智慧潍坊：风筝之乡的城市新名片

【导读】借助物联网时代的东风，昔日的风筝之乡潍坊将依托“华为-潍坊”物联网产业联盟建设物联网产业园区，共同努力打造全国首个窄带物联示范城市，迈出智慧城市3.0的第一步。

潍坊市总面积1.61万平方公里，常住人口约为930万，2016年经济总量位列全国地级市的第32位。为了提高城市管理水平，普惠民生，实施信息化领先发展和带动战略，创建面向未来的新型智慧城市，潍坊于2014年成立了智慧城市办公室，深入推进智慧潍坊的建设。

手机里的城市通行证

随着移动互联网的蓬勃发展，人们的生活与移动App日渐密不可分。潍坊也不失时机地推出了智慧城市云服务平台——“潍V”App，将潍坊的教育、医疗、交通、旅游和行政审批等公共资源整合起来，为潍坊人打造了一个指尖上的智慧城市。

基于微信、支付宝等平台的移动支付在国内日渐普及，潍坊则更进一步，自主开发出互联网金融服务平台——“云支付”，聚焦本地的医疗、教育、公共事业和政务服务等非税收入领域，通过“潍V”App为市民提供广域、精细和泛在的移动支付服务。借助云支付，合作银行正在平台上布局面向市民的“快贷”和面向本地电商用户的供应链金融服务，这可以说是对普惠金融的一个创新实践。

借助潍坊创新研发的“互联网+实名认证”系统和“云支付”系统，潍坊创新打造了“V派”智慧城市通行证。以手机App方式集成了居民身份证、驾照、医保卡以及银行卡、公交卡、自行车卡、门禁卡、图书借阅卡和旅游一卡通等各类IC卡，市民办事、出行一个App全部搞定，还支持各种公共服务的移动支付，让市民畅享“一机在手、通行全城”的便利生活。

潍坊是继深圳、杭州之后全国第三个实现医保卡手机支付的城市，更是国内首个实行电子身份证的城市。据此，潍坊市发起了“三无联盟”，倡导“无卡、无证、无现金”的智慧城市品质生活。目前，“V派”已经在潍坊市市县两级政务服务中心、阳光大厦、市级综合办公大楼、市中医院、社保联网药店以及部分酒店和商超进行试运行，并在部分县市区启动推广。“V派”与潍坊中百集团合作建设的全省首个无人售货超市也行将在谷德广场落成。“V派”目前已有活跃用户80多万人，预计年内用户将突破100万。“V派”作为新一代城市通行证，以其“全维度场景覆盖”和“全虚拟化便捷携带”的特点，可完美取代当前各城市的“市民一卡通”，推广价值巨大。

物联网助力智慧城市3.0

潍坊的智慧城市建设起步就是“潍V”，直接绕过了PC互联，抓住的是移动互联网第一波浪潮。PC互联时代的智慧城市其特点就是一个个网站应用，其便利性与移动App相比无疑是霄壤之别。如果把PC互联时代的智慧城市定义为智慧城市1.0，移动互联时代称作智慧城市2.0，那么，潍坊可以自豪地宣称，我们已经迈出了智慧城市3.0的第一步。

2016年10月，潍坊率先使用华为NB-IoT技术建设城区智慧照明系统。2016年6月，华为主导的NB-IoT窄带物联标准被3GPP确认为新一代物联技术标准。仅仅4个月后，潍坊人就发挥老祖宗墨子的创新精神，敢为人先，将NB-IoT技术应用在了路灯的照明控制上。

2016年11月，潍坊市政府与华为签订“潍坊市城市物联网应用和产业基地建设战略合作协议”，并举行了“华为（潍坊）物联网应用创新中心”揭牌仪式，华为将依托“华为-潍坊”物联网产业联盟建设物联网产业园区，与潍坊共同努力，打造全国首个窄带物联示范城市。

截止到2017年12月，按照“一网一平台N应用”的建设思路，潍坊全境的NB-IoT网络已完成布设，全市已建设1600多个NB-IoT基站，网络覆盖率超过94%。同时，华为倾力打造的首个城市级物联网公共服务平台已完成部署，以智慧泊车、智慧市政、车联网、智慧楼宇和智慧照明为代表的12类物联城市应用陆续启动。智慧潍坊3.0的轮廓已然清晰。

潍坊物联网平台的定位是“立足潍坊、服务全省”的城市级公共服务平台，聚合行业物联网应用，解决城市物联网应用出现的“碎片化”难题，同时归集鲜活度高、价值度高的城市级物联大数据，并通过平台化支撑，为各类应用的开发节省大量费用。平台通过设备连接方式整合和物联网数据整合两个关键能力，实现物联网数据的统一管理，跨部门、跨应用共享并统一呈现，在使能物联网应用系统的同时，为综合管理平台提供决策依据支撑。

华为（潍坊）物联网创新研发中心正在施工建设中，其中物联网开放实验室具体承担“物联潍坊”建设产品和方案的验证及测试，物联网展厅重点展示华为及其合作伙伴的创新应用成果。依托该中心，我们将拓展与国内外院校和研究机构间的合作；扶持本地企业在物联网技术方面的能力提升及业务拓展；争取国家和省级物联网项目课题研究，推动“物联潍坊”标准上升为国家标准。

同时，潍坊物联网产业园区即将动工，我们将依托华为的品牌资源和优质高效的云服务软环境，结合物联潍坊建设，培育双创氛围，形成生产性企业与研究性企业在潍坊的双集聚，打造具有广泛影响力的物联网产业示范园区。

华为-潍坊智慧城市物联网产业联盟已汇聚国内外物联网领域优质合作伙伴52家，覆盖城市交通、城市照明、市政管理与服务、环境生态保护、精细化农业、工业制造以及仓储物流等领域。昌乐县作为“物联潍坊”的试点县市区，按照全市的发展思路，基于“物联潍坊”公共服务平台，协调了39个部门和17个企事业单位，推进NB-IoT提升智慧城市应用工作的研究，并正在落地智慧市政、智慧停车、智慧路灯和智慧管线等18类物联网应用。

PC互联网解决的是信息对称问题，移动互联网解决的是效率对接问题，而物联网解决的是万物互联问题，这才应该是智慧城市的“智慧”所在。物联城市就是智慧城市3.0，具体逻辑是在物联网的新维度下重新建构智慧城市，通过人与人、人与物、物与物等城市单元的“万物互联”，完善城市的感知神经系统，进而激活城市大脑，让城市真正智慧起来。

值得一提的是，在物联潍坊的启动过程中，泰华智慧公司加入进来，通过与华为达成战略合作成为物联潍坊建设的紧密伙伴。山东省水利厅也慧眼独具，依托潍坊的物联网平台合作建设全省的智慧河长管理系统。物联网改写了智慧城市的内涵，在开启智慧城市新维度的同时，也在刷新着我们的视野，检验着我们的境界。

（文章来源：《华为技术》）