持续领跑云桌面市场：锐捷蝉联中国企业级终端VDI市场第一

近日，全球权威ICT市场研究机构IDC发布《2018年中国企业级终端VDI市场跟踪报告》，数据显示，锐捷网络云桌面市场份额位居第一，VDI终端全年出货量累计28.8万台，继续领跑桌面虚拟化市场。

近日，全球权威ICT市场研究机构IDC发布《2018年中国企业级终端VDI市场跟踪报告》，数据显示，锐捷网络云桌面市场份额位居第一，VDI终端全年出货量累计28.8万台，继续领跑桌面虚拟化市场。

自2013年以来，通过持续深入不同场景的创新，以及VDI与IDV两个技术架构的融合方案创新，锐捷在虚拟桌面领域完成了从创新者到掌舵者的转变。截止2018年底，锐捷在全国共搭建20000间云课堂教室、120多万台锐捷云终端，在云课堂上课人次累计达1.4亿。云办公方案已落地应用于各行各业，客户达2000余家。

一直以来，锐捷不断丰富云桌面解决方案家族。 2019年，锐捷将推出云办公4.0、极简数字学习中心、办公桌面云等解决方案，在更多场景为用户提供商用PC以外的理想选择。

以云办公4.0解决方案为例，应用Intel第8代桌面版处理器平台，提供与PC一致的性能。通过“部分透传、部分模拟”的半虚拟化技术，解决了PC不能解决痛点，让新平台也能正常运行WindowXP和Win7等老旧系统。同时，通过操作系统分层技术，让用户可以在使用个性化桌面的同时，批量接受软件更新，且不影响对镜像的编辑。此外，锐捷与微软达成战略合作，锐捷用户可选择使用锐捷和微软共同推出的Windows黄金镜像，实施时间缩短约40%，降低镜像制作和使用过程中的各种问题，并以更优惠的价格享受正版Windows系统。

顺应用户的场景变化而积极探索，实时满足不同用户群体的需求特性，锐捷精心打造的云桌面产品经过市场验证，已成功服务于各行业用户，广受好评和认可。中国科大附属第一医院、安徽医科大学第四附属医院、中石油恒毅大厦、申通快递、世纪佳缘、嘉峪关市财政局等均是锐捷云桌面的荣誉客户，建立了长久的信任与合作。

未来，云桌面替代商用PC将是一场场景突破竞赛。通过共建生态环境战略，锐捷正携手伙伴共同推进中国桌面云化进程。目前，锐捷与Intel、微软、科大讯飞、好学网络、中科卓软等企业在软硬件对接、技术应用等层面深度合作，进一步提高用户体验。秉承着“让学习更有趣，让工作更轻松”的使命，锐捷将持续突破细分场景，为实现云桌面应用的全场景覆盖不断努力。