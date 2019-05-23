紫光云：云技术助力打造智慧城市

日前，津云·记忆天津工作室记者来到位于天津市滨海新区信息安全产业园内的紫光云技术有限公司进行参观采访。紫光集团是去年智能大会的参会代表，今年紫光云会代表紫光集团参会，展区设在N1-A103，届时紫光云会有哪些精彩的科技成果进行展示呢？

日前，津云·记忆天津工作室记者来到位于天津市滨海新区信息安全产业园内的紫光云技术有限公司进行参观采访。紫光集团是去年智能大会的参会代表，今年紫光云会代表紫光集团参会，展区设在N1-A103，届时紫光云会有哪些精彩的科技成果进行展示呢？我们来先睹为快吧！

媒体参观紫光云展厅

云技术助力打造智慧城市



在第三届世界智能大会的参会企业中，聚焦云计算与数据服务领域的紫光云技术有限公司因布局百城百业，覆盖天津等智慧城市的建设和运营，相当引人注目。据紫光云总裁兼CEO吴健介绍，天津市一直以来对智能产业高度重视，此次世界智能大会，希望和天津市政府一起创造新兴产业互联网智能经济的土壤。

紫光云展厅内关于智慧城市运营中心的数据分析(宋昕 摄影)

正在工作中的紫光云全国运维监控中心屏幕(宋昕 摄影)

助力天津智慧城市建设



在紫光云全国运维监控中心的18块大屏幕上，展示着对门户网站及数据中心汇总情况、对核心网络及核心应用的监护情况、针对用户和内部数据制作的模板等，这些信息为智慧城市的建设提供了新的模式。



紫光云2019年正式入驻天津滨海，聚焦云计算与数据服务领域，面向政企行业客户提供包括公有云、私有云、混合云的解决方案，基础服务包括安全防护服务、云监控服务、计算服务、存储服务、网络服务等。



目前紫光云已完成全国双总部的建设，形成了全国3个核心节点+20个城市节点的网络布局，打造了重庆、天津、连云港、苏州、武汉5个城市根据地，在全国拓展城市云和行业云的全面布局，并启动上线“智慧滨海”云平台项目，推进智慧滨海建设。

紫光云展示北京市西城区城市管理委水务集中管理平台案例(宋昕 摄影)

吸引高新技术人才服务京津冀



谈到京津冀协同发展，吴健介绍说：“滨海新区的城市数字大脑已经处在试商用阶段，紫光也参与了很多北京（服务）中心数字安全城市的建设。在产业互联网和智能产业方面，京津冀需要联合突破。智能经济的竞争，实际上是人才的竞争，应该先让人才流动起来。紫光云入驻天津，有助于吸引高新技术人才，为京津冀协同发展提供更多的云服务技术建设和人才输送。”



吴健认为，现在是互联网蓬勃发展的时代，这对整个京津冀都是一件幸事。尽管京津冀的产业基础非常好，仍有不少产业需要升级，这就需要智能产业赋能。各行各业通过联合创新，相互碰撞，相互影响产生火花来进行产业升级。其中既需要龙头行业的龙头企业，也需要像紫光云做基础技术的信息化互联网企业。

紫光云总裁兼ceo吴健介绍紫光云在智能大会期间的安排

360平方米展区都有啥？



紫光云在本次智能大会上，有一个面积达到360平方米的展区，哪些产品会在展区出现呢？城市数字大脑项目和芯云一体相关方案是吴健最先提到的项目。



“滨海新区的城市数字大脑项目集合了云计算、大数据、物联网、人工智能等全新的技术；紫光集团最核心的两个业务，一是芯片，二是云计算，这一次我们将展出安全芯片在云解决方案里面的应用，这是我们首次推出这一方案。”吴健说。



展厅内不仅会展示紫光云自有的产品和解决方案，还会展示紫光展锐、长江存储、中国存储新基地、紫光国微、紫光存储等紫光自主研发自主生产的芯片。另外，全新一代利用人工智能大数据技术研发的智能交换机以及紫光华智下一代安防解决方案也将出现在展厅内。