 四川广播电视台、华为公司携手并进 发力超高清共赢5G生态圈

2019年2月27日，四川广播电视台与华为公司签署战略合作协议，启动双方在5G新技术、超高清产业、人工智能、媒体融合、区块链、微服务、云安全等领域战略合作，共同助推智慧广电建设，构建共赢生态圈。

2019年2月27日，四川广播电视台与华为公司签署战略合作协议，启动双方在5G新技术、超高清产业、人工智能、媒体融合、区块链、微服务、云安全等领域战略合作，共同助推智慧广电建设，构建共赢生态圈。

四川广播电视台党委委员、总工程师柳耀辉，

华为公司川藏企业业务总经理方国彬代表合作双方完成签约

四川省委宣传部副部长、四川省广播电视局党组书记、局长李酌，华为中国战略Marketing总裁曹泽军，四川广播电视台党委书记、台长刘成安出席签约仪式并致辞。四川省委宣传部副部长、省文资办主任刘龙章，四川省信息化工作办公室专职副主任陈文涛，四川省广播电视局副局长黎万恒，华为川藏区域总经理刘嘉，华为川藏企业业务总经理方国彬，华为广电业务部副总经理张光辉，华为川藏企业业务副总经理樊亮等领导和嘉宾见证了签约仪式。

参加签约仪式的嘉宾合影留念

本次双方战略合作旨在将各自文化资源优势、技术研发优势、市场运营优势转化为行业优势，最终实现产业集群的规模效应，促进文化事业繁荣兴盛。

依托四川广播电视台在媒体和传播领域的优势，结合华为公司在5G、云计算、大数据、物联网和移动互联网等信息化技术领域的优势，双方将在5G新技术、超高清产业、媒体融合等多领域展开全面合作。

“双方的合作，不仅是资源上的互动发展和业务领域的全面对接，更是产业生态体系上的融会贯通和战略上的跨界协同，我们充满期待。”四川广播电视台党委书记、台长刘成安介绍称，川台正处于融合发展、转型发展的关键时期，技术是其中的重要推动力，“适应媒体融合新形势，立足新的竞争环境，加强重大技术的跟踪研究应用，更好发挥技术的驱动引领作用，是川台实现融合发展、转型发展，建设新型主流媒体的必由之路”。

四川广播电视台党委书记、台长刘成安致辞

基于双方良好的合作基础，刘成安强调指出：本次战略合作的开启，将充分发挥双方的独特优势，秉承互利互惠、共同发展的目的，通过各领域深入合作，把双方的内容资源优势、平台渠道优势、技术开发优势、市场运营优势转化为产业发展优势。

在广受关注的5G新技术合作方面，华为中国战略Marketing总裁曹泽军介绍称，基于5G的大带宽、低时延、广联接特性带来的通信技术质变，崭新的视频体验时代即将到来。5G技术与4K、8K、VR等超高清视频结合，将会在视频内容的采、编、播、传等各个环节带来革命性的变化。

华为中国战略Marketing总裁曹泽军致辞

曹泽军表示，本次双方战略合作还将共同构建“4K超高清信号调度及交换系统”，基于网络IP化创新技术，实现视频信号实时、无损、无阻塞的可视化调度，提高4K超高清信号调度和交换效率，支持未来的远程制作和5G传输等新场景。此外，双方也将在4K演播室、4K转播车、总控和播出信号调度系统建设等方面展开更为全面的技术服务、产品和解决方案合作。

四川省委宣传部副部长、四川省广播电视局党组书记、局长李酌在发言中指出，在舆论生态、媒体格局、传播方式正在发生深刻变化的当下，技术引领和驱动已经成为媒体融合发展的重要支撑，“为完成新时代广播电视肩负的重要使命，必须加强广播电视与新媒体新技术新业态的跨界融合”。

四川省委宣传部副部长、四川省广播电视局党组书记、局长李酌致辞

李酌表示，四川省已将广播电视作为建设文化强省、推动治蜀兴川再上新台阶的重要抓手，希望华为公司能与四川一道，加快科研应用，以云计算、大数据、物联网、IPv6、人工智能等为支撑，全面提升广播电视业务能力和服务能力，推动广播电视智慧化生产、传播、服务和监管，并加快发展4K/8K超高清视频产业，探索融合发展新模式，推动广播电视技术体系重构和流程再造，加快广电5G试验网建设和VR、5G、AI等高新技术研究应用，增强广电可持续发展能力。

未来已来！这是小编在此次签约仪式现场最深的感受。无论是5G生态圈还是超高清产业，未来的市场空间和商业价值之大，令人难以估量。相信此次华为公司和四川广播电视台的合作将会牢牢把握大数据、云计算、人工智能、5G网络、4K、8K超高清等新技术带来的发展契机，共同创造一个由技术创新和用户体验驱动的5G新媒体发展时代，成为国内高科技企业与广电行业传播机构合作的典范。



