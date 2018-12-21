华为合作伙伴激励60秒计划——从40天到60秒，激励加速器

众所周知，人类社会正在经历从信息技术到数字技术，从信息时代到大数据时代的转变。ICT产业聚合恰逢其势，迅猛生长。

众所周知，人类社会正在经历从信息技术到数字技术，从信息时代到大数据时代的转变。ICT产业聚合恰逢其势，迅猛生长。企业与企业早已不再是实体之间的零和博弈，而是生态聚合下的集群竞争与合作。在企业业务市场，华为长期坚持利他思想，与合作伙伴一同做大市场，共同分享ICT产业发展带来的红利，通过持续夯实“平台+生态”策略，构建促进企业业务市场良性成长的黑土地，打造“客户+伙伴+华为”的“数字化转型共同体”。

渠道政策支持是保障合作伙伴积极性和向心力的重要举措之一，其中关系到伙伴切身利益的激励政策更是重中之重。为了让合作伙伴更快获取激励，加快资金周转，华为成立了公司级的企业数字化转型项目企业e+，通过数字化转型的方式重构激励流程与系统，大幅缩短激励发放周期。

2018年下半年华为在中国区企业业务市场重磅推出“华为激励60秒计划”，包括激励的秒级发放、秒级可视、秒级预测、秒级提取等内容，为合作伙伴打造了一个秒级体验中心。

该计划能给合作伙伴带来哪些实实在在的好处？

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华为激励发放周期从季度后40天到60秒，再到季度内实时发放，快的不止一点点，极大地加快合作伙伴资金周转。以前华为中国区企业业务的激励发放周期和其他ICT厂商基本一样，在季度后1.5个月内发放。激励60秒计划推出后，华为于2018年7月实现业绩型激励在季度业绩公示结束后，立刻发放，70%以上的激励发放周期由40天缩短至60秒。2018年11月，华为激励发放周期更进一步，已达标的阶段性激励合作伙伴在季度内就可以实时提取，开放范围是总经销商与分销商的销售返点、分销program等激励，2019年将全面开放。华为中国区企业业务每年给合作伙伴发放数十亿激励，而且这个数字每年都在大幅增加，发放周期的大幅缩短，可以极大加速合作伙伴资金周转，有效缓解资金压力，促进盈利提升。

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助力合作伙伴数字化经营管理，激励不仅发的快，在过程中还要看的清楚，看的及时。ICT市场业务场景及解决方案的多样性催生了多样化的激励政策，多样化有助于精准激励，但同时也给合作伙伴对激励的高效管理带来一定的挑战。面对大体量的激励数字，如果是季度后才能可视，合作伙伴需要集中梳理，完成核对，而所核对的数据，也许已经是几个月前的订单所产生的激励，这既不便于合作伙伴及时掌握激励情况，也不便于过程中的管理。华为激励60秒计划中的激励进度实时可视功能于2018年11月上线，能实时展示业绩激励进度，每款产品每个激励program的达标情况，与目标门槛的差距，便于合作伙伴针对性发力，进行精细化过程管理，助力其销售目标的达成。

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不仅看清当期，还要帮助合作伙伴预测未来。对合作伙伴而言，看得清当期有助于管理现状，能够预测未来才能掌握先机，筹谋长远。华为将率先推出激励在线预测，合作伙伴只需一键输入预计完成的业绩或身份变化，就可以看到未来将获得的激励。多做多少业绩或认证一个更高级别的身份，能多得多少激励，结果一目了然，为合作伙伴进行业务规划提供了数字化工具支撑。

这样一个质的变化是通过什么方式做到的？笔者采访了华为企业BG质量与运营部部长韩晓与华为中国企业商务部部长郑瑞奎。

韩晓表示，华为企业e+根据业务部门建设目标，用数字化转型的手段，从数百种激励核算公式中提炼出核算结构化因子库，搭建智能核算引擎，激励发放周期从几十天缩短到几十秒；同时以全联接的思维，这套智能核算引擎服务不但供华为内部核算及政策制定部门使用，还开放给合作伙伴，这样才有了合作伙伴在线一键智能预测未来激励的功能。

郑瑞奎表示，华为长期坚持利他思维，倾听并重视合作伙伴的诉求，就合作伙伴重点关注的激励业务，持续优化,不断缩短激励发放周期，希望通过提升激励使用价值，促进合作伙伴提升资金利用效率。华为将不断通过数字化转型和建设为合作伙伴带来收益，让合作伙伴能切实感受到华为对合作伙伴的诚意！

2018年初，华为中国区企业业务合作伙伴数量就已过万家，随着ICT市场的进一步打开及华为在企业业务市场“平台+生态”战略的持续成功，可以预见，这个数字将持续增长。广阔天地，大有作为。华为的成功从来不仅仅是华为自己的成功。以行致盛，共赢生态，华为将坚持“利他”初心，与合作伙伴共同成长，打造共赢的合作生态！