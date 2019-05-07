微软构建大会2019：微软推出选举安全服务SDK 

微软正入局政治，目标是利用开源软件开发套件ElectionGuard（选举卫士）和名为竞选版微软 365（Microsoft 365 for Campaigns）的保护政党和活动的安全服务，以期达到保护投票机制的目的。

微软正入局政治，目标是利用开源软件开发套件ElectionGuard（选举卫士）和名为竞选版微软 365（Microsoft 365 for Campaigns）的保护政党和活动的安全服务，以期达到保护投票机制的目的。

ElectionGuard SDK是与安全和验证公司Galois（https://galois.com/news/galois-launches-election-technology-spinoff-free-fair-enable-verifiable-transparent-secure-election/）一起开发的。Galois于2016年分拆为一家名为Free & Fair（公平暨公正）的选举技术公司（https://freeandfair.us/）。 ElectionGuard SDK会在今年夏天在Github上发布，微软将与选举技术公司合作开展试点。

微软进军选举领域与亚马逊网络服务的方式略有不同，后者以选举即服务（https://aws.amazon.com/stateandlocal/election-as-a-service/）提供工具进行外拓、营销和选民参与等方面的工作。 微软则重点关注投票安全。

Microsoft 365 for Campaigns将于6月推出，届时会为美国联邦办事处的广告系列提供安全工具。该服务将被预先配置，其构建基于微软的AccountGuard威胁检测服务。

AccountGuard是去年推出的全国威胁检测和攻击通知服务。