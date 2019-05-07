微软构建大会2019：流体框架可望推动更具协作性的互联网

微软在年度构建开发者大会开幕的当天揭开新的“共享交互式体验”开发平台和文档模型的面纱。新平台名为流体框架，将于今年晚些时候在软件开发工具包及微软开发的一些新应用程序中推出。

至顶网网络频道 05月07日 编译：微软在年度构建开发者大会开幕的当天揭开新的“共享交互式体验”开发平台和文档模型的面纱。新平台名为流体框架（Fluid Framework https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/?p=232924），将于今年晚些时候在软件开发工具包及微软开发的一些新应用程序中推出。

微软称，流体框架旨在更好地支持网上的快速、多人同步共同创作和文档内容。框架的文档模型允许作者和创作者“将内容解构为协作构建块”。这些构建块然后就可以在跨应用程序使用，构建块还可以组合成新的和更灵活的文档类型。微软官员5月6日表示，内容作者利用流体框架可以与智能代理接轨，智能代理可以执行翻译文本、获取内容、建议编辑等任务。

这听起来很像微软的旧版OLE（对象链接和嵌入）模型（https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/ole-background?view=vs- 2019）。 曾经的OLE做的也是构建复合文档、整合各种数据和组件。

微软指出，微软计划将流体框架技术整合到Word、Teams和Outlook等应用程序中，并会向外部开发人员提供该技术。微软官员将流体框架描述为“自由流动画布的开端”。

微软多年来都在大力宣传协作概念，而在谷歌将合作创作定位为自己的生产力平台基石后更是这样。

图：微软

微软在构建大会上还宣布了新的“人工智能”功能的消息，该功能将于今年6月开始首先在Word for the Web作为预览推出。名为“创意”（Ideas）的新功能在概念上与微软过去一直为旗下生产力应用程序添加的其他人工智能功能相似（https://www.zdnet.com/article/microsoft-takes-another-step- toward-making-office-apps-smarter/）。创意功能旨在为用户的写作提供明智的建议，令写作更清晰、更简洁、更具包容性。微软官员称，创意功能还有助于提供文档阅读估计时间，并可以利用Microsoft Graph编程接口的数据解释首字母缩写。

微软在本周的大会上还将为旗下的Teams群聊工具推出一些新的开发平台更新，更新功能将允许合作伙伴创建应用并将其发布到Teams上。更新包括将应用程序整合到对话里的新方法以及提交和查看应用程序洞察的增强功能。这些更新将陆续推出。

构建大会 2019（https://www.microsoft.com/en-us/build）是微软第六届Build Confab， 5月6日至5月8日在西雅图举行。微软官员表示有6,000人参加。