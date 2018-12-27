广东广电网络清远分公司有线电子政务云平台网络专线服务项目

广东广电网络清远分公司的两个广电集客项目，一个是电子政务云平台网络专线服务项目;一个是智慧环保电视专区项目。

【中广互联】：广东广电网络清远分公司的两个广电集客项目，一个是电子政务云平台网络专线服务项目;一个是智慧环保电视专区项目。这两个集客项目能够顺利完成，可谓一波三折，历尽艰难。电子政务云平台项目竞标过程中，面对三大运营商的打压，广东清远分公司不气馁，不放弃，寻求全国广电同仁的帮助，大家抱团作战，最终竞争中胜出。广电一步一个脚印，战胜困难寻求发展的实例让我们深受感动和鼓舞，广电网络有技术，有实力，在发展和转型的过程中，一定要有信心，广东清远给我们树立了榜样。

申报公司：广东省广播电视网络股份有限公司清远分公司

项目名称：电子政务云平台网络专线服务项目

项目类型：政府类·电子政务

技术分类：数据专线

营收情况：98万元

一、项目背景

根据清远市人民政府办公室《关于印发清远市基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范工作方案的通知》(清府办函【2015】5号)文件要求，清远市政府正式启动电子政务云的规划建设。随着清远市电子政务云的推进，需要在市政府、各部委与区县之间搭建一条信息化高速公路，能够实时传输数据，实现网络互通。

根据该项目建设情况和电子政务外网承载网组网需求，本次项目内容通过继续市级单位57条专线组网建设全市电子政务骨干承载网络，为清远市电子政务外网的建设提供线路保障，项目招标总金额为160万元。

二、项目核心价值

清远市大数据中心要求我司于2018年3月31日前完成下列建设情况：

1) 清远市政府7号楼使用24芯裸光纤接入市政府2号楼中心机房，并提供对整个网络进行实时监控、记录、日志报表的功能。

2) 按照市电子政务中心规划及分配的网络IP地址完成市级57个接入单位使用100M带宽接入市政府2号楼中心机房。

3)配合市大数据中心完成2018年1月及2月份的电子政务公共云平台网络设备及设施维护运维报告。

我公司成功中标该项目，全市各单位的电子政务网络经我公司的机房，接入清远大数据中心机房，有效提升了我司作为综合服务运营商的市场竞争力，提高了我司的知名度和品牌效应，为进一步深度拓展政府信息化项目和智慧城市项目打下了坚实的基础。

三、主要技术创新与应用创新点

通过电子政务网项目的实施，促进了我公司光纤网络改造升级的步伐，夯实了我公司的光纤网络基础，为我司下一步深度拓展政府信息化项目，打造“数字政府、智慧清远”提供了有力保障。

四、项目过程中的体会及感悟

广电网络的同仁一定要有信心，广电网络有技术、有实力，在电子政务网项目和政府信息化项目上与其他几家运营商PK。在项目招标过程中，广电网络需要多参与项目招标，积累经验，遇到困难时，不要气馁，要认真分析，沉着应对。全国的广电系都是一家人，有困难时，可以寻求同行的帮助，只要大家抱团作战，一定可以战胜一切困难，做大做强广电网络产业。

五、客户对该项目的满意度

2018年2月28日，清远市大数据中心组织对清远市电子政务云平台网络专线租用服务采购项目进行验收检查工作。验收小组仔细检查了文档、现场对设备安装质量，专线运行情况等方面进行了检查，通过认真讨论，验收组形成如下意见：

1、清远市电子政务云平台网络专线租用服务采购项目建设的57个站点，专线开通时限与施工质量符合合同要求。

2、对清远市电子政务云平台网络专线租用服务采购项目建设的57个站点线路按10%比例进行抽查巡检，专线正常运行，设备安装符合合同要求，巡检中发现的隐患有及时作出优化计划并实施。 3、所提供的相关文档资料规范、完成、满足合同要求。综上所述，验收小组一致同意通过本项目的竣工验收 。