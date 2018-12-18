Aruba推出首个真正支持802.11ax标准的物联网无线AP 赋予企业网络智能化

全球领先的新一代网络解决方案提供商Aruba于12月18日，在北京举办发布会，推出了全新基于802.11ax（Wi-Fi 6）标准的物联网无线AP及专为802.11ax优化的接入交换机。

至顶网网络频道 12月18日 综合消息：全球领先的新一代网络解决方案提供商Aruba于12月18日，在北京举办发布会，推出了全新基于802.11ax（Wi-Fi 6）标准的物联网无线AP及专为802.11ax优化的接入交换机。该产品集成安全、智能电源管理、基于人工智能的网络自动化以及业务保障等多项移动创新成果，协助企业构建高性能、简单并且可靠的网络环境，为用户带来更为出色的智能数字化体验。

Aruba 802.11ax全系列产品亮相

行业首个采用最新Wi-Fi标准认证与内置新蓝牙5.0技术

新款无线AP不仅支持最新802.11axWi-Fi标准，还率先获得了Wi-Fi联盟（WFA）认证，符合最新WPA3和Enhanced Open安全标准，具备更强大的加密功能以及更简化的物联网安全配置。Aruba是首家在接入点中内置最新蓝牙5.0技术，同时搭载内置Zigbee无线模块的Wi-Fi供应商。这些新功能促成了更多物联网应用，例如，智能门锁、电子货架标签等。蓝牙5.0还能够提供用户感知的室内定位服务，从而带来个性化体验。此外，Aruba率先于业界推出创新电源管理功能，让客户一方面可以保留现有的PoE交换机，同时大幅节省非高峰期的接入点电能损耗，其独特功能包括Aruba 操作系统8.0版本支持的智能电源监控功能，以及融合在Aruba人工智能分析和业务保障解决方案中的NetInsight 绿色AP技术。

安全、可靠与智能的网络，成就最佳边缘计算体验

随着物联网设备的应用领域日益广泛，越来越多的企业开始大量部署物联网设备，以便为员工、客户和访客提供非凡的数字体验。一些新的应用体验，譬如，基于位置感知的移动交互、数字化的病患护理和用户感知的会议室系统等可以帮助企业形成独特的竞争优势。 Gartner在一份报告中指出，为满足未来工作需求，企业必须为员工提供如同对待消费者一般的卓越体验，同时积极采用有利于简化工作流程的技术手段。

边缘网络将人与物连接到数字世界中，是创造数字体验的平台。为了支持这些新的体验，并满足持续增长的业务需求和用户越来越高的期望，企业的IT系统需要具备完善且一致的网络服务水平，达到足够的安全、智能与可靠性，并且具有在不断变化的环境中主动预测问题的能力。

为应对上述挑战，Aruba现推出以下新产品和创新技术：

Aruba 510系列无线AP ，新一代的802.11ax物联网AP，具有最先进的安全特性，AI无线射频优化技术、智能电源监控功能，内置Zigbee和蓝牙5.0无线电通讯模块。

，新一代的802.11ax物联网AP，具有最先进的安全特性，AI无线射频优化技术、智能电源监控功能，内置Zigbee和蓝牙5.0无线电通讯模块。 Aruba 2930M交换机 ，支持802.3bt标准，可提供更高功率的PoE（最大60瓦/端口），可满足高端802.11ax无线AP的电源要求。

，支持802.3bt标准，可提供更高功率的PoE（最大60瓦/端口），可满足高端802.11ax无线AP的电源要求。 支持 Wi-Fi 联盟 WPA3 和 Enhanced Open 安全标准 ，提供最先进的设备安全保障。Aruba是业界首家获得WFA认证并符合上述新标准的供应商。

，提供最先进的设备安全保障。Aruba是业界首家获得WFA认证并符合上述新标准的供应商。 Aruba人工智能分析和业务保障解决方案NetInsight──绿色AP，可在用户终端未上线时，使无线AP动态休眠，以降低802.11ax接入点较高的电量需求。

