【中广互联】：湖北省广播电视信息网络股份有限公司“慧生活”项目结合湖北广电网络实际需求及国内其他地方智慧城市搭建及开展情况，初步设计了慧健康、健康养老、超级购等功能模块。

【中广互联】：湖北省广播电视信息网络股份有限公司“慧生活”项目结合湖北广电网络实际需求及国内其他地方智慧城市搭建及开展情况，初步设计了慧健康、健康养老、超级购等功能模块。并结合业务需求，给出了商业盈利模式及技术实现方案。

申报公司：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

项目名称：湖北广电网络“慧生活”项目

项目类型：企业类

技术分类：系统平台建设

一、项目背景

近年来，随着互联网和移动互联网终端大范围普及所带来的用户增长，传统有线电视网络受到了极大的冲击，传统有线电视网络用户、营收、利润所面临的增长“瓶颈”已经显现，甚至出现了负增长，部分广电正面临着逐年下滑的巨大风险。面对用户丢失及收入下滑等严峻现状，有线电视网络唯-有变革，发展新业务才有出路，才能增加用户，提高用户粘度，从而增加收入。

为促进智慧城市健康发展，经中央网信办，国家发展改革委等26个有关部门，成立了促进智慧城市健康发展部暨协调工作组，2017年 3月7日，国家智慧城市标准化总体组第一次工作会议在北京召开，明确智慧城市建设已经成为我国推进供给侧结构性改革的内容，是城市可持续健康发展的重要支撑。从美丽乡村、到智慧街道、智慧社区、发展为智慧城市，是国家城市及乡村的建设需求，也是必然的发展趋势。

二、项目核心价值

本项目结合湖北广电网络实际需求及国内其他地方智慧城市搭建及开展情况，初步设计了慧健康、健康养老、超级购等功能模块。并结合业务需求，给出了商业盈利模式及技术实现方案。

（一）慧健康

包含了从身体监测到远程问诊过程中的所有功能，用户在线下检测过后可以根据健康教学自我调理，个人签约医生也能实时收到用户的体检报告，做出针对性的养生建议。

（二）健康养老

健康养老基于慧健康版块开发，是定向为老年用户设计的生活服务类栏目，拥有更精准的用户人群，在电视端可实现老年人从体质监测到金融保险的一整套服务，形成一条线上线下结合的养老产业链。利用各领域合作方的资源增加版块输出的核心业务，从生活、经济、安全等多方面提升用户体验。

（三）超级购

超级购为线上电视商城，分为刮刮乐和优惠购两大栏目，现在参与合作的各领域商家已经达到三十个。通过电视操作抽奖用户可以获取不同商家提供的各类优惠券，并在商城中以优惠的价格购买日用品。

湖北广电网络综合利用物联网、云计算等信息技术手段，建立广泛覆盖和深度互联的城市信息网络，对政务、产业、民生等多方面要素构建协同共享的城市信息平台，从而为政府社会管理和公共服务提供智能决策依据及手段，为企业和个人提供智能信息资源服务。

三、应用创新点

本项目的最终目的是实现广电有效用户的增长、广电集客业务的发展。因此在项目初期我们开发了模块化系统，大胆的收集各地个性需求，整合开发了一整套平台在全省同步上线。随后向每个地级、县级分公司分配后台账号，根据地市承接的业务需求做针对性的再开发。使每个地区都有自己单独的后台和系统，大大改善了原先各地市单独招标造成的工作效率地下、重复支出比例较高等问题，且保障了全省智慧社区平台的风格统一性。

四、项目进展过程中遇到哪些困难并通过何种方式解决问题

(一)运营工作不能局限于线上

在项目初期，我们为了打好用户保卫战，错误地将绝大部分运营工作局限于线上。最终不仅没有留住用户，反而将电视端的操作变得更加烦琐，以至于流失了更多老用户。

在经过数次战略调整之后，运营模式由线上转变为线上线下相结合，利用广电营业厅和销售人员、安装人员为载体，不断提升服务质量，收集用户意见，对系统进行人性化整改，最终在用户-家庭-广电之间找到了平衡点，实现了对手用户广电化，劣质用户优质化，优质用户产业化的目标。

(二)学会把握市场脉络，适时放弃错误路线。

湖北广电网络公司作为一家上市企业，对市场的把控一向是业内领先。也正是因为敏锐的市场嗅觉和政治觉悟，才会将健康、养老等产业作为重点运营部分。但是由于各分公司的情况不同，有部分分子公司在地方政府拥有非常到位的合作关系，因此在智慧社区项

目的承接上会主观性的向这部分有过合作的政府或大型企业偏移。而商务对接的过度自信也会影响对于项目本身能否实现产业化的判断。最终陷入项目运营成果不佳，又不能很果断的调转枪口的尴尬境地。

因此在运营后期，湖北广电网络要求每一个项目经理对于项目承接必须要有冷静的判断，从最客观的商业角度评估项目产出比，以能否大幅提高收入作为唯一衡量标准，要让广电选择业务而非业务选择广电。经过业务思维的改变，湖北广电网络承接的业务质量不断上升，时至今日，湖北广电网络已经成为全省信息化改造的主导者。

五、项目过程中的体会及感悟

通过在湖北现阶段的落地运营，我们有些体会与感悟，总结如下：

(一)平台开发必须实现三屏互动。

过去我们广电人凭借行业优势一直稳坐有线电视网络的头把交椅，即使在移动终端爆发的今天，依然存在对电视行业能够再次夺魁的狭隘想法。以至于不少集客业务开展过程中拒绝结合手机端和PC端做系统开发。但是在实际运营过程中，由于电视的局限性，不仅浪费了大量的运营资源，而且收效甚微。

因此广电行业要靠集客业务再创佳绩绝不能只依托传统载体，要学会走出去、向远看，学会接受更好的模式才能得到更多的回报。

(二)整合现有资源，对内团结对外一致。

广电行业要做到企业化产业化，必须抛弃原有的官僚风气和政治斗争思维。这一点上湖北广电网络已经做到全国前列。不论地域，广电在本地的资源一向要好与外来竞争企业，缺点在于资源分散、整合难度大。因此湖北广电网络大胆的将集客业务推上新的高度，集全公司的力量整合规划了慧生活项目，将湖北广电原本分散的资源通过一个项目输送到每一个分子公司和业务团队，让原本弱小的分子公司也能拥有与对手竞争的机会，上下一心一致对外，有效的提升湖北广电在本地的行业优势。

六、客户对该项目的满意度

经过将近两年的实地运营，以本项目为核心在全省引进了各类集客业务，项目涵盖了地方农业、卫生、民政、党委等政府机构，涉及到包含三产、零售、服务等多领域中大型企业。可以说智慧社区类项目改变了广电网络在普通用户心中的固有形象，从看电视到用电视，从用电视到与家庭、个人生活密不可分。

包括政府领导、企业高管、普通用户在内都对本项目的各类应用给予了高度评价，有效遏制了用户流失，提升了有效用户的转化率。