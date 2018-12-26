全年盘点：2018年十大物联网事件 

你可以感谢俄罗斯黑客、加州立法者和并购交易经纪人在2018年制造了一些重大的物联网事件。大规模的收购扩大了产品供应并加速了物联网的发展，新的尖端产品可以改善物联网的安全性，并有大量安全问题在物联网设备和基础设施中暴露出来。

至顶网网络频道 12月26日 编译：你可以感谢俄罗斯黑客、加州立法者和并购交易经纪人在2018年制造了一些重大的物联网事件。大规模的收购扩大了产品供应并加速了物联网的发展，新的尖端产品可以改善物联网的安全性，并有大量安全问题在物联网设备和基础设施中暴露出来。

下面就让我们来看看2018年这十大物联网事件：

10、西门子收购Mendix，简化工业物联网应用开发

西门子以7.3亿美元的价格收购了位于波士顿的低代码应用开发软件提供商Mendix，这让西门子在工业物联网领域简化应用开发方面又迈进了一步。工业巨头西门子表示，此次收购将“通过加速基于云的应用程序开发”帮助客户更快地采用MindSphere IoT平台。预计2019年第一季度收购完成之后，Mendix将被划归到西门子数字工厂部门下。

9、英特尔出售工业物联网子公司Wind River

英特尔决定减少对工业物联网软件的关注，在今年4月宣布将其子公司Wind River出售给私募股权公司TPG Capital。这家半导体巨头于2009年收购了工业公司嵌入式操作系统制造商Wind River。英特尔称，它剥离Wind River“是为了专注于与英特尔数据为中心的战略相一致的增长机会上”。6月交易完成的时候，Wind River首席执行官Jim Douglas曾接受采访称，由于优先级相互矛盾Wind River的增长受到了英特尔所有权的“拖累”。

8、物联网安全漏洞导致4.96亿设备易受攻击

Armis在6月披露，由于一种名为DNS重新绑定的古老网络攻击，全球企业有近5亿个物联网设备容易遭受网络安全攻击。曾发现了BlueBorne恶意软件攻击的网络安全初创公司Armis表示，这一安全漏洞让攻击者可以绕过网络防火墙并利用受害者的网络浏览器访问网络上的其他设备，受影响的设备包括交换机、路由器、接入点、流媒体播放器、扬声器、IP电话、打印机和智能电视。

7、LogMeIn将Xively出售给Google Cloud

LogMeI决定减少对物联网市场的野心，2月这家协作软件制造商表示，将以5000万美元的价格将Xively IoT连接平台出售给谷歌。LogMeI早在2011年收购了Pachube也就是Xively，当时LogMeIn首席执行官Michael Simon曾预测，到2020年Xively将主导LogMeIn业务，但Xively却没能实现这一预期。谷歌将把Xively的连接功能集成到Google Cloud IoT平台中。

6、Rockwell Automation投资10亿美元加强物联网合作伙伴关系

工业软件制造商PTC加大力度推动物联网，宣布获得了来自工业物联网巨头Rockwell Automation的10亿美元股权投资。这项投资将被用于扩展新的战略合作伙伴关系，包括将PTC的物联网产品——ThingWorx、Kepware和Vuforia增强现实平台——与Rockwell Automation的FactoryTalk和Industrial Automation平台相集成。这次投资还有望帮助渠道合作伙伴扩大交叉销售的机会。

5、美国加州通过物联网设备安全法

9月，美国加州成为第一个通过法律规范物联网设备安全标准的州，这将给在加州销售此类设备的任何企业带来影响。该法规要求那些设备直接或者间接接入互联网的制造商必须提供“合理”的安全功能以防止未经授权的设备访问。对于带有密码保护功能的设备来说，设备激活时设备必须附带唯一密码或自动密码重置。该法律于2020年1月1日生效。

4、美国俄罗斯人入侵电网

美国政府3月首次承认，自2016年3月以来俄罗斯政府黑客一直瞄准并渗透美国“关键基础设施，包括能源、核能和商业设施”。虽然对美国电网的攻击并未导致任何系统被关闭或改变，但这则新闻突显了安全解决方案对工业物联网日益增长的重要性。

3、微软宣布投资50亿美元用于发展物联网

微软在4月表示将在未来四年内投资50亿美元用于物联网计划，这一计划有望让渠道合作伙伴受益。其中一些投资已经带来了重要的成果，包括推出了Azure Sphere，首款旨在保护微控制器单元设备的物联网解决方案；以及Azure Digital Twins，一个用于构建物理资产数字模型的新物联网平台。

2、Amazon 10亿美元收购Ring

Amazon在4月宣布以10亿美元的价格收购了安全设备制造商Ring，成为消费者智能设备市场中更大的参与者。这家电子商务巨头已经凭借Alexa在语音助理市场领先，收购Ring不仅仅是为了增加家庭安全产品，也是为了扩大在智能家居市场的规模。例如，Ring的一款旗舰产品——视频门铃——可以满足Amaozn改善送货上门和减少包裹盗窃（Amazon已经在使用Amazon Key产品解决这个问题）的需求。

1、GE将GE Digital分拆为独立的物联网公司

GE公司结束了外界数月来关于其GE Digital业务命运的猜测，12月有报道称GE将把GE Digital分拆成一家规模12亿美元的独立公司。GE表示，GE Digital仍将属于GE并独立运营，拥有自己的股权结构和董事会。同时GE表示，已达成协议将GE Digital下属的现场服务管理软件ServiceMax多数股权出售给私募股权公司Silver Lake。