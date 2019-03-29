神州数码公布2018年度业绩 战略目标直指云端

2019年3月28日下午，神州数码集团举行2018年年度业绩发布会，对神州数码2018年战略推进及整体经营情况进行总结分析的同时，也对神州数码云战略转型和云业务发展情况进行了解读。

2019年3月28日下午，神州数码集团举行2018年年度业绩发布会，对神州数码2018年战略推进及整体经营情况进行总结分析的同时，也对神州数码云战略转型和云业务发展情况进行了解读。

据悉，基于2018年优异的业绩表现和云战略业务的稳步推进，2019年，神州数码云战略再度聚焦，将依托顶尖的云资源厂商覆盖、国内最大的To B营销渠道网络以及领先的云服务技术能力和丰富的行业头部客户服务经验，为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案，全面助力企业数字化转型。

2018全年业绩再创新高，分红大幅提升

2018年，神州数码实现营业收入818.58亿元，增长31.57%，扣非净利增长近40%，云业务收入提升187.4%，业绩强劲增长，业务结构明显改善。

其中，云计算业务继续保持高速增长的态势，在云转售业（AGG）持续放量增长的同时，云管理服务业务（MSP）、云上数字化转型业务（ISV）的收入和占比均有明显提升，云业务实现了量质齐升。

同时，得益于2018年神州数码从品牌到品类业务架构调整带来的更大增量市场机会，以及华为企业业务、工业软件、智能硬件及IoT领域业绩的显著增长和精细化管理水平的进一步提升，神州数码IT分销及增值服务业务继续保持强劲增长。

此外，神州数码此次还将以总股本6.54亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），合计派发现金红利达1.65亿元，较上一年有大幅提升。

数字经济爆发临近，神州数码再赢新机遇

IDC报告分析称，数字经济进入爆发临界点，企业数字化转型愈加紧迫，并正在驱动绝大部分企业ICT投入的增长。而企业客户希望得到对业务流程直接进行科技赋能的需求也日益凸显。能否真正触达客户的业务、理解需求、解决问题、适应变化将越来越成为科技企业核心竞争力提升的重要方面。

与此同时，作为数字化转型基石，云上大数据的汇集将进一步助推与人工智能、物联网等新兴技术在企业数字化转型中的深度应用和价值提升，成为未来支撑产业发展的基础。IDC数据显示，2018年，中国公有云管理服务整体市场规模达到 3.07亿美元，较2017年同比增长131.4%，预计未来5年仍将持续高速增长趋势，特别是未来两年，市场仍有望保持成倍增长。IDC预测，2018-2023年，整体市场复合增长率将达到70.8%，2023年市场规模将达到44.6亿美元。

数字化转型正在成为流程再造、产业链重塑的重要驱动力。迎接数字化转型浪潮，神州数码正在着力打造完整的云计算和数字化转型生态链，综合技术、渠道、市场、品牌、资质和资金等方面的优势资源构建业务运营平台，联合包括云资源、云方案、数据服务提供商在内的云生态伙伴，通过神州数码的客户和合作伙伴营销体系，向企业级客户提供包括云转售、云管理服务、数字化解决方案在内的全面服务。

云战略加速推进，全栈服务能力日趋完善

目前，神州数码正在聚焦自身积累和能力，为企业级客户的数字化转型提供从IaaS、PaaS到SaaS的产品、服务及企业数字化解决方案，致力于成为中国最领先的云服务和数字化方案提供商。经过2018年的加速布局和稳步发展，神州数码在云上的资源布局、技术储备和全栈服务能力正在日趋完善。

据了解，在云管理服务（MSP）方面，神州数码正在基于多云平台和混合云架构为客户输出咨询、迁移、运维、部署等专业MSP服务能力，并保持良好的发展态势。据悉，2018年，神州数码除了帮助全球顶级汽车企业客户实现共享车出行平台在国内的落地，成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上服务商，为大型制造企业实施部署DevOps工具并提供技术运营服务之外，还针对国内企业级市场的发展现状，全面加强了与阿里云、AWS和华为云在混合云领域的合作，并强化了基于Azure Stack混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署、总代理等一揽子服务的能力。此外，神州数码与国都证券签署的为期10年总额1亿元的专有云项目，也引发了业界的广泛关注。

在数字化解决方案（ISV）方面，通过长期服务行业顶级客户，神州数码积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实等17类自足产权的公有云解决方案。同时，在数字化解决方案（ISV）产品化方面也取得了积极的进展。2018年，神州数码利用云计算技术实现异地多分支网络智能化集中化管理的“Imcloud智能管理云平台”，自主研发的车联网服务运营管理平台SaaS产品“云科易服”，以及面向企业级市场打造的、拥有100%软件著作权的全球视频云服务产品“神州视讯云服务”和通过长期服务众多世界五百强零售企业形成的完整可靠的“零

售行业大数据解决方案”均已在多个行业企业客户实际场景中应用和落地。

在云资源覆盖方面，神州数码在2018年持续加强与主流云服务商、AI/IoT及大数据厂商的合作，构建起覆盖全球80+主流云厂商、120雨中主流SaaS资源、500余家生态合作伙伴资源的云资源池，可以为客户的数字化转型输出云的全栈解决方案能力。

此外，基于大型行业和企业级客户的专有云需求，神州数码正在完善一体化云供应链解决方案体系，可以为客户提供从数据中心、网络带宽选型，到服务器和设备提供商的安装以及虚拟化、容器和云管平台的实施、部署，再到规划、部署数据库和中间件，甚至是数字化应用开发部署以及之后统一的托管和运维服务的一站式整体解决方案服务。

神州数码管理团队表示：基于20余年深耕中国IT市场建立的品牌、资源和渠道优势，2019年，神州数码将紧抓IT产业全面迈向云计算和DT时代的重要发展契机，从业务、技术、人才、营销、云生态等多个维度共同发力，全力以赴推进云服务和数字化转型战略落地。