智能加持 让高效和协作成为一种习惯

从早期的电话会议到后来的视频会议，企业通信的模式不断升级，从产品级的较量，开始转向平台架构、商业模式和用户体验等解决方案级的全方位比拼。

在企业数字化转型的背景下，会议室可以视为企业的“作战指挥中心”，只有保持高效的沟通与协作，才会给企业带来实实在在的价值。

从早期的电话会议到后来的视频会议，企业通信的模式不断升级，从产品级的较量，开始转向平台架构、商业模式和用户体验等解决方案级的全方位比拼。

来自第三方机构IDC统计的报告显示，在企业通信领域，华为视讯已经连续五年位居国内市场份额第一。

在企业通信打拼25年，给自己领路其实是最难的，但华为做到的同时还引领行业变革。1月8日，为期4个月的“联接时空，改变未来”——华为CloudLink新品品鉴暨伙伴招募大会系列活动在杭州落下帷幕，这期间，各区域、各行业的客户体会到了华为企业通信如何对业务流程产生新的价值。

一是云+AI，华为用智能融入产品，比如新一代CloudLink协作智真全面运用人工智能，其八大黑科技给客户创造最佳通信体验。

二是华为不断与行业应用联接，通过全场景和全融合的理念，成为行业数字化转型中的首选合作伙伴。

三是坚持“平台+生态”的战略，不断释放生态潜能。

超越协作 比客户还懂客户

在企业数字化征程中，需要高效敏捷的数字化IT平台来支撑业务的高效运营。随着新技术的应用，大大降低了企业通信系统的应用门槛，无论是新经济领域的公司还是传统企业，都希望借助企业通信系统的应用提升效率、实现精细化运营。

从声音到视频的企业通信进化中，华为对于“会议室场景”的理解比客户更深刻。

第一，用最新技术重新定义会议室场景，重新定义协作，自身实践就是最佳佐证。

华为在全球170多个国家和地区拥有1023个办公室，只有强大的视频会议系统，才可以支撑着华为分布在全球超过18万名员工及合作伙伴协作。

2017年，华为专门成立了“数字化会议变革项目”，用最新的数字技术来重新定义会议。现在，华为在全球共计部署了7300套视频会议系统，平均每天有7万4千场视频会议召开。

可以说，华为自身就是企业通信的应用者，基于对企业通信深刻的理解，再加上25年持续与客户的互动，华为对企业通信趋势和演进方向也有准确的预判。

第二，通过云+AI的创新，真正让会议室成为联接时间、联接空间、联接团队、联接思想的载体。

华为企业通信融合全业务场景，企业可以通过一个平台获取所需的所有通信协作能力。

在移动化趋势下，华为可以让用户随时随地便捷接入会议室场景，无缝实现互联互通，满足企业全场景办公的需求。

在部署方式上，华为给客户提供多种云化部署方式，对大型大企业，华为提供私有云的方案；对成本敏感型中小企业，可以基于公有云接入；还有一些企业需要混合云方式，华为也能够提供支持。

华为通过云+AI技术的成熟应用，让会议场景不断朝着智能、协作和云化的方向转变，典型的方案就是新一代CloudLink协作智真系列，运用人工智能技术，带给客户智能会议体验。

黑科技融入场景 会议还可以这样开

去年九月，华为发布新一代CloudLink系列协作智真新产品。紧接着，华为开启全国巡展，不同区域不同行业的客户开始感受企业通信“黑科技”带来的效率提升，传统的会议室居然充满科技感。

比如，传统会议室中投影仪、投影幕布、白板、音响、麦克风、视频会议等终端设备，全部可以用一台设备来覆盖。

这台设备就是用了人工智能技术的CloudLink Board一体化协作智真，集视频会议、互动协作、远程传屏多功能于一体，满足开放讨论空间或者中小型会议室的材料分享。

事实上，华为长期在研发上的高投入，使得技术持续领先，保证了系统稳定性、易用性和良好的体验；CloudLink协作智真系列终端，通过八大黑科技来突出“协作、智能、真”，用最佳的体验来改变办公室。

第一，CloudLink的“智能”从芯片开始，创造最佳的会议室体验。

数字化时代，我们都在强调“客户体验”， CloudLink构建通过AI智能芯片与智能会议助理进行语音交互，将召集会议、加入会议、呼叫会场、观看会场、共享材料这些会议功能做到极致，让参会者专注于会议内容。

第二，运用八大黑科技，将创新融入行业场景。

一般来说，在企业通信领域，企业通信产品的音频和视频质量远远无法满足复杂环境下的企业协作需求。

新一代CloudLink包含了超强纠错技术SEC3.0、前向智能波束拾音+后向“音幕”、智能语音会控、基于人脸识别的电子铭牌、智能导播、H.265编解码+活动图像增强VME(Video Motion Enhance) “双核”处理技术、核心ISP图像处理算法、5K极清摄像八大黑科技。

这些黑科技的应用就是将技术融入场景，将音视频技术与语音识别技术、人脸图像识别技术结合，在音视频纠错、声音识别、降噪等方面进行了全面增强，让企业、组织、团队之间的沟通变得更为灵活和高效。

华为不断与行业应用联接，企业通信不仅可以变得更人性、更生动，也开始对业务流程产生新的价值，比如在医疗、精密设计等高端设计行业，需要更高分辨率摄像设备、更好感光元器件，才能确保图像采集足够清晰、细节足够丰富，环境适应性足够强，从而为行业应用提供更清晰的图像呈现。

华为持续深入各行业全场景的创新变革，这也是华为企业通信成为政府、公安、金融、教育、医疗、电力、制造等行业数字化转型中的首选合作伙伴的原因。

坚持黑土地价值观 释放生态效应

华为一直努力构建一个开放、弹性、灵活、安全的生态平台，将合作伙伴的成功当作自己的成功。

之前，华为开启“千家百亿伙伴”策略，提供可靠、高效、端到端的平台，持续输出自身的技术积累和行业经验。平台上承载合作伙伴的各种应用，给客户带来更多的垂直行业解决方案。

从目前看来，华为与ISV合作伙伴已经共同打造了众多行业解决方案，包括可视党建、精准扶贫、应急指挥、综治视联网、远程会见帮教、分级诊疗、远程教育、跨国会议等，不断扩大企业通信的生态边界。

在协作2.0时代，华为就构建了成熟稳定的生态系统；在协作3.0时代，华为持续领跑，以最适合的服务与产品，匹配用户对于“协作”的需求，创造出最佳的会议室体验，让智能和协作成为一种习惯，一种新的企业通信商业模式。