华为销售微场景认证山东成功试点，训战一体促进能力协同 

为了践行生态协同，主动培养伙伴销售精英，华为于今年3月的生态伙伴大会上正式发布了销售微场景认证。

为了践行生态协同，主动培养伙伴销售精英，华为于今年3月的生态伙伴大会上正式发布了销售微场景认证。经过课件、讲师等方面紧锣密鼓的筹备，5月9日-10日，华为销售微场景认证-销售项目运作课程首次亮相山东并成功试点，掀开了伙伴销售能力提升场景化、实战化的新篇章，也标志着华为的人才生态建设进入了训战一体的新阶段。

华为山东企业业务部部长刘耕

亲临现场并与参训学员合影

开放销售资源

以华为模式培育伙伴销售精英

销售微场景认证是华为企业业务第一次面向投入地市业务的区域伙伴、行业伙伴，推出的生态伙伴销售实战能力提升专业认证。该认证从行业维度切入地市业务场景，采取“2+1”的训战模式：“训”的部分注重通用销售知识线上自主学习及核心销售技能线下情景演练；“战”的部分则以“岗位实战”的方式，让伙伴学员在接受脱产封闭培训后，学以致用，以战代练，达到一定的销售贡献后，方能获得更高等级的认证证书。

销售微场景认证也是华为公司主动开放内部销售资源、以华为模式培养伙伴销售人才的一次创举。支撑该认证的销售理论体系及实战模拟案例，是基于华为内部销售人员培养的多年实践经验及方法论，结合地市高频销售场景，定制化开发进阶课程，并完全按照华为内部的赋能模式进行交付。华为企业BG中国区副总裁、华为生态大学校长杨文池表示，“华为一直大力投入生态伙伴的能力提升及人才梯队建设，销售微场景系列实战课程的推出，表明了华为主动开放更多资源、积极与伙伴实现能力协同的诚意和决心。”

学员分组研讨时，认真投入

模拟实战场景演练，代入感强

获得参培证书，收获满满

严选参培人员

用最优秀的人培养更优秀的人

今年主推针对行业的销售微场景Lv1及Lv2两个层级的认证。Lv1初级认证注重行业知识、产品知识、销售知识应知应会的自主学习，Lv2中级认证着重客户关系拓展能力和销售项目运作实战技能的提升。

本次为期两天的销售微场景中级认证-销售项目运作课程试点，在人员准入方面严格把关。山东区域从地市虚拟团队200余位销售骨干中，遴选出20位Top销售精英，封闭进行了销售项目七步到成功的销售技巧面授及分组模拟场景演练。学员们全程积极思考，高度投入，开放分享，激烈碰撞，将自身的项目实战经验与项目运作的系统化方法论进行比对和印证，并在分组演练和观点PK的过程中感受到了从单兵作战到军团作战的巨大差异，无形中增加了华为虚拟团队成员之间的凝聚力和向心力。

秉承华为人才培养的优良传统，“用最优秀的人培养更优秀的人”，本次特别邀请了拥有20多年销售经验、在华为企业业务多个管理岗位担任过职务的资深讲师，倾情奉献了一场既有理论高度和经验升华、又有犀利点评和实战干货的精彩示范课。经此试点和示范，课件及相关流程将得到进一步优化，5月-6月期间，华为销售微场景认证的线下训战课程也将陆续在山东、河北、河南、广东、北京、江苏、四川等区域展开，讲师也都将由当地具有优秀一线实战经验的销售负责人或骨干担任。华为公司会对讲师团队进行严格的赋能及管理，坚持用内部最优秀的一线主管或骨干，培养出更多、更优秀的伙伴地市销售精英，成为联合拓展地市市场的亲密战友和至强尖兵。

增强组织战力

军团协同作战共促地市业务腾飞

本次实战课程受到了参培伙伴的积极回应。经过激烈的角逐和比拼，现场四组学员中，最终有一组获得最佳战队，四位优秀学员脱颖而出，两位最优学员获得惊喜大奖。参培学员纷纷表达了对协同华为建功地市市场的坚定信念和热烈期待。

最佳个人获得惊喜大奖

四位优秀学员喜笑颜开

王牌战队小组实至名归

华为生态大学人才生态行动大使、山东百谷信息技术有限公司辛国栋表示，升级推出的销售微场景认证，是一次系统学习提升销售技能的好机会，非常实用，让他更加坚定了对准数字冲锋、争取多打粮食的必胜信心。该公司的杨占勇同时表示，课程内容贴合工作，给予自己很大启发，在学习销售技巧的同时启迪了成功做项目的新思路，课程分组PK的方式充分激发了团队合作意识，切身感受到了单兵作战和团队作战的差异。同时也更深切体验到了华为强大的的品牌及资源拉力，更坚定了自身追随华为大有可为的信念。

山东网海世纪信息技术有限公司唐善鹏认为，实战演练环节非常贴合实际业务场景，从第三方及老师评判中发现诸多以前不易发现的不足。通过本次培训，从以前乱拳式打法开始向成体系的项目运作方法前进，提高了不同区域、客户群的项目操作方法的可复制性，开阔了思考项目的视野。相信只要多次灵活运用并找到最适合自己的方法后，一定能大大提高项目成功率。

山东科普电源系统有限公司曲永彬反馈：课程设计超棒，成员间的紧密协作和团队间的激烈PK，碰撞出了很多不一样的思路和新方案。项目分析会的讨论和运用，通过对之前获取信息的总结陈述，分析得出现阶段的各种问题，并制定下一步的行动策略和行动计划，能够有效提升项目赢单率。他表示一定会把宝贵的经验分享给同事，并运用到今后的工作中，为实现华为地市业务的目标共同奋斗。

山东的成功试点，仅仅是个新的开始。期望销售微场景认证这种新的能力提升方式，能够有效帮助地市虚拟团队提升军团作战能力，早日收获能力协同的硕果，更好地满足客户需求。