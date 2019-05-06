再次亮相数字中国建设峰会 华为360平米展台大秀数字平台

第二届数字中国建设峰会即将于5月6日-8日在福州拉开帷幕，本届峰会的主题为“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。

第二届数字中国建设峰会即将于5月6日-8日在福州拉开帷幕，本届峰会的主题为“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。

华为除了将全面参与本届峰会之外，还将在数字中国建设成果展览会上搭建一个360平米的展台，旨在让每一位参会嘉宾提前感受到最前沿的“数字化”黑科技给各个行业和我们的生活带来的巨大变化，共同迈入智能时代！

数字化转型已成为几乎所有企业的必经之路，然而在相关战略的制定与真正落地的过程中，企业总是不可避免地会遇到一些困惑与挑战。

华为公司董事、企业BG总裁阎力大在华为中国生态伙伴大会2019上表示：站在智能时代的入口，在坚持“被集成”的基础上，华为企业业务的新定位是“Huawei Inside”，通过“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”，致力于打造数字中国的底座、成为数字世界的内核。

因此在数字中国建设成果展览会上，华为将以“数字平台，打造数字中国底座”为主题，展示华为致力于打造数字中国底座的理念，让各行业伙伴和客户在面对数字化转型挑战时，相信“平台有为，转型不畏”。

据说此次华为展台将展示华为领先、开放的ICT基础架构平台，并从数字政府、智慧园区、智能安防、5G、终端等多个维度展现各行业的数字化转型成果，以及众多创新的“智慧应用”。为此，笔者借探馆之机，提前逛了一下华为展台，其中众多的精彩内容的确让人眼前一亮！

笔者“偷拍”的华为展台，一切已准备就绪

作为本次峰会及展览会的头号主角，数字平台展区就部署在整个展台的入口位置，所有的精彩内容也都将从这里开始呈现。据笔者了解，华为的数字平台以云为基础，整合各种新ICT技术，融合数据，向上支持应用快速开发，使能业务敏捷创新。因此，在数字平台展区的不远处就是华为云展区，这里重点呈现了智慧医疗人工智能辅助医学诊疗；智慧水利（四创&福建省水利勘探设计院）代替人工保护水源清洁；清澜山智慧校园；智慧交通有效缓解拥堵，提升城市通勤效率；华为云构建工业互联网平台等与我们的日常生活息息相关的内容，亲眼看过之后你一定会感叹，华为数字平台的强大。

走过数字平台展区，我们就来到了数字政府展区，这里呈现的是华为如何以数字政府的整体理念，结合IOC城市运营中心、智慧政务、智慧环保、智慧应急、智慧水利等创新解决方案，助力政府行业加速实现数字化转型的。笔者仔细了解后的感觉是，数字技术带来的改变无处不在，而华为则是政府行业数字化转型的引领者与首选合作伙伴。

紧邻数字政府展区的是智慧园区展区，这里重点呈现的是华为运用云计算、物联网、大数据、人工智能等新ICT技术，解决传统园区正面临的“管理效率低、服务体验差、能源浪费大、综合安防弱、运营成本高”等痛点，实现面向行业的园区数字化转型，赋能产业创新发展和服务体验升级。其中智慧通行、车辆管理、综合安防、能效管理、设施管理、客流分析、智能运营中心等场景化解决方案的呈现，全面颠覆了笔者对于“园区”的传统认知，强烈推荐大家到展台详细了解。

再来到和我们日常出行、生活安全息息相关的智能安防展区，这里除了有华为的“明星产品”——华为新一代智能摄像机（星像、星驰、星图、星盾、星辰）外。还展示了搭载昇腾芯片的华为智能摄像机“智能1拖N”和“高密人脸抓拍”等特性。对于普通摄像机如何具备智慧？强大的算力如何共享？人像卡口在人流量比较大的时候，普通摄像机容易漏拍怎么解决等难题。在这里你将找到答案。

走过了上述五大展区，正当笔者以为已经逛完整个华为展台的时候，才想起今年的华为展台占据了6号馆A07和A08两个展位——华为5G、ICT基础设施（智能计算）、智能终端等精彩内容就在笔者面前，探馆继续！

众所周知，华为是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，因此在ICT基础设施（智能计算）展区，基于华为领先的“黑科技”打造的创新产品和解决方案一一亮相，包括Cloudlink board、WiFi 6、TaiShan 2280 ARM、Atlas 800AI一体机、Dorado V3 、minirapid等。其中，Cloudlink board带来的手势识别、双人同书、边擦边写、手势缩放等全新体验，以及基于WiFi 6超高带宽、超低延时的VR体验都让笔者印象深刻。

而更令人惊喜的是，华为自主研发的“AI、算、管、存、传”五款芯片也一同出现在这个展区之中，让笔者再次感受到华为在自研芯片、工程能力等领域的研发实力。

作为笔者最后走进的展区——5G和智能终端展区果然惊喜连连。首先就是让人充满期待的5G智能手机——MATE X和MATE 20X的亮相；当然，5G不只应用于手机，华为还携手伙伴将5G带入了智慧园区、智慧渔业等新领域，并在现场带来了前所未有的“AR+VR观看兵马俑”业务体验，让“5G”能力全面释放。此外，还有以华为P30为代表的众多华为智能终端一同亮相，更有好玩儿的3D游戏等你现场体验哦。

怎么样，看过了上面的精彩剧透，是不是已经迫不及待的想来华为展台看看了？别忘了，展台位置是数字经济馆（6号馆）A07和A08展台哦。再提醒一句，作为去年展览会最火爆的展台之一，笔者预计今年的华为展台仍将“爆满”，建议大家提前到场体验哦！