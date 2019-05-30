中国卫通Ka合作伙伴大会在京召开 “中星无限”品牌正式发布

5月30日，中国卫通2019 Ka卫星宽带业务合作伙伴大会在北京隆重召开，大会主题为“连接创造价值、生态谱绘无限”。国内领域知名企业相关领导和专家共200余位嘉宾亲临现场，共同见证了Ka卫星宽带业务品牌“中星无限”的正式发布。

至顶网网络频道 05月30日 综合消息：5月30日，中国卫通2019 Ka卫星宽带业务合作伙伴大会在北京隆重召开，大会主题为“连接创造价值、生态谱绘无限”。中国工程院院士李幼平、周志成，中国卫通董事长、党委书记李忠宝，中国卫通总经理、党委副书记孙京，国家相关部门、科研院所及高校相关领导和专家，中国移动、中国电信、中国联通、中国商飞等央企相关领导和专家，国内领域知名企业相关领导和专家共200余位嘉宾亲临现场，共同见证了Ka卫星宽带业务品牌“中星无限”的正式发布，并就卫星宽带产业生态圈构建、卫星宽带应用探索等主题进行了主旨演讲及深入探讨。

大会现场座无虚席

中国卫通董事长、党委书记李忠宝致辞

李忠宝为大会致辞。他表示，中国卫通以服务国家战略为己任，在网络强国战略的指引下，依托航天科技集团的产业链优势，积极推进星地一体化建设和运营，依托自有通信卫星资源逐步建立起我国第一个自主可控的电信级宽带卫星基础运营平台，该平台直接面向用户提供服务，可支持多种卫星宽带互联网应用。自2018年5月30日中国卫通Ka卫星宽带业务正式商用以来，中国卫通强化创新引领，加强与产业上下游的通力合作，携手打造开放合作、价值共创、发展共赢的卫星通信产业链和生态圈，通过先后与30多家相关单位广泛开展产业合作，推动Ka宽带卫星网络在政府企业专网、远程教育、机载互联网、船载宽带、4G基站回传、互联网直播、物联网等领域应用形成多点突破，进一步满足了国家各类信息服务保障的需要。

目前，中国卫通运营管理着16颗通信卫星，覆盖中国全境及“一带一路”沿线国家和地区，随着中国卫通的发展，将建成我国高低轨星座结合的覆盖全球、天地融通的天基信息网络体系，将进一步满足“宽带中国”和“一带一路”沿线国家和地区的宽带通信需求。

李忠宝指出，本次大会是中国卫通首届Ka合作伙伴大会，中国卫通作为卫星互联网产业的积极参与者和有力推动者，愿与业界同仁一起，加强沟通合作，共建服务网络，实现与产业伙伴共同成长。

中国卫通Ka卫星宽带业务品牌“中星无限”正式发布

会上，中国卫通正式推出Ka卫星宽带业务品牌“中星无限”，意为构建Ka卫星宽带无处不在、无时不有、无人不享的信息盛世。品牌的发布是全面发挥卫星宽带价值的重要契机，也是中国卫通引领卫星宽带行业发展、构建卫星宽带产业生态的重要举措。

合作伙伴授牌仪式

孙京为10家Ka卫星宽带业务2018-2019年度最佳合作伙伴进行授牌。他表示，感谢过去几年中与中国卫通风雨同舟、共同奋进的合作伙伴，希望更多的新朋友加入进来，共同建设具有中国特色、天地融通、随遇接入、自主可控、安全可靠、应用丰富的高通量卫星互联网，共同推进Ka业务的发展。中国卫通未来仍将牢固树立星地一体化的建设思路，统筹推进卫星空间段资源布局，瞄准重点行业应用需求，推动终端的研发及标准化，与合作伙伴共同开展卫星互联网综合信息服务。

他指出，如何融通天地、连接天地，创造无限的商机，无限的合作，是我们发布“中星无限”品牌的一个初衷。我们有信心在未来会创造出更好更多的共赢模式及发展机制。相信在所有合作伙伴和业界同仁的支持爱护下，中国卫通能够跟大家一起通向美好的数字生活，给大家呈现无限的想象。

会上，中国卫通副总经理李海金以《连接创造价值、生态普绘无限》为题作主旨演讲，并就宽带应用及市场合作策略与现场来宾进行了交流。

合作伙伴代表在会上分享了《星链为线，勾立体防护；量速作笔，描实时画卷》《宽带卫星在安全监测领域的应用》《华讯Ka高通量卫星系统助力国家智慧海洋战略》《基于Ka卫星的背负式融合通信指挥调度系统应用》《Ka高通量卫星在海油海上平台的应用和探索》《小型化卫星通信天线现状及发展趋势》《星地融合播撒宽带之光》等主题演讲，畅谈了Ka卫星宽带应用的实践经验和对未来发展的思考，共同为卫星宽带产业生态树立了新的标杆。

大会现场还设立了Ka卫星宽带业务产品展示区，分为终端展示区、平台展示区及应用展示区。终端展区展示了Ka-Band智能辅助对星便携站、Ka-Band手动/自动便携站、Ka-Band车载静中通等7款先进终端设备；平台展区展出了为专业人员提供统一的卫星网络运维工作平台和网络管理技术支持的运营监测门户，以及为客户与合作伙伴提供完备的通信业务受理与服务的综合受理门户；应用展区展示了通过Ka卫星宽带网络实时传输的海上船舶监控视频。

卫通资深技术专家利用演示视频、图文介绍等多维度、形象化的展示手段，向与会来宾进行了专业生动的讲解，全景呈现了Ka高通量宽带卫星在不同应用场景中所表现出来的尖端优势和产业价值，吸引了众多来宾驻足了解。