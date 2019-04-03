2019益阳新型智慧城市峰会移动分论坛成功举办

本次“智慧新益阳、汇聚新动能”智慧城市峰会分论坛以“移动应用”为主题，共计120多位来自全国各地相关部门和业界专业人士参与了本次论坛，重点探讨了移动应用如何在公共安全、政府管理、百姓民生和产业发展等城市活动中发挥重要作用。

至顶网网络频道 04月03日 综合消息：本次“智慧新益阳、汇聚新动能”智慧城市峰会分论坛以“移动应用”为主题，共计120多位来自全国各地相关部门和业界专业人士参与了本次论坛，重点探讨了移动应用如何在公共安全、政府管理、百姓民生和产业发展等城市活动中发挥重要作用，助力智慧城市建设。

益阳市人民政府副市长毛知兵，华为技术有限公司高级副总裁邓飙，B-TrunC产业联盟秘书长辛伟，山东高青智慧城市建设运行中心主任赵新国，苏州广立信息技术有限公司执行董事潘学林，华为数字政府行业解决方案总工欧永平等出席本次论坛并发表演讲。围绕“移动应用构筑智慧城市”，大家从不同视角分享了移动应用助力城市建设、社会进步、人民生活等领域多年的思考与心得，给在场嘉宾带来了一场全新的思想盛宴。

益阳市人民政府副市长毛知兵

益阳市人民政府副市长毛知兵先生的致辞拉开了论坛的序幕，毛副市长表示，益阳市正在以新型智慧城市建设为引领，不断推进数字经济发展，加快经济转型升级步伐，朝着新型智慧城市设定的“善政”、“惠民”、“兴业”目标稳步迈进。他相信此次论坛能够帮助智慧益阳建设启迪新思路、探索新模式、发展新业态，促进益阳智慧城市建设更上一个台阶。

华为技术有限公司高级副总裁邓飙

随后，华为技术有限公司高级副总裁邓飙先生也发表了致辞演讲，他为大家介绍了华为与益阳市政府的智慧城市合作战略，并通过移动宽带专网在海内外多个智慧城市建设中的实效，展示了移动宽带专网和应用在智慧城市建设中的价值。尤其是宽带应急专网在泰国少年足球队救援过程中发挥的重要作用，体现了宽带专网系统在抢险救灾，应急通信中的重大价值，能够帮助在紧急状况下，更加有效的开展救援活动，降低伤亡人数。

山东高青智慧城市建设运行中心主任赵新国

在2018年巴塞罗那智慧城市博览会上，山东高青县智慧城市建设斩获数字化转型大奖，高青县的赵主任在随后的主题演讲中，分享了移动专网在视频监控、政府高效治理、远程医疗、社会综合治理等领域中的价值，并进一步展现了城市物联网应用在惠民、兴业、善政上给城市带来的便利，让大家看到了移动应用在智慧城市建设中的广阔空间。

苏州广立信息技术有限公司执行董事潘学林

随后苏州广立信息技术有限公司执行董事潘学林先生为大家介绍了建设智慧城市中通过标准地址来实现城市数字门牌解决方案，以及数字门牌如何在智慧公安、智慧网格、智慧社区、智慧教育中发挥着重要作用。

宽带集群产业联盟秘书长辛伟

数字中国、智慧城市的建设聚合了整个产业的力量，从底层终端到数字平台，再到上层的各种应用，宽带集群产业联盟秘书长辛伟先生为大家介绍了宽带集群的标准进展、主要特性和应用场景，重要活动应用案例以及未来演进。

华为数字政府行业解决方案总工欧永平

最后华为数字政府行业解决方案总工欧永平先生给大家展示了移动宽带专网作为智慧城市移动应用使能平台，可以帮助智慧城市实现无所不在的服务和管理，并通过实际案例深入分享了移动宽带专网给公安、交通、城管等领域带来的移动应用价值，再一次明确了移动宽带专网在智慧城市建设中价值和必要性。

随着论坛的圆满落幕，参会嘉宾纷纷表示整个论坛议程让他们收获良多，对华为的智慧城市建设战略、解决方案以及联手合作伙伴推出的各类智慧应用有了更深的认识和了解，希望能与华为携手合作，打造更多各具特色的智慧城市，为城市人民创造更加美好的生活。