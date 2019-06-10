Elastic以2.34亿美元收购终端安全公司Endgame

Elastic Research旗下公司Elastic N.V.上周四表示，将以2.34亿美元股票和债务偿还的形式收购终端安全公司Endgame。

Elastic Research旗下公司Elastic N.V.上周四表示，将以2.34亿美元股票和债务偿还的形式收购终端安全公司Endgame。

总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的Endgame成立于2008年，提供的终端安全平台据称可以帮助安全运营团队和事件响应人员防止遭受损失。Endgame表示，该平台大大减少了与事件响应和折中评估相关的时间和成本。

Endgame的平台旨在提供“全力保护”以阻止勒索软件、网络钓鱼和有针对性的攻击，该平台采用独特的混合架构可提供云管理和数据本地化。

Endgame的客户包括美国国防部。据华盛顿商业杂志报道，Endgame在2018年的收入为2180万美元，高于2016年的360万美元，并且已经筹集了至少9180万美元的风投资金。Crunchbase上显示的数字为1.114亿美元。

Endgame的投资方包括Bessemer Venture Partners、Top Tier Capital Partners、Paladin Capital Group、Columbia Capital、Edgemore Capital和Kleiner Perkins。

对于Elastic来说，此次收购将让Elastic能够提供专注于端点安全的全面安全解决方案，作为Elastic现有安全信息和事件管理工作的一个组成部分。

“我们一直在努力扩展我们的产品，以拥有越来越多的SIEM功能，并且通过遵循Elastic Common Schema (ECS)，Endgame的端点将原生集成到Elastic现有的和未来的各种安全产品中，”Elastic首席执行官Shay Banon在一篇博文中这样写道。

Banon讲到，“对于Elastic的用户和客户来说，除了目前使用Elastic Stack作为SIEM工具之外，还将看到部署Endgame端点产品带来的重要附加价值，在完成收购之后，你可以获得更加集成的、原生的体验，就像你使用Elastic Stack的体验一样。”

预计这次收购将在今年第三季度完成。