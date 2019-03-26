华为中国生态伙伴大会2019，将因“智能进化”而具有里程碑式意义。期间华为强调生态战略从”平台+生态“，到”平台+AI+生态“的演进；强调生态合作方向从“生态合作”，向“生态协同”的演进。

直入主题。华为中国生态伙伴大会2019，将因“智能进化”而具有里程碑式意义。期间华为强调生态战略从”平台+生态“，到”平台+AI+生态“的演进；强调生态合作方向从“生态合作”，向“生态协同”的演进。而支撑此变化，“集体主动”将成为生态“智能进化”的前提条件，成为智能生态时代的合作基础。

正是基于此，华为还同时宣布了“四件小事”和“一件大事”。ICT人才生态、ICT解决方案生态、ICT服务生态，以及数字化的生态商务支撑平台，此“四件小事”，都将成为推动生态“智能进化”的关键力量，而行业数字化转型方法论的发布则是“一件大事”，由此生态伙伴可以不再摸着石头过河，用户也可以看到数字化转型清晰的发展路径。

不当“企鹅”不做“游侠”

行业数字化转型，改变了ICT生态，也确实在改变生态伙伴的企业“性格”。企鹅型企业虽具有“团队精神”，虽能融入生态，但格局意识也仅限于被动的报团取暖，缺乏技术能力更新升级、商业模式创新，及进取精神。游侠型企业始终享受仗剑走天涯的快感和孤独，但虽博学广闻，但恐怕也很难以一己之力提供数字化服务。

上述企业“性格”，皆非能够适应智能生态时代，“唯有生态伙伴之间的军团型合作，唯有‘集体主动’，才能迅速进入智能生态时代。”华为企业BG中国区总裁蔡英华说。

华为企业BG中国区总裁 蔡英华

何为智能生态？其并非局限于在数字平台中植入AI技术模块，并非局限于针对生态伙伴培训赋能AI能力。“智能生态” 更强调“集体主动”，更强调从“生态合作”，向“生态协同”的进化。由此，才可聚能，才能形成统一的生态的目标，才能形成稳定的生态模式，长期服务用户的数字化转型。

这正是基于此理念，华为提出在进入智能生态时代的同时，还将进一步完善“四件小事”。即ICT人才生态、ICT解决方案生态、ICT服务生态，以及数字化的生态商务支撑平台，此皆是智能生态重要组成部分。

华为 “四件小事”的价值观

当然，ICT生态建设本无小事，智能生态建设又是知章知微的由无数“小事”组成。此即反映出华为的生态价值观。华为是一家追求极致生态体验的企业，其最早看清生态价值的企业，也最早开始构建生态合作模型。

当华为意识到，生态伙伴的人才能力、解决方案研发能力、市场营销能力、服务交付能力、商务支撑能力，皆可能成为ICT生态，乃至智能生态的短板，皆可能成为制约生态聚合的因素，其就开始逐一梳理产业链断点，逐一进行赋能投资。

由此，华为才定位成为“黑土地”，成为第一家在中国企业级市场，年营销收入超过500亿元的企业。由此，生态伙伴也拥有了极高的“舒适度”，而且可以各取所需地吸收华为的支持。

此为背景，智能生态又对华为提出了更高的要求。对此，蔡英华表示，“人才获取不应该是大海捞针，更应该是按图索骥；解决方案从开发到销售，不应该是纷繁复杂，而应该是信手拈来；行业解决方案交付不该是简单组合，而应该是珠联璧合；伙伴合作不仅要携手并肩，更要高效协同。”

勿以事小而不为

逐一进行说明。生态以人为本，而华为对投资ICT人才生态，从来不算小账。2018年，华为生态大学正式成立，其定位为“中国数字化转型的人才引擎”，也以引擎驱动，建立了从校企合作、校企双选、能力培训、高阶管理提升，端到端不断线的人才赋能培养体系。

本次华为中国生态伙伴大会2019，其又聚焦人工智能人才培养，明确提出：“智能人工才能带来人工智能”。在“创智计划”基础上，2019年，华为还将计划进一步投资，与国内30多所高校形成人工智能专业合作、培养1000名AI专家、3000名AI资深工程师、6000名AI工程师，推动10万人接受AI专业培训。

经过几年的赋能，源源不断的ICT人才，已经补充到生态体系中，而又将进一步提升生态体系的解决方案能力。其实，数字平台、OpenLab、Marketplace，一直被称为华为解决方案的“三驾马车” 而“三驾马车”可提供解决方案从开发、验证、发布，到上市、销售的完整端到端服务。

如果说，数字平台、OpenLab解决了解决方案在开发、验证、发布阶段的纷繁复杂，而Marketplace的价值则在于，使解决方案在市场营销端可以信手拈来。

此外，聚焦服务和方案交付端的生态合作。2018年底，华为企业BG中国区已经发布全新服务业务Slogan：“品质服务，一起实现更多”。 高品质、服务产业联盟、无处不在、一致性是该Slogan体现的四个关键词。而为了提升生态体系的运行效率，华为也对自身生态商务流程的数字化重构。

由此，注册和认证、报备和授权、返点和激励，以及业绩查询、政策传递、案例和方案信息推送等，几乎所有与伙伴交互的商务环节，都将最大程度地依靠数字化手段进行优化。由此，激励发放将从40天缩短为1分钟；认证注册周期将从两天下降到秒级；业绩激励将从不可视，改变为可视；伙伴认证将从5天降至3天。

一件大事：白皮书

上述即为进入智能时代，华为已经在做的“四件小事”。对此，蔡英华表示：“这是智能的一小步，但这是生态的一大步。”当然，同样是在2019华为中国生态伙伴大会期间，华为还宣布了“一件大事”，即正式发布行业数字化转型方法论。

应该说，此方法论在中国数字化转型过程中，具有标志性意义。在诸多企业才开始派兵布阵时，华为已经总结出孙子兵法；在诸多企业还在摸索探寻时，华为已经勾勒出明确的发展路径。

其实，过去数年间，华为已投资超过百亿，用于自身组织架构和业务支撑平台的数字化转型，同时其还已经帮助10余个行业的1000余家客户，实现了行业数字化转型。上述实践已成为“行业数字化转型方法论”的基础。

具体而言，行业数字化转型方法论可总结为“1个战略、2个保证条件、3个核心原则、4个关键行动”，即以数字化转型定位为企业级战略，并进行全局谋划；通过组织转型激发组织活力，通过文化转型创造转型气氛；将战略与执行统筹、技术与业务推动、自主与合作并重的3项核心原则，贯穿转型全过程，保证转型始终在正确的轨道上；通过顶层设计、平台赋能、生态落地、持续迭代等4项关键行动，控制转型关键过程。

同时，配以方法论落地实践，华为还提供“SPEED”数字化转型工具，即数字化成熟度评估模型、华为实践库、商业魅力地图、体验设计里程、服务化部署组件库。

当然，与行业数字化转型方法论模型和工具相比，华为更看重方法论的的精神实质。对此，蔡英华表示，“只有聚合投融资、咨询服务、应用开发、集成服务、运营服务等不同类型的生态伙伴，才能组建起具有服务数字化转型能力的军团。而只有集体主动、智能应变，才能实现智能进化。”