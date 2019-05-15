华为智能“芯”安防在北京同仁医院平安院区建设的实践

近年来，随着大数据、云计算、物联网与智能AI等技术的快速发展，各行各业对安防智能化的需求不断增加。

近年来，随着大数据、云计算、物联网与智能AI等技术的快速发展，各行各业对安防智能化的需求不断增加。以医疗行业为例，现阶段医院的安防建设除了要满足网络化与高清化要求外，更希望通过智能化安防系统，防患于未然，在应对突发性医疗事件等方面发挥更大作用。

传统医院安防系统，主要包括视频监控、报警、门禁和周界等子系统，各个子系统相对独立，呈现为烟囱式架构，没有互联互通。基于“平安医院”建设要求，近年来很多医院都在加大安防工作力度，但大多仍停留在最基本的视频监控阶段，业务重心依旧在无死角覆盖与摄像头布点方面，视频图像能看得见、看得清即可，没有实现真正的平台联动，造成很多突发事件发生后，只能被动响应而无法主动预防。

多年来，华为在智能安防领域不断探索和布局，联合行业生态伙伴推出了多种智能化解决方案，在医疗行业的安防领域，也发挥了其智能化的技术优势。

近日，在北京举行的平安医院智能安防技术研讨会上，华为与北京同仁医院共同见证了华为智能安防解决方案在北京三甲医院的首次落地，同时北京同仁医院也成了华为在医疗行业首个智能安防园区样板点，实现了系统融合、4K高清、智能云存储、智能人像识别、轨迹跟踪、三维GIS等诸多应用功能。

智能安防在平安医院的新实践

近年来，卫生健康领域的信息化在新技术、新需求的双轮驱动下发生着巨大的变化，也越来越受到国家和各级政府的高度重视，随着人工智能、云计算、物联网和4K超高清技术的应用落地，平安医院的建设也迎来了新的方向。

据华为中国区医疗行业总经理郭忠光介绍，智能安防是华为长期投入的战略方向之一，依托于在智能芯片、机器学习、图像和音视频算法等基础科学方面的研发积累，华为在平安医院建设中提供“以视频监控和事件处理为核心”，打造“一个平台，多系统联动，多院区协同”的智能安防体系解决方案，提升医院整体安防能力及应急事件处理效率。

华为智能安防系统支持全网云化架构，充分确保数据安全可靠。全网智能，软件定义摄像机和边缘计算能力大幅提升事件处置效率。系统支持多系统联动，视频监控与一键报警、消防系统等系统联动，打破了安防子系统数据的烟囱孤岛，使整个院区安防可视、可管、可控。同时还支持多院区协同，实现医院不同院区之间监控系统的数据共享，在任何一个中控室即可调阅所有院区监控数据，做到一体化智慧化安全运营。

北京同仁医院保卫处赵洪海，基于目前视频监控的应用战果和华为智能安防解决方案在北京同仁医院的实践情况，对其人脸识别、智能分析、4K高清、三维GIS、轨迹跟踪、智能报警，统一运维等功能的实践效果进行了介绍。

北京同仁医院保卫处 赵洪海

现代医院建设进程不断加快，医院与社会的互动越来越频繁，社会各类人员和车辆出入为医院安全管理带来诸多不利影响，群体事件、医患关系、入室盗窃等不安全因素逐渐增多，影响了医院正常的医疗秩序。同时，“医托”、“号贩子”等问题长期被人诟病，这也是医院一直重点打击的对象，但始终苦于没有行之有效的手段进行整治。而引入人脸识别系统后，在挂号窗口、取药窗口、诊室门口等周边位置进行人脸抓拍，将高频出现人脸列为重点关注对象并进行统计和管理，一旦发现问题，通过黑名单比对第一时间锁定对象并联动报警，有效地杜绝号贩子等扰乱正常医疗秩序的行为。

赵洪海认为，未来的安防监控系统，应该结合大数据和云计算等先进的技术，以此来丰富医院安防应用场景，辅助安防实战；同时，医院各个安防子系统应该形成有机的统一协同体，每个系统间保持无缝联动，能够及时完成一个应急事件的完整处置流程。未来，随着5G监控摄像机以及更多5G应用的出现，也会在落地到医院安防的解决方案中。他坚信华为在医疗安防领域，能给行业带来更多更贴近实际业务需求的解决方案。

北京同仁医院智能安防样板点参观

华为整体解决方案在同仁医院三个院区的实践，真正实现了安防子系统的全方位融合，集合了人脸识别、报警联动、智能分析、调度可视化和统一可视化运维的智能安防系统，真正解决了以往的大部分困惑与难题，不但提升了医院的运营与安防效率，也大大节省了成本。

智能“芯”安防，引领安防新时代

目前，华为在智能安防领域千亿研发投入加持，正在引领产业不断创新发展。同时，华为在杭州、成都、北京和深圳等地的多个研发中心重点投入人力；在解决方案上，华为针对雪亮工程、智能交通、智能园区等业务，提供了端到端的场景化整体解决方案；在产品能力上，基于AI芯片的算法和算力优势能力，华为发布了智能视频云和轻量化云平台，以及200款以上前端摄像机，覆盖安防95%以上的业务场景。

华为软件定义的新五星摄像机与传统的安防摄像机相比有很大不同。软件定义摄像机真正实现了自主学习、场景按需加载和持续智能进化等功能。以“星像”为例，基于AI芯片的算力，星像系列摄像机可以实现每秒200张人脸/帧的人像抓拍，可实现对人群密集区域的实时特征充分提取与特征比对等功能。

另外，华为软件定义智能摄像机还可支持在夜间、运动中，识别人脸与车辆等目标，可自动识别雾霾、雨雪等复杂天气，满足园区等公共场所的监控需要，解决了传统安防系统视频利用率低且数据不可控等问题。

除前端外，华为新的智能视频云平台还可支持客户业务的顶层设计全局规划，物理分散逻辑统一；在共享协同上，云平台打破了传统算力与数据边界，支持跨域协同作战。轻量化云平台，更是部署简单，一台起步，存储、计算和检索可按需组合，满足各种场景需求。

作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为的产品和解决方案众多且覆盖各行各业。在不久的将来，华为将在医疗行业融入更多5G、人工智能、云计算、大数据等新技术，提升医疗信息化水平和医院安防水平，使得医疗服务走向真正意义的智能化，推动医疗事业的繁荣发展。