 锐捷网络“浩瀚·新连接”无线产品战略发布

6月5日，锐捷网络在京举办“浩瀚·新连接”无线产品战略发布会。锐捷网络在此推出全场景“浩瀚·新连接”无线战略，涵盖连接设备网络、连接业务网络和HOLO云平台，标志着其无线发展进入到承载万物连接的崭新阶段。

6月5日，锐捷网络在京举办“浩瀚·新连接”无线产品战略发布会。过去的十年，是企业级无线网不断创新和快速增⻓的⼗年，也是锐捷网络践行“场景创新”的十年，锐捷网络在此基础上推出全场景“浩瀚·新连接”无线战略，涵盖连接设备网络、连接业务网络和HOLO云平台，标志着其无线发展进入到承载万物连接的崭新阶段。



▲ 锐捷网络无线产品事业部副总经理 黄赞

浩瀚新连接，精于通信、简于融合

锐捷无线产品事业部副总经理黄赞表示，“锐捷网络一直以来坚持的场景创新，得到了市场的检验和客户的认可。现在正是移动互联网和万物互联的交叉点。万物互联意味着，一方面，网络层必将面临大规模的接入、迅速的扩张以及不同通信协议的子网；另一方面，也必将面临极其碎片化和多变的业务。”

“浩瀚·新连接”战略的发布，正是锐捷网络顺势而为、应对挑战之道。“精于通信、简于融合”就是今天锐捷浩瀚连接的执行策略。

精于通信，面向海量终端，传承无线通信的场景创新和技术实力，提供更广泛、极可靠的通信设备。简于融合，帮助客户完成网络层的统一接入、深度集成和持续优化，让客户感知不到网络的复杂度。同时，面向客户的碎片和持续迭代的业务，提供场景化API开放平台，助力客户快速搭建和对接应用。

▲ 浩瀚连接”战略图

场景化的Wi-Fi 6、IoT和智能计算，诠释精于通信

* 锐捷无线Wi-Fi 6产品：传承与创新

锐捷提出的“看得见的好体验”如何做到？首先，对物理环境的非凡洞察力，比如，能对蜂巢式的宿舍建模，也能对高速运行的轨道建模，还能把物理建模落地到射频设计上。其次，对焦业务，根据每个场景的业务挑战进行功能设计，比如，针对大型集团的全网虚拟化；最后，也是至关重要的一点，射频非常容易受到环境的影响，所以必须具备持续自动优化的能力。

锐捷的新一代Wi-Fi 6产品不仅仅是对Wi-Fi 5的升级换代，锐捷通过专业的射频技术、多阵子智能场景天线、AI深度调度学习以及WIS 3.0大数据建模等技术，不单实现更高速的连接，更通过锐捷独有的全栈高可靠网络协议，实现了生产环境的毫秒级故障感知和恢复，让Wi-Fi 6变得极可靠。

▲ 锐捷全场景Wi-Fi 6系列产品

* 锐捷IoT产品：极可靠和环境适应性



物联网的连接世界更为美妙，是跨物种的沟通，原来不具备通信能力的物可以沟通，原来没有通信的环境现在可以沟通，原来人无法感知到的时延和丢包会导致机器停止运作，这就是锐捷要面临的挑战。锐捷物联网解决方案通过自组网、零配置优化，自动中继等技术为客户提供可靠的通信。锐捷的硬件做到了聚合传输，在LoRa技术上通过聚合多个信道，实现了大流量报文的长距离传输。通过调度算法，实现多信道的同步传输。另外，针对复杂环境和场景，锐捷还提供专业的设计、仿真和测试工具，极大的降低交付风险和成本。锐捷让IoT连接变得极可靠。

▲ 物联网新品

▲ 锐捷物联网全生命周期工具

* 锐捷智能边缘设备：突破与尝试

连接进入生产领域，处理数据计算量大且需要实时响应的业务，就需要在边缘就近计算。锐捷网络推出了用于工业识别和控制的边缘计算设备，包括智能运动机器人、视觉检测引擎、边缘计算引擎等，目前已在汽车制造、3C制造、半导体制造、电商物流、安防巡检、 医疗行业、零售等行业应用。其中，智能货柜解决方案，利用边缘计算引擎和视觉检测功能，解决整个无人零售柜行业货损率、恶意竞争、运营不便的难题，可将货物盘点、出入库、找货退货等效率提升10倍以上。

HOLO LINK和HOLO JOIN，服务简于融合

浩瀚连接云，一面向海量的终端连接，简化网络，让客户对基础设备无感；一面为合作伙伴提供应用模板和开放能力，帮助客户快速构建创新的数字化应用。

* HOLO LINK 极简单的接入网络

万物互联的连接，网络到底有多复杂？协议复杂，一个客户或者一个子网都可能由不同的通信协议组成。业务复杂，低时延还是高带宽？高安全还是易用性？接入规模扩张快的时候，怎么规划、怎么应对？当然，还有复杂的射频网络的优化。

HOLO LINK致力于解决网络的复杂度，它支持海量设备的接入、不同协议子网的深度集成、统一分析和管理，以及复杂的射频网络的持续优化。客户不需关心网络连接本身，只需关注自己的业务价值。

▲ HOLO LINK连接万物

* HOLO JOIN 极便捷的业务构建

客户最终的需求是业务系统的价值回收。锐捷在近两年⾛访了上千家企业，发现在万物互联的业务场景中，不仅客户要连接的业务复杂多样，集成⽅案提供商同时也面临着跨⾏业、跨技术、跨平台⽅案整合难度⾼等问题。锐捷基于丰富的客户资源和合作伙伴，以及积累的⼤量场景应⽤实践经验，推出了在线开放平台HOLO JOIN，提供“以业务目标为导向”的应用服务和定制化开发，丰富的配套工具，以及与API对接第三方企业应用的功能。锐捷希望通过不同厂商和业务的连接合作，打造出支持万亿连接设备、云应用、AI和大数据技术的生态系统，成为数字经济合作共赢的动力引擎。

▲ HOLO JOIN快速构建业务

跨设备、跨场景、跨应用、跨物种，锐捷连接未来

本次发布会，锐捷展开了一幅浩瀚连接的宏大蓝图，从人与人的连接，到跨设备、跨场景、跨应用、跨物种的连接，从Wi-Fi 6技术承载的强大基站，到共享开放的云3.0，再到覆盖IoT全生命周期与边缘计算的精准布局，展示浩瀚连接与场景创新结合所释放的全新魅力。未来，锐捷新连接也将肩负新使命，将以不断精进的产品和服务，与用户携手迈进更精彩的无限未来！