一场暴雨过后 才能看出一座城市的真正实力——华傲数据携手华为共赢未来

一座城市建设的现代化程度，往往不能单从有没有世界最高建筑，是否具备顶级大剧院等这些表面元素简单的去衡量，而是要在一场暴雨过后，看这个城市会不会积水，下水道工程做的完不完善，这才更能体现出整个智慧城市建设中的深厚基础。

至顶网网络频道 03月21日 北京报道：一座城市建设的现代化程度，往往不能单从有没有世界最高建筑，是否具备顶级大剧院等这些表面元素简单的去衡量，而是要在一场暴雨过后，看这个城市会不会积水，下水道工程做的完不完善，这才更能体现出整个智慧城市建设中的深厚基础。而在数字政府领域中有一项“良心工程”叫做数据治理，这项工作就好比是一座城市的地下管道系统，当数据洪流如暴雨般倾泻而下时，总能被合理有效的进行疏解，并从中获取最有价值的信息，来帮助城市管理与决策。

华傲数据技术有限公司CEO 贾西贝

把数据治理形象的比做城市的“下水道”工程的正是深圳市华傲数据技术有限公司CEO贾西贝，在贾西贝看来，目前国内很多智慧城市和数字政府建设对数据治理所给予的关注并不充分，导致很多看似光鲜耀眼的工程背后没有真正有效的数据作为支撑。而数据的优劣程度，会直接影响到未来城市建设与管理的实际效果。

贾西贝非常严肃的指出，“在数据治理领域，存在一个特殊的效应，叫做‘垃圾进垃圾出’，如果你的数据本身就是“垃圾”（质量低下），那么经过分析所得到的也必然还是“垃圾”（结论错误），所以数据治理需要科学精神，容不得半点马虎，但这种效果不会在短期内体现出来。所以也正像华为任正非讲的那样，‘付出了总会有回报，但回报不一定在眼前’，而数据治理正是这样一个事业。”

据悉，深圳市华傲数据技术有限公司（简称“华傲数据”）是世界顶尖数据管理与分析技术研究和开发的民营科技创新型企业。华傲数据的产品主要涉及大数据管理、数据质量、数据治理的产品和规划咨询服务，提供政务五跨多源异构数据的归集、清洗、融合、治理、应用等方面，面向数字政府业务提供数据治理体系建设的完整解决方案。

由此可见，数据治理的确是一个需要以科学严谨的态度去长期深耕的领域，在这个领域中，华傲数据从2011年创办以来，已具备8年的实践经验，更重要的是，以贾西贝为核心的研发团队早在2000年就开始了相关领域的探索，到今天已经积累了近20年的研发经验，这在国内的数据治理领域中可谓凤毛麟角。

而贾西贝带给我们的最大感触是，在这8年的时间里华傲数据始终在扮演着一座城市的“地下工作者”，在一座座高楼林立的现代化城市背后，始终有像华傲数据这样一支勤勤恳恳、踏踏实实的技术团队在有力的支撑着城市的运营与管理。贾西贝把这种不为人知、任劳任怨的工作精神看作是企业的核心竞争力，把数据治理看成是城市建设的良心工程，而这种专业专注、不流于表面，需要不断深层积淀的企业文化刚好和华为产生了极大的共鸣。

华傲数据能够做出今天的成绩，与其他企业之间的合作也是分不开的，特别是与华为的合作特别能够体现这一点。华傲数据今天已经成为华为生态伙伴中的重要一员。贾西贝表示，“这并不偶然，其中存在很多必然的因素，首先华为本身就是一家非常认真的企业，华为会去选择每个领域中最好的企业作为其生态伙伴，而这种筛选方法有一套完整的科学体系，就像是一个城市的下水道工程，只有像华为这样认真的企业才能真正看到地面之下的价值所在，这得益于华为本身具备的科学精神和认真态度，才能深入观察数据治理这个行业，最终选择与华傲数据携手。”

其次，贾西贝认为企业之间的合作与志同道合的伴侣很像，一个很重要的根本性问题就是价值观，两家企业的价值观要基本一致，否则这种合作很难维持。而华傲数据与华为在价值观上至少存在三个共同点：

第一，专业专注。任正非曾经提出28年只向一个城墙口冲锋，华傲数据成立了八年，加上成立之前已经在这一领域研究了七、八年的时间，在这么长的时间中，我们一直在向数据治理这个城墙口冲锋，可以说华傲数据八年只做一道菜，整个团队只做这一道菜，因此专业专注是我们始终遵循的原则。

第二，大力投入研发。今天华为在研发方面的投入力度，大家是有目共睹的，尤其是在包括5G芯片方面的持续研发投入非常可观，这也是面向专业专注的一种研发投入。同样，华傲数据是国家重点引进的海外高层次科研团队所创立，不仅华傲数据本身把全部资金投入到这个领域的研发当中，也包括国家资助的科研经费都投入到了数据治理的研发领域，所以在研发投入的力度和专注精神上，两家公司也是一致的。

第三，实干家精神，华为是智慧城市建设领域的“实干家”，华傲数据特别认同“实干家”的这种理念。因为华傲数据本身不是一个只流于表面的企业，八年时间只专注在城市数据治理这样一个“下水道”式的工程中，这是一项不显山不流水，更不是一个快速利益回报的工作，如果没有一个始终保持初心，不离不弃的实干家精神，很难想象华傲数据能够坚持走到今天。而华为也具备这种只要认定了一个目标，就会始终坚持走下去的“实干家”风格，华傲数据与华为也会始终以实干家的精神坚守住这一阵地。

正是基于以上“专业专注、大力投入研发、实干家精神”这三大价值观的认同，华傲数据与华为才能最终走到一起，实现合作共赢。贾西贝特别强调，“如果我们只是一个流于表面，不具备对业务深刻理解和对技术深入专研的企业，那么华为也不会将我们纳入到其生态体系中。相反，我们也不会在华为这块‘黑土地’上茁壮成长，因此两家合作一定有其必然因素，而非偶然。”