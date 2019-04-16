芯里有数，智慧金融丨2019华为全球金融峰会如约而至

春天是万象更新的季节，全球金融行业也正在迎来新一轮的科技和产业变革——以AI、云计算、大数据、物联网、SDN等为代表的数字化技术，正在持续冲击着金融机构传统的运营模式，如何应变？

春天是万象更新的季节，全球金融行业也正在迎来新一轮的科技和产业变革——以AI、云计算、大数据、物联网、SDN等为代表的数字化技术，正在持续冲击着金融机构传统的运营模式，如何应变？如何加快数字化转型步伐？如何实现“智慧金融”？全球金融行业都在寻找答案。

4月24日-25日，2019华为全球金融峰会将在上海浦东嘉里酒店盛大开幕，届时华为将携手全球顶尖金融行业高管和专家，共话新一代数字化技术与金融行业创新的深度结合，共探金融机构迈向智能时代的数字化转型之路，共同见证“智慧金融”发展的新高度。

已连续7年举办的华为全球金融峰会如今已成为全球金融领域最具影响力的ICT盛会之一。今年峰会的主题为：“芯”里有“数”，智慧金融。华为希望以芯片技术为基石，辅以移动互联、IoT、生物识别等为最终用户提供更好的智慧应用体验；以AI+分布式数据计算为基础，为金融行业客户打造智慧决策大脑；以云计算、SDN等技术打造加速业务创新的智慧ICT架构，让“智慧金融”加速实现。

今年峰会的最大变化就是首次设置了两天的Keynote，同时设置了八大分论坛，共计80+热点议题。第一天（Day1）将以金融机构的客户分享为主，聚焦金融行业客户转型的诉求与应用实例；第二天（Day2）将以华为金融行业技术战略为主，重点呈现华为与合作伙伴共同构建的领先技术和解决方案。两天的活动预计将有来自全球近300家金融机构的1500多位行业高管与专家，120多家合作伙伴，40多家国内外媒体现场参会。

那么这一备受全球金融大咖关注的业界盛会有哪些不容错过的看点呢？下面就为大家提前剧透一下：

看点一：金融大咖畅谈行业转型+经验分享

4月24日（Day1），来自德勤、工商银行、中国人寿和深交所等全球金融行业各领域的重磅嘉宾，将从企业自身的角度来畅谈金融数字化转型的需求并分享宝贵的实践经验，以帮助更多的金融机构找到数字化转型的捷径。

同时在下午举办的“全球银行数字化转型建设”等五场分论坛中，来自全球的金融机构客户和合作伙伴代表也将带来精彩的主题演讲和分享，同时希望通过互动讨论碰撞出更多数字化转型的智慧火花。

看点二：技术大牛分享最新金融技术架构+重磅发布

4月25日（Day2），华为将携手合作伙伴向所有的与会嘉宾呈现ICT领域最领先的技术、产品和创新解决方案，在满足客户新需求的同时，助力客户构建市场领导力。届时来自金融科技公司的技术大牛也将分享最新的金融技术架构，携手华为共同为客户打造金融业务创新的引擎。

华为云也将发布5G智慧银行营业厅、虚拟银行、商品交易所动产质押、区块链联合征信四大解决方案，助力传统和新晋金融机构快速实现业务创新，提升企业在行业的竞争力。

此外，华为还将联合中软国际、四方精创等合作伙伴，重磅发布金融大数据智慧应用和开放银行分布式架构两大行业解决方案，为不同应用场景下的金融机构变革提供智慧赋能。

看点三：800+㎡智慧展厅，全方位呈现华为助力金融行业数字化转型成果

峰会期间，华为还携手合作伙伴打造了一个800+㎡的体验式智慧展厅，该展厅将分为“智慧体验”、“智慧决策”、“智慧架构”和“基础研究”四大展区，以场景化业务体验的方式，全方位呈现20+全栈式金融智能解决方案。

智慧体验区：无人柜台、智能客服和VR银行等创新体验区，结合华为在物联网、智能安防领域的创新应用，展示华为如何帮助金融机构便捷触客，让客户获取极致服务体验。

智慧决策区：智慧风控、融合数仓和AI Fabric智能无损网络数据中心集中亮相，且看华为高性能、更智能的数据分析产品解决方案如何支撑金融机构高效运营决策。

智慧架构区：通过“一云”+“三网”的创新架构，展示华为帮助金融客户构建开放式、易扩展的智慧ICT架构，并帮助业务快速上线的能力。更有金融专区、虚拟银行、保险全业务上云、区块链联合征信等解决方案，为您解读华为云如何满足金融行业安全合规可信的高要求。

基础研究区：全面展示华为在AI、芯片、物联网和5G领域的研发实力，更有5G应用等你来体验。

想知道金融行业的未来发展新趋势？想看清金融行业数字化转型的方向？想一同迈入“智慧金融”时代？那你一定不能错过“2019华为全球金融峰会”。

4月24日-25日，我们上海见。