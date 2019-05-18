2019世界智能大会 360OS携IOT OS平台聚焦物联网垂直领域 

5月16日，全球领先的OS 智能生态服务提供商360OS在第三届世界智能大会上首次展示IOT OS智慧平台，聚焦物联网垂直领域，为各产业物联网智能化应用提供安全可靠的产品及解决方案。

5月16日，全球领先的OS 智能生态服务提供商360OS在第三届世界智能大会上首次展示IOT OS智慧平台，聚焦物联网垂直领域，为各产业物联网智能化应用提供安全可靠的产品及解决方案。展会期间，360OS现场演示了IOT OS平台性能及产品优势，与现场合作伙伴共同探讨了垂直产业未来智能化应用场景及趋势。

以OS＋为战略，布局IOT垂直市场

作为360集团大安全战略重要成员，面对全新市场环境和挑战，360OS依托360集团资源，对技术及业务进行了升级转型，以OS＋为战略，OS业务为核心，发力赋能OS＋IOT、OS＋AI、OS＋商业赋能三大领域，致力于构建以OS为核心的智能生态体系。

此次世界智能大会上展示的IOT OS平台，是360OS战略转型的重要技术成果，为产业合作伙伴智能转型提供从硬件设计到SaaS服务端到端的支撑。360OS IOT OS平台将关键技术和解决方案融合在一起，通过提升用户业务效率，降低IOT产业转型的智能化成本，帮助合作伙伴提升业务价值。

360OS CEO周志鸿表示：物联网智能化平台及服务将成为未来各垂直产业降本增效的最重要助力。360OS以IOT OS平台为基础，将安全、无线视频监控、云计算等关键技术置于平台之中，同时结合各业务合作伙伴的实际需求进行垂直开发，共同开发全新产业价值。

智慧产品，为产业智能升级奠定基础

作为智能硬件领域最具影响力的大会，本届世界智能大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，不仅云集了众多科技巨头的智能化解决方案，落地产品也是本次大会的一大亮点。

针对IOT垂直行业的市场布局，360OS在展会上展示了Tracker高精度车载跟踪器、车载WiFi摄像头、Lora节点低功耗物流监控器、无线AI（DMS）摄像头、OBD伴侣、GMOUSE高精度惯性导航定位单元等多个IOT领域智能硬件产品。这些针对细分垂直行业的应用产品，为更好的落地IOT OS的平台应用奠定了产品基础，帮助产业用户用更快速、更节省时间的方式，完成智能升级。

此次大会集合了30个以上主要国家和地区的知名企业家、专家学者，共同针对智能科技产业的发展探讨商机和未来。360OS针对IOT垂直细分行业的平台及产品，得到了行业合作伙伴的广泛关注，为平台未来的落地和产业合作的升级奠定了基础。

未来，360OS将借助OS领域的技术优势，以驱动智能互联生态化为愿景，通过与产业合作伙伴的深度开发与合作，加速产业效率的提升和智能化进程。