F5 Networks收购NGINX 进军应用交付服务市场

网络流量管理公司F5 Networks日前表示，计划以6.7亿美元的价格收购NGINX，更好地利用多云部署普及的趋势。

至顶网网络频道 03月12日 编译：网络流量管理公司F5 Networks日前表示，计划以6.7亿美元的价格收购NGINX，更好地利用多云部署普及的趋势。

F5 Networks专注于提供云和安全应用服务。NGINX则运营着一个流行的开源Web服务器业务，为数百万个网站提供支持。此外，NGINX提供的负载平衡服务可用于跨多个计算环境集中监视和管理Web服务，以及各种应用开发工具。

NGINX最近对其产品进行了重要升级，升级版本将应用交付、应用程序编程接口管理和服务网格管理工具整合到一个产品中。

F5在声明中称，F5计划利用NGINX的软件“在所有环境中实现多云应用服务”，此外还将通过用自己的安全产品来补充NGINX的软件实现这一目标。F5表示，还将整合自己的“云原生创新”以增强NGINX的负载均衡软件。

NGINX品牌将保留下来，F5也将继续支持同名的开源Web服务器项目。NGINX首席执行官Gus Robertson和联合创始人Igor Sysoev以及Maxim Konovalov将留在公司。

Robertson在博客文章中表示，这次收购是很有意义的，因为两家公司具有“互补优势”，可以增强彼此的产品。

Robertson说：“我们的网络和应用服务器、微服务和API管理解决方案补充了F5的应用管理、应用安全和基础设施安全解决方案。即使是在应用交付控制器（ADC）存在部分重叠的情况下，NGINX也创建了一个轻量级的纯软件版本，补充了F5云、虚拟和物理设备选项。”

F5毫不掩饰自己希望覆盖更多应用工作负载的愿望。前不久，F5业务开发和公有云高级副总裁Calvin Rowland谈到了F5推出专注于持续集成/持续交付或CI/CD的新DevOps工具计划，而收购NGINX与这些计划是完全吻合的。