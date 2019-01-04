IDC：2019年全球物联网支出达7450亿美元 制造运输等行业领跑

根据IDC全球半年度物联网支出指南的更新数据显示，2019年预计全球物联网（IoT）支出将达到7450亿美元，相比2018年的6460亿美元增长15.4％。IDC预计，2017年-2022年全球物联网支出将保持两位数的年增长率，并在2022年超过1万亿美元大关。

至顶网网络频道 01月04日 编译：根据IDC全球半年度物联网支出指南的更新数据显示，2019年预计全球物联网（IoT）支出将达到7450亿美元，相比2018年的6460亿美元增长15.4％。IDC预计，2017年-2022年全球物联网支出将保持两位数的年增长率，并在2022年超过1万亿美元大关。

IDC物联网和移动副总裁Carrie MacGillivray表示：“物联网正在各个行业普及，不仅在政府机构，也在消费者的日常生活中应用。我们越来越多地看到，由联网设备生成的数据正在帮助企业更高效地运营、深入了解业务流程、并做出实时决策。对于消费者来说，数据获取正在改变他们了解家庭、车辆和家庭成员状况以及自身健康状况的一种方式。物联网的下一个发展阶段才刚刚开始，我们看到通过数字化从物理方式转变为自动化方式并通过互联世界增强人类的体验。”

2019年，在物联网解决方案上支出最多的行业预计是离散制造业（1190亿美元）、流程制造业（780亿美元）、运输业（710亿美元）和公用事业（610亿美元）。制造业的物联网支出主要集中在支持制造运营和生产资产管理的解决方案上。运输业有超过一半的物联网支出将用于货运监控和车队管理上。公用事业行业的物联网支出将主要用于电力、燃气和水组成的智能网格。在五年预测期内，复合年增长率（CAGR）最快的行业是保险（17.1％）、联邦/中央政府（16.1％）、医疗保健（15.4％）。

IDC客户洞察与分析研究总监Marcus Torchia表示：“2019年消费者物联网支出将达到1080亿美元，成为第二大细分行业。消费者的物联网支出将主要集用于智能家居、个人健康和互联网信息娱乐相关方面。在智能家居方面，家庭自动化和智能家电将在预测期内实现强劲的支出增长，让消费者细分行业成为增长最快的行业领域，五年复合年增长率达到17.8％。”

2019年物联网使用实例将得到最大水平的投资，这主要受到了以下行业支出领跑者的推动：制造业（1000亿美元）、生产资产管理（442亿美元）、智能家居（441亿美元）、货运监控（417亿美元）。从2017-2022年预测期内实现支出增长最快的物联网用例中，我们可以大致看到其他行业的物联网投资情况，包括机场设施自动化（运输）、电动车辆充电（公用事业）、农业现场监控（资源）、床边遥测（医疗保健）、店内情境化营销（零售）。

2019年物联网服务将成为最大的技术类别，其中2580亿美元将用于传统的IT和安装服务，以及非传统的设备和运营服务。硬件支出将接近2500亿美元，其中超过2000亿美元将用于模块/传感器采购。2019年物联网软件支出将达到1540亿美元，并将在五年预测期内实现最快增长，复合年增长率为16.6％。服务支出增长也将高于物联网整体增长，复合年增长率为14.2％。物联网连接支出将在2019年达到830亿美元。

2019年美国和中国将成为物联网支出的全球领导者，分别为1940亿美元和1820亿美元，其次是日本（654亿美元）、德国（355亿美元）、韩国（257亿美元）、法国（256亿美元）和英国（255亿美元）。在预测期内物联网支出增长最快的国家都位于拉丁美洲：墨西哥（复合年增长率28.3％）、哥伦比亚（复合年增长率24.9％）和智利（复合年增长率23.3％）。