Aruba中国区总裁谢建国发表主题演讲

AI技术加持，赋予网络更强智能

在网络管理的创新探索上，Aruba将多年的Wi-Fi领域专业技能，与来自全球最大型边缘网络和数百万无线接入点部署的经验和最佳实践，融入到最新的人工智能算法中，赋予了企业边缘网络自动化和智能化的新特征。

在当日发布的产品中，全新的510系列无线AP与Aruba NetInsight平台协作配合，支持网络主动监控及故障排除，并且能够根据同业比较和基准测试的结果，提供可行的优化建议并自动应用于网络系统中，为当今高度移动化，以物联网为中心的部署环境提供优化的网络性能和效率，并始终满足不断变化的需求和持续改善的用户体验。

物联网AP内置Zigbee和Bluetooth 5

Aruba 510系列是业界首套内置支持Zigbee和蓝牙5.0的802.11ax AP。它是整合了三大无线技术的单一无线接入点，可为客户提供覆盖范围广阔的强大连接功能。此外，Aruba基础架构整合了Zigbee技术，无需再部署及运行独立的Zigbee网络，进而大幅节省了客户的投资成本和营运支出。

Green AP搭配智能电源监控，让能源管理更智能

通常，高性能的AP由于需要处理更多的用户和流量，往往能源消耗也更大。此外，无线网络架构的设计也往往基于预设的最高容量来配置无线AP的数量，导致企业的电力成本不断攀升。

NetInsight的新功能Green AP是网络行业最新的创新成果，让企业智能化地管理AP接入点能耗。管理人员只要配置好Green AP，接入点即可依据利用率自动进入工作或者休眠状态，可以降低多达72%的功耗，从而显著节约能源成本，建设环保型网络系统。

此外，作为AOS 8 的功能之一，Aruba智能电源监控（Intelligent Power Monitoring，简称IPM）可主动测量接入点的用电量，并与可用的电源实现动态适配。管理人员可以预先定义当无线接入点的用电量超出预期时，需要停用的功能，以及停用的优先次序；智能电源监控（IPM）会根据指定的优先次序，自动执行节电步骤，直至接入点的用电量符合预算为止。

符合WPA3和Enhanced Open安全标准 带来最强大的网络安全保护

Aruba新一代802.11ax AP，是首家获得Wi-Fi联盟WPA3和Enhanced Open认证的产品，可充分满足企业安全需求，将更多用户、设备和物接入网络。

WPA3新增功能可简化Wi-Fi安全设置，建立更可靠的身份认证机制，并为对数据安全高度敏感的环境（例如，政府或金融机构）提供更高的加密强度。Wi-Fi Enhanced Open标准强化客户隐私数据保障功能，与WPA3的安全防护机制相辅相成，在无需认证使用者身份的开放公共网络（例如，咖啡店、机场和体育场馆）中，仍然能够确保简便易用的特性。

CSPi是一家位于美国佛罗里达州的解决方案供应商，致力于协助客户满足其网络、应用和服务方面的性能、可用性和安全性需求。CSPi资深技术副总裁Peter Kaufman表示：“Aruba 802.11ax解决方案的优势在于，其基础架构充分整合了自动化和物联网技术。采用Bluetooth 5和Zigbee等新型物联网协议，使得我们的客户既能创造理想的自动化体验，又能通过Wi-Fi轻松连接，提供性能卓越的应用以及安全的物联网设备接入。”

人工智能的时代已经全面降临。有效的AI解决方案不仅需要专业知识积淀，还要求优化历史数据馈送至算法，实现精简可靠的网络自动化与效能保证。发布会上，Aruba中国区总经理谢建国表示，“AI解决方案需要现实体验，验证解决方案的效果。Aruba的优势在于，在长达16年的Wi-Fi领域的开发中，形成了扎实的知识积淀，构建起了全球最大的边缘网络与百万接入点的人工智能算法，及其内置的学习与最佳实践，以及提供安全的自动化网络操作体验的能力。”他表示，将携手本地合作伙伴，将智能化的网络技术有效落地，帮助客户更从容地应对未来挑战。