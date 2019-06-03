IDC：2019年第一季度全球企业WLAN市场继续保持温和增长

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第一季度消费者和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比增长6.9％，收入为24亿美元，企业细分市场同比增长7.1％，收入为14亿美元，消费者细分市场同比增长6.6％，收入为10亿美元。

至顶网网络频道 06月03日 编译：根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第一季度消费者和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比增长6.9％，收入为24亿美元，企业细分市场同比增长7.1％，收入为14亿美元，消费者细分市场同比增长6.6％，收入为10亿美元。随着用户和设备越来越依赖于带宽密集型应用，企业也在不断升级无线基础设施，从而推动了这个市场的发展。

802.11ac标准主导着企业WLAN市场，占到了从属接入点（AP）出货量的86.4％，以及企业WLAN从属AP收入的93.1％。下一代的802.11ax标注（也被称为WiFi 6）将2019年至2020年期间保持增长。在消费者WLAN市场中，802.11ac标准占出货量的58.0％和收入的79.2％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“WLAN市场继续保持稳定的、温和的增长，企业投资无线连接以支持市场对接入技术的持续需求。与此同时，即将推出的WiFi 6标准将成为未来几年WLAN市场增长的主要推动力，特别是WLAN市场的高级企业细分领域。”

从地区来看，2019年第一季度中东和非洲增长最为强劲，增幅为23.8％，其中阿拉伯联合酋长国同比增长25.7％，沙特阿拉伯增长38.1％；西欧地区增长10.8％，荷兰增长20.4％，挪威增长44.4％；中欧和东欧增长1.6％，捷克共和国增长16.8％，该地区最大的市场俄罗斯下降15.8％；亚太地区（不包括日本）增长2.4％，中国同比增长9.0％，日本下降14.3％；美国增长11.8％，加拿大下滑0.4％。

IDC全球网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“企业WLAN市场在全球范围内呈现增长态势，不同地区增幅不同。在企业WLAN市场占据最大市场份额的厂商推动着这个季度的市场增长，这对于未来WLAN市场来说是一个积极的信号。”

2019年第一季度厂商亮点

2019年第一季度思科的企业WLAN收入同比增长11.6％，市场份额为46.8％，高于2018年第四季度的44.3％。Meraki云管理WLAN产品组合仍然是思科的主要增长动力之一。

2019年第一季度，Aruba-HPE收入同比增长20.3％，市场份额为14.1％，高于去年同期的12.6％。

该季度Ubiquiti收入同比增长17.8％，市场份额为7.3％。

该季度ARRIS/Ruckus收入同比下降27.6％，ARRIS的市场份额为5.2％。在2019年第一季度结束之后，CommScope完成了对Ruckus Networks母公司ARRIS的收购。

该季度华为的收入同比增长9.3％，市场份额为4.2％。