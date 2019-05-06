打造数字中国底座丨华为将携数字平台亮相第二届数字中国建设峰会

第二届数字中国建设峰会将于5月6日至8日在福州召开，本届峰会的主题是“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。

第二届数字中国建设峰会将于5月6日至8日在福州召开，本届峰会的主题是“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，华为将携数字平台连续第二年参加这一盛会；同时还将参加于5月5日至9日举行的数字中国建设成果展览会，致力于以“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”，打造数字中国的底座、成为数字世界的内核。

在本届峰会上，华为除了通过主题演讲、交流研讨等形式分享与各行业数字化转型相关的最新洞察和实践经验，更将在位于数字经济馆（6号馆，6A07/A08展位）的华为展台上围绕“数字平台，打造数字中国底座”主题，展示华为如何以数字平台为支点，以开放共赢的生态为杠杆，携手生态伙伴，帮助各行业客户取得商业成功，一起撬动智能时代。

作为去年展览会上人气最火爆的展台之一，今年的华为展台上又有哪些必看的精彩内容呢？下面就为大家提前剧透一下：

数字平台自然是重中之重，但为了让大家对其有更深入的认知，我们在展台中重点呈现的是基于数字平台打造的创新实践应用，包括数字政府、智能安防、智慧园区等等。

数字政府

对于关注政府数字化转型和政务服务的与会嘉宾，数字政府展区将为您呈现IOC城市运营中心、智慧政务、智慧环保、智慧应急、智慧水利等创新应用，讲述政府客户数字化转型背后的故事。

智能安防

如今各个城市带给百姓的安全感越来越高，这背后正是得益于智能安防的贡献。在华为展台的安防展区，呈现的就是打造“智能安防”解决方案必不可少的“明星产品”——星像、星驰、星图、星盾和星辰等华为新一代智能摄像机。

智慧园区

相信关注数字中国建设峰会的嘉宾都知道正在拔地而起的“数字中国会展中心”，而助力会展中心建设的正是华为智慧园区解决方案，该方案从提升展馆运营效率、降低成本、节能环保、安全可控等多个方面为”数字中国会展中心“打造了一个智慧运营平台，未来还将有更多智慧融入其中。

来华为云展台，预见未来

云作为数字平台的基础，改变着数字中国的各行各业。人工智能（AI）作为云服务之一如今已经成为各行业的热门话题，那么人工智能如何辅助医学诊疗？基于AI的智慧水利如何代替人工保护水源清洁？智慧交通如何有效缓解拥堵，提升城市通勤效率？来华为云展区感受什么是“+智能，见未来”吧！

福利剧透：有可能被挤爆展台

本次展台上还有华为自研“AI、算、管、存、传”五款芯片以及华为5G 端到端全系列商用产品惊艳亮相；当然，火爆的展台自然少不了华为“7.2寸大屏”的Mate20X和拥有超感光徕卡四摄的HUAWEI P30系列手机；还有10余款新品，将共同呈现精彩的数字智慧生活。

最后划个重点！5月5日至9日，让我们相约福州海峡国际会展中心数字经济馆(6号馆，6A07/A08展位）华为展台！

>>持身份证刷卡或下载安装“e福州”App并完成实名认证，在会场入口处点击页面上的“入口身份码”标识，5月6日下午14:00起可通过"扫码参会"