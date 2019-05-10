向智慧型政府迈进 新华三始终做智慧城市建设的基石

近年来，越来越多的地方政府开始着力向智慧型政府迈进，并持续提升城市智慧化水平与民众幸福感，实现政通民和的愿景。为此，新华三作为国内智慧城市的主要参与方，将从自身优势出发，为推进城市智慧化建设持续发力。

至顶网网络频道 05月10日 北京报道：在智慧城市整体建设过程中，政府在其中扮演着重要角色。对于政府而言，如何提高城镇化质量，实现城市精细化治理，进行产业升级、调动社会资本活力、平衡居民的服务供给、提升就业、留住人才、提高政府管理效能，这些都是政府在智慧城市建设中实实在在需要去考虑的问题。近年来，越来越多的地方政府开始着力向智慧型政府迈进，并持续提升城市智慧化水平与民众幸福感，实现政通民和的愿景。

2019 Navigate领航者峰会政府分论坛

而智慧城市作为数字经济中非常重要的一个子集，其概念也越来越深入人心。今天的智慧城市概念与最初的概念已经有了不小的变化，已经不再像当初通过云平台搭建统一的标准化架构来实现，而是要更多考虑城市的个性化需求。为此，新华三作为国内智慧城市的主要参与方，将从自身优势出发，为推进城市智慧化建设持续发力。

智慧城市建设从1.0到3.0时代

新华三集团副总裁，政府事业部总经理傅强

新华三集团副总裁，政府事业部总经理傅强认为，当前国内智慧城市建设大致也可以分为三个阶段：

1）智慧城市1.0时代，由技术驱动，主要以政府单独的信息化建设和应用为主要模式，并不注重数据的横向打通和交换共享；

2）智慧城市2.0时代，随着大数据、物联网、移动互联网、云计算技术的大规模应用，以集合多行业、多需求、数据融合共享为代表的场景式应用逐渐成为驱动智慧城市发展的主要动力，典型的场景应用例如“互联网+”政务、并联审批等，其核心是打通多个委办局的业务数据，将多个业务部门负责的事务集合到一个场景中进行解决。

3）智慧城市3.0时代，海量的政务类数据、社会类数据（如互联网数据等）被实时的汇聚、共享和在线计算，从而衍生出新的需求和解决方案。例如现在收集和处理全国14亿人的人脸数据不再是难事。通过人脸识别和比对，可以检测住宅小区里老人的生活情况，再比如通过手机定位信息的获取和登记地址的比对，可以辅助公安机关作出人口常住地的统计。

一网、两通、三中心，与智能+中心

众所周知，智慧城市建设是一个庞杂的系统工程，绝非某一家企业能够独立支撑，为此，新华三提出了一网、两通、三中心的创新思路。傅强表示，“一网，指的是数字化的城市管理网，是一张由物联网、互联网、政务网等城市内各类网络共同组成的泛在互联的智能感知网络，能够完成对城市各类信息的捕获和传递，是整个智慧城市建设的基石。两通，指的是便民服务城市通、基层管理网格通这两个超级APP，通过这两个超级APP将前端的服务渠道进行融合，城市居民、经营者、基层管理员通过APP就能够完成绝大部分与城市相关的工作。而新华三的众多生态合作伙伴在两通的基础上可以提供非常丰富的智慧类应用，这也是新华三与生态合作伙伴高适配性的一种体现。三中心，分别是城市治理的中心、市民服务中心和产业经济中心。“

而智能化的中心作为城市基础能力中台，通过数据和AI能力融合各个业务，使后台的政府内部流程运转得更为有效，使前台的APP能够展现更多的业务能力。

智慧城市建设的五大能力集

具体而言，在智慧城市建设方面，新华三具备五大能力集：

1、顶层设计与业务咨询能力，依托深刻的行业洞察和丰富的数字化建设实践，提供智慧城市从规划、设计、建设、运维到运营的全生命周期咨询服务。

2、项目集成与资源整合能力，通过业务架构设计、应用软件定制、系统集成和服务外包等增值服务，整合各行业各领域的智慧能力，打造一体化的智慧系统工程。

3、产品研发与解决方案创新，依托云计算、大数据、大互联、大安全、大安防、人工智能等智能数字化平台能力， 结合强大的自主研发创新能力，着力打造智慧政务、智慧教育、智慧园区、智慧社区、城市治理中心和整体智慧城市在内的一站式、全方位数字化产品和解决方案。

4、城市运营与持续拓展能力，通过市场化运营体制机制创新，面向公众、企业、政府，提供综合化、集约化、智能化的运营服务，改变传统“交钥匙”工程弊端，激发智慧城市建设的活力与动能。

5、生态构建与协同发展能力，持续构建具有强大生态融合力的无界生态体系，聚合一切有能力的智慧城市合作伙伴，以创新开放的合作模式，聚焦行业最佳方案的开发和落地，助推数字经济和智慧城市蓬勃发展。

其中顶层设计和咨询，一直是新华三的业务强项，尤其在对各种资源的整合方面，新华三通过多年积累，已经形成较大优势。另外，产品创新和解决方案的创新是新华三的强项领域，生态共建也是新华三一直专注的发力点。而在运营方面，新华三将与合作伙伴，及地方政府共同协作。

2019年智慧城市建设重点

智慧城市建设在1.0和2.0阶段之后，最为核心的工作是要把众多分散的业务系统进行横向打通，傅强认为横向打通不只是技术问题，更是一个管理问题。关于智慧城市建设的观点，目前普遍面临的一个问题是，到底是以技术驱动，还是以管理驱动？对此，傅强认为，“首先还是要从城市本身的特点出发，根据特点去融入智慧的技术、智慧的方法、智慧的模式，这样才能把智慧城市建设好，智慧城市并不是把新的和顶尖的技术用到城市当中就自动变成了智慧城市，而是一定要结合城市的发展特点，分步骤、有计划地实施整个智慧城市的建设。”

智慧城市建设新方向

2018年被傅强称为打基础的一年。他表示，2019年新华三的重点是对成功智慧城市案例进行推广和演进，主要发力点有四：第一，峰会发布了《中国城市数字经济白皮书(2019)》，这本身就是智慧城市的方法论，也是新华三推动智慧城市的理论基础；第二，新华三新成立了数字化业务部，专门负责(包括但不限于)智慧城市中智慧类业务，从市场拓展到技术咨询，再到研发具体开发将会给予全方位的配合；第三，基于城市数字大脑计划，与各城市构建智慧城市智能中枢，打造智慧城市智能数字平台和合作伙伴生态应用的整体能力；第四，积极参与国家智慧城市标准建设，协助智慧城市标准化总体组牵头推动“智慧+“标准的制定。

最后，傅强表示，在以建设服务型政府总体目标指导下，城市规划者需要以新型智慧城市整体建设为主体思想 , 以数据开放融合共享、发展绿色经济、网络空间安全防护为主要目标，由内而外优化政府服务流程和形式，通过体系规划、数据主导、创新革新，推进新一代科学技术与城市现代化深度融合，提升信息资源整合水平，全面加快城市信息资源的有序汇聚、深度共享、关联分析、高效利用，并通过共建共享基础设施、集约共建核心平台，实现城市协调可持续发展。而随着数字经济新时代的到来以及国家新型智慧城市建设总体标准的出台，同时也伴随着云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的成熟，我国的新型智慧城市建设才真正开场。”