沸！@CCBN2019，华为融合视频+AI云服务，你约了吗？

CCBN2019于3月19日至23日在北京举行。在这场全球广电媒资领域的顶级行业盛会上，华为融合视频云服务首次亮相，全面展示了视频直播/点播云服务、视频AI云服务、Cloud VR端到端解决方案，吸引了广电、媒资、OTT厂商等众多行业客户参观交流。

由国家广播电影电视总局主办的中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2019）于3月19日至23日在北京举行。在这场全球广电媒资领域的顶级行业盛会上，华为融合视频云服务首次亮相，全面展示了视频直播/点播云服务、视频AI云服务、Cloud VR端到端解决方案，吸引了广电、媒资、OTT厂商等众多行业客户参观交流。

没能现场观展的小伙伴们也无需遗憾。继续阅读，跟我们一起盘点回顾展台亮点吧~

现场：火爆的展台，挡不住的热情

@一站式融合视频云服务

华为融合视频云聚合产业生态，提供“快速、好用、简单、高效”的一站式视频直播/点播云服务，解决客户发展视频业务时出现上线周期长、平台老旧难用、多头投入难聚焦等困难，降低了视频业务发展门槛。在视频云服务现网演示互动中，带来真实的视频直播/点播、4K、大小屏互动等业务体验。

现场：融合视频云服务，确实很快很简单很好用

@Cloud VR

随着5G的发展，VR业务迎来一个春天，成为视频业务继IPTV之后的下一跳。在视频市场转向云服务的大背景下，VR内容上云、渲染上云也成为产业共识。华为端到端Cloud VR解决方案，提供领先一代的VR视频传输分发技术，在4K产业环境下实现8K/12K VR视频体验。全球首创双曲面 VR UI，更符合人眼的球体构造，辅以后现代空灵风格的钢琴音效设计，带来沉浸舒适的视听体验。支持TV同屏播放，爱分享的你不能错过哦。

现场：FOV传输使能8K VR视频体验，好奇心不分性别年龄

@视频AI

AI成为视频创新焦点，华为提供视频全场景视频AI能力，包括语音智能、媒体智能、数据智能。媒体AI提升内容处理和运营效率，带来全新用户体验；数据AI服务使能精准内容推荐和营销，加速内容变现。语音AI解放双手，让电视更听话、更懂你。

现场：真正的人工智能，就应该听懂我的上下文

CCBN这场视频行业盛会汇集了目前顶尖的视频采集、处理、分发、播放技术和实践。纵观全局，可以看到视频开始从IP化走向全云化、智能化。华为在融合视频云、云VR、视频AI方面加大投入，致力打造一站式开箱即用的视频云平台，携手客户，使能行业数字化转型，加速视频智能化升级。

写到这里，小编想（强行）代表展台小哥哥小姐姐们提个要求：领导，咱明年安排一个大点儿的展区呗？参观者众啊~