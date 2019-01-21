用友NC Cloud与华为云 大型企业数字化联合解决方案重磅发布

今天，以“数字化 创未来”为主题的2019用友商业伙伴大会在北京举办。华为与用友继2018年发布四大联合解决方案之后，全新的用友NC Cloud与华为云大型企业数字化联合解决方案今天也重磅发布。

今天，以“数字化 创未来”为主题的2019用友商业伙伴大会在北京举办。华为与用友继2018年发布四大联合解决方案之后，全新的用友NC Cloud与华为云大型企业数字化联合解决方案今天也重磅发布。该方案从云平台、中间件、数据库和应用实现了全自研，通过高性能、安全可靠、极致体验的云服务，帮助大型企业加速云上创新、优化管理、提升业务，构建更强的竞争力。

Cloud 2.0时代，用户对云服务提出了更高的要求，大型企业由于业务扩张迅速、业务场景复杂、现有系统多样化，尤其关注云的场景适配性、安全可靠性、可管理性和性能。这一方面需要构建全方位、数字化的应用平台，另一方面需要全堆栈式系统设计和深度协同的云，满足大型企业的转型需求。

今天发布的用友NC Cloud与华为云大型企业数字化联合解决方案，结合了用友在数字营销、智能制造、财务、税务、人力资源、资产、绩效、供应链等多个应用领域的多年耕耘，以及华为云在芯片、硬件、操作系统、数据库等能力的技术积累，在软硬件协同一体化等方面的优势，双方强强联合，将为大型企业带来极致体验、安全可信、稳定可靠的云服务。

该方案从云平台、数据库、中间件和应用实现了全自研，在保障安全可靠和高效的前提下，大幅降低系统成本，消除大型企业上云的后顾之忧。其中，NC Cloud与华为云数据库服务深度集成，华为云PostgreSQL增强版数据库服务全面兼容Oracle数据库，应用层通过了近万自动化测试用例验证，流畅通过多轮高并发测试，T级数据库容量达单表10G流畅运行，同时实现了自动备份、智能监控，SLA达99.95%，全面支撑大型企业对NC Cloud大并发和海量数据下的高性能要求；同时，针对大型企业的混合云场景，方案基于HUAWEI CLOUD Stack混合云解决方案构建，提供统一管理、一致的云服务体验，保证了业务的连续性。

+智能，见未来，华为云致力于为用户提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务，做智能世界的“黑土地”，联接企业现在与未来。截至2018年底，华为云已上线160多种云服务，140多种解决方案，帮助新华社、新浪、秒拍、深圳交警、雪铁龙集团、哥白尼项目、贝瑞基因、金域医学等行业客户加速数字化进程，云市场新增应用达到1500个，合作伙伴超过6000家，与伙伴和客户联合创新，帮助政府和企业更加平滑地实现数字化云转型。