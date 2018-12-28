华为首次公开生态大咖秘密会议

“12月19日~20日，华为在北京与北明软件、神州信息、太极、东华软件等4家战略合作伙伴（SP）分别召开了2019年年度规划会议，对2018年的合作概况进行了总结，并明确了2019年的合作方向及策略。

“12月19日~20日，华为在北京与北明软件、神州信息、太极、东华软件等4家战略合作伙伴（SP）分别召开了2019年年度规划会议，对2018年的合作概况进行了总结，并明确了2019年的合作方向及策略。

共建生态，服务行业数字化转型

北明软件与华为的合作覆盖全行业，并且在政府、金融等领域已形成智慧城市、智慧金融、数据治理等多个联合解决方案，端到端地满足行业客户的需求。在2019年，华为与北明软件将在政府、金融、交通等领域联合开发更多的解决方案，更好地满足行业客户的数字化转型方案需求。

神州信息与华为的合作由来已久，深度携手使双方连续4年保持了高速复合增长。在2018年，华为与神州信息更是开展了全方位合作：在解决方案方面，合作范围涵盖智慧城市、智慧园区、大数据、云服务等多领域；在市场合作方面，合作内容包括客户拓展、项目合作等；在市场营销方面，从联合营销到案例宣传，都取得了非常好的效果。2019年，华为与神州信息将在原有的合作基础上持续深耕金融、农业等行业，公有云将作为双方的一个重要拓展方向。

太极与华为在政务、电力等行业已推出了联合方案，并在北京、海南、山西等多省落地政务云。在2019年，双方将针对政府、旅游、媒体等行业孵化开发大数据、物联网等联合方案，并在政务行业共同探索基于运营服务的新商业模式。

东华软件与华为已联合开发多行业解决方案，合作业务已覆盖全行业，并实现了全行业解决方案多次复制落地。目前，双方在金融领域的合作实现稳步增长，在公共安全行业的云、大数据方案已实现在全国多个区域的规模合作，为双方业务快速增长奠定了坚实基础。2019年，双方将持续加大在大数据、区块链和AI等前沿技术领域的交流，培育新的行业解决方案合作机会点，进一步增强双方在产品技术上的合作。

从合作到协同，生态联接更紧密

面向战略合作伙伴，华为在2019年将投入更多资源。战略合作伙伴除了享受原有类型的伙伴权益外，还会在技术合作、市场合作、市场营销等方面获得更多支持，与华为在组织层面形成协同，进一步深化合作。

在技术合作上，华为会对战略合作伙伴开放产品路标，提供联合实验室专项资源，与伙伴联合开发紧耦合解决方案并预装入华为的可销售清单，通过华为的销售体系对联合解决方案进行推广。

在市场合作上，华为将投入包括生态、解决方案、售后服务、市场营销、财经等角色的专职团队为战略合作伙伴提供一对一服务，全方位支持伙伴发展业务；同时，基于华为覆盖全国的市场体系，将与伙伴通过商机共享和组织层面上的对标，实现伙伴与华为的合作共赢。

在市场营销上，华为将在MarketPlace商场首页面向全国推送联合解决方案，帮助伙伴打造面向客户的直通车；同时，华为将整合双方优势资源，与伙伴开展专项的联合营销支持。基于To B市场的营销积累，除了为伙伴提供专项的资金支持外，还将提供营销专家支持、全流程的营销平台支持和专业的宣传资源支持等营销资源，实现1+1>2的复合价值，满足客户的多元化需求。

2019年，华为将与战略合作伙伴在组织层面形成技术协同、市场协同和销售协同，从而达到战略协同。通过公司级的全面合作，打造出更多面向客户业务需求的联合解决方案，助力客户数字化转型，从而实现客户、伙伴、华为共同商业成功。