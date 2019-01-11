华为以政务外网IPv6+演进EVP方案加快数字政府建设步伐

中共中央办公厅、国务院办公厅、工信部接连发文，要求加快推进我国互联网协议第六版（IPv6）规模部署的行动计划，标志着我国正式迎来了大规模部署IPv6的时代。

中共中央办公厅、国务院办公厅、工信部接连发文，要求加快推进我国互联网协议第六版（IPv6）规模部署的行动计划，标志着我国正式迎来了大规模部署IPv6的时代。与此同时，政府网络正逢数字化转型时期，为深入贯彻落实国务院提出的“互联网+政务服务”政府建设要求，急需同步加快构建“一网化”政务服务体系。因此，各省政府正在寻求“IPv6”演进的助推器及“IPv6”+“一网”化改造的粘合剂。

面临四大严峻挑战

老：当前政务外网已建设8年多，现网设备大多陈旧，已远不能满足IPv6演进能力及安全性要求，急需更新升级。

杂：现网普遍涉及多个网络设备供应商，存在产品形态多，组网复杂，IPv6满足度参差不齐等问题，对改造工作增加了难度，也为基于全省一张网的数字应用部署及统一管理维护造成了巨大困难。

孤：在政务外网建设初期，统建及分建模式混杂，专网林立，各地市及部门政务外网建设标准不统一，存在大量信息孤岛，造成业务协同难、统一管理难、安全保障难等问题。

缺：当前主要省份政务外网只覆盖省市县三级，不能满足一纵（纵向省市县镇村五级全覆盖）四横（横向到边，覆盖各城域网委办局）的目标结构，覆盖范围不全。

助推器 + 粘合剂：

华为IPv6+演进EVP方案应运而生

华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，紧跟时代步伐，将丰富的运营商领域的IPv6商用经验及标准领域的研究成果，与我国电子政务现状及未来发展结合，推出了面向下一代网络的IPv6+演进EVP解决方案。

EVP解决方案三大关键价值

E（Estimation）：评估网络现状，预知改造风险

采用自动化评估系统，从网络架构、IPv6功能、规格性能等角度综合评估现网，精准识别网络瓶颈，预估改造风险，是整网改造的基础。

V（Verification）：验证关键方案，保障平稳交付

依据评估结果，统筹规划，推荐合适的IPv6过渡技术，为政府量身定制满足演进需求的改造及验收测试方案；同时，可通过方案预测试保障方案可行性及平稳交付，是整网改造的保障。

P（Planning）：规范建网方案，构建标准体系

结合国家政务外网建设标准，进行E2E网络规划，制定面向未来且具备先进性的全省政务外网建网规范，促进全网一体化整合，构建IPv6+“一网”化先进网络，最终实现政务服务“一网”化改革，是网络改造的指引。

EVP方案提供IPv6+网络演进风险评估能力、集成验证测试能力及E2E解决方案规划能力，建立网络IPv6+演进规范，构建“一网”化的网络架构，全面解决网络“老、杂、孤、缺”四大问题，实现省市县镇四级政府全覆盖，建成横向到边、纵向到底的“全省一张网”的融合业务平台，最终全面实现支持IPv6、信息共享、安全可靠、智慧运维的省级电子政务外网体系。

目前，华为IPv6+演进EVP方案已在广东等多省政务外网改造中应用。未来，华为将继续秉承成就客户、开放合作、持续创新的原则，在下一代网络演进的浪潮中，帮助各行各业识别并把握IPv6+演进机遇点，共同构建面向未来的智简网络，与合作伙伴互惠共赢。