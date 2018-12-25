华为云助力驭道数据，实现解决道路交通安全新方案

驭道数据借助华为云EI、大数据及视频等平台能力，推出车辆“主动安全智能防控系统”，服务“两客一危”车辆及驾驶员，实时监控司机驾驶行为，主动预警潜在危险，建立驾驶员风险档案，实现安全防控最大化。

引言

在行车的过程中，有着无数看似不经意的瞬间：

一瞬间，可能是回一条信息，可能是接打一个电话；

一瞬间，可能是打一个哈欠，可能是猛踩一脚油门。

一个微小的疏忽，可能侥幸躲过伤害；

但也可能是个人生死的交错，或是数个家庭的命运转折。

在面对生死的那一刻，你的脑海里，是谁的身影？

你会不会遗憾，未来的日子无法与之相伴？

假如时光倒流，你会怎么选择？

本不该发生的交通事故

汽车的发明在为我们生活带来便利的同时，也暗藏着不少“杀机”。行车路上的一个不小心，就有可能威胁到我们的财产甚至生命安全。国家安全监管总局的研究报告显示，虽然近年来我国道路交通事故降幅明显，但依然高发。我国道路交通事故年死亡率仍高居世界第二位，其中“两客一危”（指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆）事故伤亡最为惨重。

据统计，80%以上的道路交通事故是人为因素导致，包括超载、超速、疲劳、分心等违规驾驶行为，以及在紧急情况下驾驶员的操作失误 。

如果这80%的不良驾驶行为能得到有效管控，那么全国每年将有上万人免受交通意外伤害。

面对道路交通事故，除了配置被动安全系统来降低事故伤害，更要为车辆提供主动避免危险的能力。交通安全不应只是事后问责，更不该被动等待。人工智能化的今天，华为云助力驭道数据，让交通安全防控主动出击。

AI时代，让安全主动出击

驭道数据借助华为云EI、大数据及视频等平台能力，推出车辆“主动安全智能防控系统”，服务“两客一危”车辆及驾驶员，实时监控司机驾驶行为，主动预警潜在危险，建立驾驶员风险档案，实现安全防控最大化。

“主动安全智能防控系统”通过车载终端智能设备，能够自动识别驾驶员行车状况，如是否吸烟、通话、疲劳驾驶等；同时为驾驶员提供高级辅助驾驶功能，监测并预警车道偏离、跟车过近、车辆碰撞等情况。一旦识别到危险驾驶行为，系统会通过车载设备及时发出警告；若危险驾驶行为未得纠正，系统后台将收到持续警报，企业安全监控人员则会立即联络驾驶员，避免交通意外发生。

此外，该系统还能储存、备份行驶数据，通过大数据风险行为分析及人脸识别技术，为驾驶员建立风险档案库，并以此为基础通过AI技术建立风险识别与管控模型，提升企业安全管控能效，实现事前预防、事中可控、事后追溯的高效管理机制。

从多维应用到降本增效，华为云助力驭道数据打造全方位平台系统

在“主动安全智能防控系统”开发及运营中，华为云基于驭道数据实际需求，提供创新产品和有效解决方案，助力解决道路安全问题。

首先，华为云提供EI识别、视频直播等多项技术，保证系统迅速开发。“主动安全智能防控系统”系统的开发涉及海量数据存储、大数据分析处理、人脸识别、视频转码、视频点播、视频直播等技术，要求网络高质量接入及车联网弹性扩容，同时要求实现Devops。这些都需要强大的云平台技术支持。

在华为云EI、大数据、视频能力等多项技术支撑下，驭道数据得以省去IT基础技术搭建，降低新技术使用门槛，聚焦新业务开发及上线，实现多种场景盲点监测，确保系统99.99%随时可用。同时，华为云提供充足承载空间，满足驭道数据业务迅增及市场扩展的需求。

其次，立体运维解决方案，提升系统效率，降低运维成本。由于“主动安全智能防控系统”采用云原生架构，业务复杂，涉及SaaS层应用运营、P层I层技术维护及物理基础设施运维等，所以传统运维模式已无法支撑故障定位及性能分析的需求。

华为云为驭道数据提供IaaS和PaaS技术及立体运维解决方案，融合应用运维服务及应用性能管理服务，实时监控虚机、存储、网络、数据库及应用，通过应用与资源告警关联、日志分析、智能阈值、分布式调用追踪等技术，优化关键业务步骤，快速定位及修复故障，极大提升系统运维效率，降低企业运维管理成本，保障应用长稳运行。

有AI的意料之内，让你免于意料之外

在与驭道数据的合作中，华为云秉持“上不碰应用，下不碰数据”的一贯承诺，专注技术研发，力求与合作伙伴实现共赢。华为云将继续支持驭道数据发展“主动安全智能防控系统”，同时为运输企业、交通职能部门提供更便捷、更稳定的安全监管防控平台，同时研发更多新技术，打造车联网生态，助力实现道路交通安全新方案。

科技的进步不断地为人们提供更加安全、舒适的生活，华为云和驭道数据在交通领域为“两客一危”驾驶提供了多一层的保障。AI技术的加入，可以使事故发生的概率大大降低。当时光倒回危险发生前的那一刻，如若有了AI的提醒，那么它守护住的不仅仅是我们的安全，还有我们的家人，我们的爱，以及我们千千万万的幸福瞬间。