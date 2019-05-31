一天之内两笔收购：Palo Alto拿下安全初创公司Twistlock和PureSec

Palo Alto Networks正在忙于收购两家公司，一家是位于美国俄勒冈州波特兰的网络安全初创公司Twistlock，另一家是以色列的无服务器安全平台提供商PureSec。

至顶网网络频道 05月31日 编译：Palo Alto Networks正在忙于收购两家公司，一家是位于美国俄勒冈州波特兰的网络安全初创公司Twistlock，另一家是以色列的无服务器安全平台提供商PureSec。

Palo Alto董事长兼首席执行官Nikesh Arora

Palo Alto以约4.1亿美元现金的形式收购了Twistlock，而收购PureSec的财务条款尚未披露。PureSec已经从EntréeCapital、Square Peg Capital和TLV Partners那里筹集了1000万美元的风险资本。

Twistlock将自己定位为“容器安全领导厂商”，在被收购前筹集了6310万美元的风险资本，包括2017年4月的1700万美元和8月的3300万美元，投资方包括Dell Technologies Capital、Rally Ventures、ICONIQ Capital、YL Ventures、Polaris Partners和TenEleven Ventures。

Twistlock针对云原生应用和工作负载将漏洞管理、合规性和运行时防御相结合，虽然客户数量只有290家，但都是大型企业，包括财富100强中近四分之一的企业。

PureSec提供的平台让客户能够在可信的安全计算环境中构建和维护安全可靠的无服务器应用，支持AWS Lambda、Google Cloud的Functions、微软Azure Functions以及IBM Cloud Functions等无服务器产品。

在收购这两家公司的同时，Palo Alto发布了一款名为Prisma的云安全服务。Palo Alto称，作为Prisma产品的一个组成部分，Twistlock和PureSec将进一步提升Palo Alto在云安全的所有关键领域提供最完整和最全面的云安全套件的能力。

Palo Alto董事长兼首席执行官Nikesh Arora在声明中表示：“今天是我们向客户提供业界最完整的云安全产品方面所取得的又一令人兴奋的进步。我们相信，收购这两家领先的公司将促进我们成为客户首选的网络安全合作伙伴，同时扩展我们的能力以及强化Prisma云安全战略。”

StackRox公司首席执行官Kamal Shah表示，收购Twistlock是“对容器安全市场战略重要性的一次重要验证，同时也反映了云安全市场日益提升的重要性。”

Shah补充说：“最近一系列收购证明，那些专注于长期发展、拥有合适架构的企业往往会取得胜利，如果未来12个月内还会有其他安全厂商收购容器安全厂商的话我一点也不会感到惊讶。当今企业在享受多云和混合云环境的云原生应用架构所带来的好处的同时，也在寻求实施安全和合规政策的方法。”