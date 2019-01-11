华为发布业界最高性能ARM-based处理器，创造计算性能新纪录

1月7日，华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器-鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务，并携手产业伙伴推动ARM的产业发展，打造开放、合作、共赢的生态环境，将计算性能推向新高度。

1月7日，华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器-鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务，并携手产业伙伴推动ARM的产业发展，打造开放、合作、共赢的生态环境，将计算性能推向新高度。

华为董事、战略Marketing总裁徐文伟表示：

“华为在计算领域围绕客户价值持续创新；我们预见，随着智能社会的到来，未来这一领域还将持续增长。当前业务和数据的多样性带来了异构计算的需求，长期以来，华为与Intel共同合作取得了很好的成绩，为ICT产业发展作出积极贡献，华为与Intel将长期保持战略合作、持续创新。同时，ARM产业迎来新的发展机会，华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。我们携手全球合作伙伴，秉承开放、合作、共赢，促进ARM生态发展，做大计算领域空间，拥抱多样性计算时代！”

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业界最高性能ARM-based处理器

同性能下功耗降低30%

鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，大幅提高处理器性能。典型主频下，SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。同时，能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。

鲲鹏920主频可达2.6GHz，单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4，内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能，大幅提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps总带宽，单槽位接口速率为业界主流速率的两倍，有效提升存储及各类加速器的性能。

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华为TaiShan

业界性能最优的ARM服务器

华为同步推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品，包括均衡型，存储型和高密型三个机型。

TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景，发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势，为企业构建高性能、低功耗的新计算平台；例如大数据场景，实现了多核高并发和资源调度调优，计算性能提升20%。基于TaiShan服务器，华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。

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三个层面发力，

积极构建开放、合作、共赢的

ARM生态环境

华为从硬件、基础软件和应用三个层面不断推进产业合作。长期以来，华为与GCC、Linaro、OEHI等产业组织，以及Hortonworks、Microsoft、Oracle、SAP、SUSE、Ubuntu、中标软件等合作伙伴共同打造开放、合作、共赢的生态环境。在硬件层面，华为已成为Linaro的核心成员；在基础软件层面，华为已成为OpenStack的白金会员、CNCF的Founder成员；在应用层面，华为参与绿色计算产业联盟GCC，GCC发布《绿色计算产业联盟服务器标准白皮书》、并构建绿色计算开源开放社区；华为在欧洲参与“Open Edge+HPC Initiative”。

华为认为，万物互联、万物感知和万物智能的智能社会正加速到来，基于ARM的智能终端应用加速发展并出现云端协同；与此同时，云计算下的新业务让数据类型越发多样性，如大数据应用、分布式存储和部分边缘计算等，这些场景应用对多核（Many Core）高能效计算提出明确需求，在性能和功耗方面具有优势的ARM计算系统将发挥作用。

从行业趋势和应用需求看，多样性计算时代正在到来，多种数据类型和场景驱使计算架构的优化，多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。

徐文伟最后表示：

麒麟980助力华为手机推向智慧新高度，基于昇腾310的产品和服务（如华为云）使能行业普惠AI；今天，我们以鲲鹏920，把计算带入多核异构的多样性时代。华为在计算领域厚积薄发、持续的创新突破 ，与客户及伙伴一起共同努力，构建万物互联的智能世界！