华为发布华为云5G Cloud VR服务 加速VR应用上云

1月25日，华为在上海召开华为云 5G Cloud VR服务发布会，暨5G Cloud VR开发者沙龙。此项服务涵盖Cloud VR开发套件、华为云Cloud VR连接服务和Cloud VR开发者社区，解决Cloud VR基础设施及广域网适配问题。

1月25日，华为在上海召开华为云 5G Cloud VR服务发布会，暨5G Cloud VR开发者沙龙。此项服务涵盖Cloud VR开发套件、华为云Cloud VR连接服务和Cloud VR开发者社区，解决Cloud VR基础设施及广域网适配问题。

华为与合作伙伴、开发者现场合影留念

要实现重度计算机渲染（CG）场景下的VR业务普适，首先就是要解决可获得性问题。在5G Cloud VR场景中，虚拟图像的生成从本地迁移到云端，使得终端变得更加简单，使用成本更低，这将促进VR走向千行万业。

此次发布的华为云5G Cloud VR服务包括3个模块：

一）Cloud VR开发套件，用于线下开发，开发者可先基于本地局域网络进行内容开发。

二）华为云Cloud VR连接服务，与运营商网络进行云端适配，并最终实现商用。华为云Cloud VR连接服务既可以直接为行业用户提供商用服务，也可以被开发者二次开发和集成。

三）Cloud VR开发者社区，用于交流互动和经验分享。

随着移动产业的不断发展，人们对体验需求不断提高，5G超大带宽、超低时延的特性以及可保障的网络等都是实现云+新兴业务的基础。通过智终端、宽管道、云应用的5G典型业务模式，Cloud VR将成为5G元年最重要的eMBB业务之一。

华为无线网络首席营销官周跃峰发表演讲

“5G和云是Cloud VR普及的双引擎，华为云增加了Cloud VR连接服务后，配合华为云遍布各地的计算资源，成为Cloud VR业务培养的沃土。任何传统的VR开发者、运营者、以及新进入者，都可以基于这个黑土地，轻松拓展自身业务。”华为无线网络首席营销官周跃峰在发布会上表示，“在5G来临前夜，该服务可以培育出众多的Cloud VR应用，并因为上云的低成本及使用的低门槛，让VR无处不在。本次发布的华为云5G Cloud VR连接服务将是业界第一个5G eMBB百兆级价值业务。”

华为X Labs下属MBB实验室主任赵其勇在与开发者现场交流中提到：“我们基于业界先进的开源组件和API，研发了Cloud VR连接协议和软件，且针对华为云平台进行了核心代码重构和优化，并支持面向5G的广域IP传输网络及多类型VR头盔。我们把该协议和软件转化为华为云的一种服务，提供给广大开发者使用。通过5G和云，充分发挥云的算力和头盔的便携性，带来了一种全新的业务模式和边界突破。”

此外，华为AR/VR产品线副总裁赵学知、华为云文娱解决方案专家周钮冬也出席了活动，表示基于5G和云构筑的Cloud VR模式将有效推动产业迅速发展，更好地协同端管云。两位分别就终端、云业务支持上解答了VR开发者的许多问题，为产业生态构建指引方向扫清阴霾。

华为提供了一项Cloud VR开发者扶持计划，符合条件的开发者可获得华为云资源充值券，重点扶持教育、旅游、建筑、会展、娱乐等行业的VR应用上云，支持产业生态发展。