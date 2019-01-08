这个园区对数据中心有个理想 华为照着它“定制”了一个现实

“数字化校园建设一直是教育信息化的热点。但在很长一段时间里，大多数校园的数据形成了"信息孤岛"，各个院校之间的信息彼此孤立。对这类数据来说，唯有“流动”与“分享”才能创造更多的价值，如流水不腐，户枢不蠹，生生不息。

“数字化校园建设一直是教育信息化的热点。但在很长一段时间里，大多数校园的数据形成了"信息孤岛"，各个院校之间的信息彼此孤立。对这类数据来说，唯有“流动”与“分享”才能创造更多的价值，如流水不腐，户枢不蠹，生生不息。

吉林省辽源市很早便意识到了这个问题，并着手做出改变。在辽源现代职业教育园区项目的建设中，该市便明确提出为确保职教园区信息化建设的统一性、科学性、实用性和先进性，推动辽源市及其周边地区的职业教育信息化良性发展，须在职教园区建设一个现代化的数据中心，用于承载园区内各院校的信息化建设需求。

辽源是一个在职业教育在全省有者相对优势资源的城市，拥有辽源职业技术学院、吉林师范大学辽源分院、辽源市职业高中、辽源市技师学院等职业教育机构。2017年，辽源开始建设现代职业教育园区，定位为加快转型发展，着眼于科教兴市、人才兴业战略规划实施的重点建设项目。项目计划总投资12.8亿元，总占地面积50.3万平方米，总建筑面积29.6万平方米。这个园区同时也承载着国家职业教育改革及全国“双元制”人才培育改革试点市、教育部遴选的首批“现代学徒制”试点市和“双创”试点的重大使命，将为服务辽源及周边地区产业、社会转型人才培育和传承技能人才培养发挥重要作用。

一个教育园区眼中的理想数据中心

一个当地重视程度极高的现代化职业教育园区建设项目，数据中心机房建设自然成为一项举足轻重的任务。园区建设相关负责人经过充分的论证和探讨，得出结论：传统数据中心建设周期长、扩展性差、能耗高、运维难度大，无法满足园区要求。对于园区未来的数据中心，画出了明确的技术构想：

1平滑扩容：

整体数据中心项目分期建设，一期主机房面积351平米，部署机柜32个。未来实现机柜规模和功率密度平滑升级。

2合理总投资成本：

满足建设等级前提下，需平衡投资成本、运营成本。

3绿色的数据中心：

衡量指标PUE值要在领先水平，设计指标应小于1.6。

4易管理性：

主动全面机房基础设施监控，智能化运维管理。

FusionModule2000：为理想定制

在经过反复的对比甄选，辽源现代化职教园区最终选择了华为的FusionModule2000中型数据中心一体化解决方案。其原因，是华为的FusionModule2000能贴合园区对数据中心的构想的每一条建设目标：

1、一期二期模块化建设，分期上线，按需部署平滑扩容，并且建设周期较传统方式节约30%。

2、预留扩容空间，模块化UPS和模块机房，扩容简单，有效避免过度投资。不考虑运营人力投入和设备维护成本，仅能耗支出方面，模块化机房的电费比传统机房约节省25%。

3、密闭冷通道和低载高效的UPS，40%负载率时效率可达96%，行级空调，按需制冷，能效利用率提升30%，PUE降至1.6以下。

4、NetEco管理系统对动力环境安防系统集中监控、统一管理，实现数据可视化；通过手机APP、Web等多种形式，实现远程无人值守，降低运维难度，提升运维效率。

华为方案的“固有技能”

华为的解决方案，并非只有用户想到的东西才能做到，它还拥有许多与生俱来的“固有技能”：

围绕业务定义IT机房模块，分四个模块系统，分两期上线，平滑扩容。

采用模块化UPS，模块化机房部署，预留扩容空间，为客户合理计划初期投资。

模块化部署提升负载率，提高机房电能效率,模块化部署简化运维，最优化运维成本和电力成本。高效模块化UPS，行级近端制冷空调，有效提升系统效率。

主动全面机房基础设施监控，视频监控，环境监控以及先进运营管理软件，为客户打造智能数据中心。

截至目前，华为智慧校园解决方案已在全国多所高职院校实现规模应用。未来，华为将凭借在ICT领域的深厚技术积累和在教育行业的创新解决方案，更好地服务全球客户，引领新ICT建设，将优质的教育资源和服务实现全球共享。