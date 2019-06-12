替代商用PC之选 锐捷网络云办公4.0解决方案发布

6月12日，锐捷网络在京举行媒体发布会，重磅推出云办公4.0解决方案。云办公4.0解决方案以更高的性能配置和更强的操作系统兼容，提供了革命式的云桌面应用体验，是实现"替代商用PC"愿景的全新解决方案。

至顶网网络频道 06月12日 综合消息：6月12日，锐捷网络在京举行媒体发布会，重磅推出云办公4.0解决方案。云办公4.0解决方案以更高的性能配置和更强的操作系统兼容，提供了革命式的云桌面应用体验，是实现"替代商用PC"愿景的全新解决方案。

锐捷网络发布全新云办公4.0解决方案

云办公4.0，云桌面的跨越鸿沟之作

后PC时代， PC正在向个人和商用分化。而商用PC因管理维护难、安全性低等影响，增长乏力。在此背景下，云桌面作为虚拟化与云计算技术的一种典型应用，已作为用户简化IT运维、提升网络安全能力的重要选择，在多行业得到逐步应用。

但与此同时，此前云桌面在产品性能、使用体验等方面与PC存在差异依然，致使桌面云化进程较缓，成为横亘在云桌面技术早期接纳者与早期大众之间的鸿沟。

锐捷网络云桌面产品事业部云办公产品规划总监 曲景洋

锐捷网络云桌面产品事业部云办公产品规划总监曲景洋表示，“云桌面跨越鸿沟的关键所在，与技术新旧替代公式有关：客户替换意愿=新价值-老价值-替换成本。因此，锐捷网络云桌面基于“替代商用PC”的愿景，推出云办公4.0解决方案，该方案在性能上补齐了云桌面的短板，并在优势项上与PC进一步拉开差距，提供了更佳的使用体验，是实现‘跨越’的云桌面方案。“

云桌面跨越鸿沟的关键所在

云办公持续精进 全面替代商用PC



坚持以用户需求和实际应用场景为导向，锐捷云办公形成了融合VDI与IDV两大技术架构的全场景解决方案，致力于满足不同用户群体的业务需求。锐捷云办公方案自上市以来屡创佳绩，每年都有大版本的云办公方案迭代，持续引领云办公技术创新。2019年锐捷网络继续精进，推出了云办公4.0，与PC拉平性能。

锐捷云办公发展历程

云办公4.0在硬件上做了更体贴的设计，例如快拆、一体机单独的屏幕开关、调节键等等；在交付方面，推出了基于正版操作系统的黄金镜像，让云桌面实施变得非常简单，甚至超越PC；在操作系统兼容性上，实现了在最新的CPU体系上运行Windows XP和Win7，兼容老旧业务系统。

此外，实际应用中，云桌面的运维方和使用方经常提出一些从技术角度相互矛盾的需求。比较典型的是“用户个性化数据的保留“与”桌面软件的批量更新“。这些需求很合理，但从实现的角度看，却难上加难。因为批量维护和个性化的使用，就像是天平的两端，难以平衡。



锐捷使用Windows系统分层技术，将用户需求产品化。云办公4.0全新的应用分发功能可以实现系统补丁、应用程序、系统配置的批量更新，并且不会丢失任何用户数据。同时，该功能不会限制对于母镜像的编辑。

云办公4.0用户价值

通过VDI与IDV两个技术架构的融合方案创新，锐捷在虚拟桌面领域完成了从创新者到领航者的转变。云办公4.0从性能、设计、交付、兼容、运维等方面都实现了巨大突破，为用户提供了商用PC的替代之选。未来，锐捷云桌面将为打造用户更好的使用体验而不懈努力，丰富产品家族，持续推动桌面云化进程。