制造业向“沈阳智造”的全面转型。

从生态角度来看，紫光云坚持平台+生态战略，聚合合作伙伴，助力创新技术与实体经济的融合，在沈阳落实“五十百千万”工程，为1000家中小企业上“云”、用“云”提供云服务支撑。同时，紫光云在沈阳将首发生态战略，携手生态合作伙伴，共同助力产业升级与发展。

6月20日，“芯云一体 智领未来”紫光云IMPACT峰会沈阳站将于沈阳东方银座铂尔曼酒店举办。届时，围绕工业4.0、智能制造等热点话题，紫光云将与包括政府领导、信息化专家、产业专家、媒体分析师等沈阳区域制造企业代表进行深入交流，进一步落实智能制造工业互联网平台应用，为数字时代下的城市及工业建设、产业发展及经济创新提供交流与合作的平台。

那么，沈阳在包括工业、制造业、农业在内的各个行业是如何把握数字化转型机遇，又将带给我们怎样的启示？让我们翘首以待，共同关注即将召开的“芯云一体 智领未来”紫光云IMPACT中国行—沈阳站的会议内容吧！