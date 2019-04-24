智慧城市产业生态圈筹备会暨第一次联席会议在京召开

[中国，北京2019年4月20日]智慧城市产业生态圈(Smart City Industrial Ecosphere，缩写SCIE，以下简称生态圈)筹备会暨第一次联席会议在北京召开。

智慧城市产业生态圈(Smart City Industrial Ecosphere，缩写SCIE，以下简称生态圈)筹备会暨第一次联席会议在北京召开。生态圈由华为技术有限公司、中国雄安集团有限公司、深圳市标准技术研究院、北京航空航天大学、中国电子技术标准化研究院、住房和城乡建设部IC卡应用服务中心和中国电子学会(以上排名不分先后)共7家单位联合发起成立。

邬贺铨院士致辞，生态圈构建的必要性

中国工程院院士邬贺铨担任生态圈联席会议主席，邬贺铨院士在致辞中指出中国在新时期发展的双轮驱动是信息化和城镇化，智慧城市是这两大驱动的结合点，是社会主义新时代建设重要的抓手和推动力。中国各级政府高度重视智慧城市建设，着力不少，但市民的智慧城市获得感还不够，因为智慧城市本身是一个复杂的大系统，需要从构建良性产业生态入手，而不仅仅是单项技术，或者是单个工程，这也是从我们国家十多年智慧城市建设中感悟出来的。生态圈的构建契合国家大数据战略规划，期望生态圈为政府和大众提供良好服务，为成员提供良好的支持，真正发挥产业协同的价值，促进智慧城市产业发展。

联席会议主席邬贺铨致辞

生态圈愿景解读

生态圈致力于把数字世界带入每一个城市，促进智慧城市的发展。通过构建政、产、学、研、资、用的合作平台，全产业链共同参与，联合提供完整的业务能力，打造“客户需求+技术实现”双轮驱动中心，以政策为导向，聚焦重点应用场景，定义领先的城市数字化平台架构，通过测试加强产品联接，同时建立安全保障体系，生态圈将为成员提供更大的舞台、更好的合作支持，帮助成员发挥各自的优势做大市场，使成员从中受益实现更多价值。

联席会议副主席华为技术有限公司企业BG喻东副总裁在筹备会上对生态圈愿景进行了解读，华为作为生态圈发起单位之一，也是首个发起单位，希望能够以社会责任为导向，联合数字平台、应用、终端等各领域的力量，推动生态圈进入一个开放、公平、包容的良性发展轨道。

联席会议副主席喻东解读生态圈愿景

国家市场监管总局戴红巡视员作为筹备委员会主席，从政府的重视与积极推动、产业需求、经验示范的引领效应、城市发展轨迹、融合需求与趋势等方面对生态圈的成立与发展给予了厚望，希望生态圈的工作立足于需求，强强联合，创建繁荣的生态态势，把生态圈打造成为中国智慧城市产业发展的合作共赢平台。

筹备委员会主席戴红致辞

雄安，作为一个新生的城市，未来将是产业政策赋能、新兴技术使能的全新数字化平台城市。中国雄安集团有限公司的刘春成总经理作为联席会议副主席，分享了雄安在建设智慧城市过程中的现状与特色。雄安如新生的婴儿，要用新思维解决新问题。目前，雄安利用真实空间信息、地理信息与虚拟空间相结合，形成泛在的物物互联，产生出城市级海量数据，在去除各部门间边界条件限制后，必然形成数据的深度关联，原来没有安全问题的数据，会呈现出新的、成指数级的安全风险，这不仅仅是技术能够解决的范畴，还需要法律、社会学、哲学等多学科的参与。刘春成总经理希望借助生态圈的平台，能够快速形成标准，并能迅速推广并形成放大效应。

联席会议副主席刘春成发言

生态圈的职能规划探讨

生态圈实行联席会议制度，下设工作组，联席会议上产业政策组、应用场景组、技术架构组和安全技术组分别就各组的研究方向以及工作规划发起研讨。

产业政策组主席清华大学王勇副教授介绍智慧城市与产业发展前瞻，提出智慧城市发展面临的城市治理问题、城市间协调问题，需要利用智慧经济形态下数字镜像等新的数字化技术来解决。产业政策组应考虑城市相关联的产业及其智慧化发展的路径，多学科的交叉和相互融合，同步关注宏观的政策与微观的感知，形成从理论研究到学科的学术研究，再到成果与经验的推广传播，从而推动世界范围内规划的城市建设，让生态圈成为具有世界影响力的智慧城市智库。

产业政策组主席王勇发言

应用场景组主席山东省科学院新一代技术标准化研究院钱恒院长对智慧城市场景分类与现状进行了阐述，并对未来应用场景的变迁发展提出建议。应用场景应立足于现有环境及信息技术，基于产业链和市场的分析，通过以人为本的需求互动以及与各相关组织的需求互动，提炼共性，产生共鸣，最终形成各种各样的应用案例并输出。

应用场景组主席钱恒发言

技术架构组主席华为企业BG行业使能平台康宁总经理分享智慧城市ICT技术如何助力城市实现数字化转型。城市的数字化转型会产生新的需求，围绕这些新需求，利用IoT、人工智能等新技术，由不同的工作项目团队纵向协同开展工作，并与不同的应用场景横向协同，去统一规划、统一标准，定义面向未来、海量数据统一融合的参考架构。

技术架构组主席康宁发言

安全技术组主席西安电子科技大学计算机学院沈玉龙教授就智慧城市建设的安全保障与现场专家分享经验。安全保障是智慧城市建设的永恒话题，城市智慧化程度越高，安全问题越会凸显，通常的保障方式已不能适应智慧城市的发展需求，需要与上层的体系架构融合，能够形成多维度，动态、柔性的防范机制。安全技术组希望能与业内专家联合，形成一个智慧城市的安全智囊，支撑智慧城市的生态建设。

安全技术组主席沈玉龙发言

各位主席的内容分享，引起了现场专家的共鸣。联席会议副主席、战略指导委员会的与会委员、专家委员会的与会专家等，纷纷就产业政策的前瞻研究与落地实施、技术架构与业务的深度融合、不同应用场景的协同与输出、海量数据关联融合的安全保障进行了激烈的思想碰撞，为生态圈未来的发展建言献策。

战略指导委员会委员王臻发言

生态圈运营服务

生态圈由秘书处提供运营支撑服务，秘书处设在深圳市标准技术研究院。秘书长深圳市标准技术研究院路宏峰副院长主持会议，副秘书长华为技术有限公司企业BG标准产业部王盾部长在筹备会上介绍并审议通过了生态圈的章程、联席会议制度、组织架构、职能规划等。此次筹备会暨第一次联席会议将推动智慧城市产业生态圈的筹备工作高效率、高标准、高质量地开展，秘书处将在联席会议制度领导下，推进落实后续生态圈建设和服务工作。

秘书长路宏峰发言

副秘书长王盾发言

全体与会嘉宾合影留念

智慧城市产业生态圈计划于5月6日在福州数字中国峰会智慧社会分论坛举行启动仪式。期待产业界优势力量共同加入，逐步把生态圈打造成中国智慧城市产业发展的合作共赢平台。