第三届智能大会 紫光云致力云服务

随着第三届智能大会即将举办，紫光云也在积极的准备中。天津市一直以来对智能产业高度重视，此次世界智能大会，紫光云与天津市政府一起创造新兴产业互联网智能经济的土壤，为紫光云以及合作伙伴共同发展助力。

随着第三届智能大会即将举办，紫光云也在积极的准备中。天津市一直以来对智能产业高度重视，此次世界智能大会，紫光云与天津市政府一起创造新兴产业互联网智能经济的土壤，为紫光云以及合作伙伴共同发展助力。

去年5月份紫光云与天津市签订了战略合作，去年八月份正式成立注册紫光云公司，经过这将近一年的发展，紫光云的发展是非常迅速的。紫光云的定位是做云服务行业的领导者，提供包括公有云、私有云、混合云的解决方案。同时在产业互联网方向上发挥力量助力工业、农业、建筑等各个产业。

本次天津智能大会上，紫光云将对城市数字大脑进行展示，同时还将展示芯云一体相关方案。紫光云在连云港、天津滨海新区的项目已经落地，滨海新区的城市数字大脑秉承“1+4+N”理念，也在调试过程中。城市数字大脑项目集合了云计算、大数据、物联网、人工智能等全新的技术，是一个可持续的、可以自学习的数据、会持续积累的智能平台。

今年的智能大会紫光云会代表紫光集团参会，在N1-A103展区和大家见面，不仅会展示紫光云自有的产品和解决方案，还会展示紫光展锐、长江存储、中国存储新基地、紫光国微、紫光存储等在中国芯片行业的进展和成果。本次大会还将展示利用人工智能大数据技术研发的智能交换机，这也是一款全球领先的智能交换机产品。



这一次紫光云会展出安全芯片在云解决方案里面的应用。举个例子，政企客户上云计算最担心的就是安全问题，紫光云现在芯云一体的安全方案叫“数据保险箱”，数据上到云端可以进行芯片级的加密，在云端即使数据被盗取了，“小偷”也无法使用。紫光云将会在大会中首次推出这一方案。



紫光云在智慧城市、城市数字大脑以及三个重要行业，工业、水务、住建，都会持续发力，将在这三个垂直行业里面打造出针对性的数字大脑解决方案，用新的技术进行产业升级，这也是紫光云在2019年的核心规划。