烽火通信黄立伟：企业上云方式没有孰优孰劣，关键由需求决定

在第八届中国云计算标准和应用大会中，烽火云计算资深专家黄立伟在接受采访时表示，目前用户上云的需求其实是千变万化的，所以，应该根据客户需要去选择最佳方案，而不应该只是强调公有云好，还是私有云好的问题。

至顶网网络频道 12月17日 北京报道：2018年12月12日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，希望通过云计算产业链相关各方的广泛参与，为我国云计算的发展献计献策。会上详细解读了国内云计算产业政策，展示了我国云计算国家标准研制工作的成果，报告了云计算标准化工作的重要进展。

烽火云计算资深专家黄立伟（左）接受至顶网独家专访

烽火云计算资深专家黄立伟在下午的企业上云与产业转型论坛中发表了题为“烽火城轨云实践与企业转型”的主题演讲，并随后接受了至顶网的独家专访。据他表示，目前用户上云的需求其实是千变万化的，所以，应该根据客户需要去选择最佳方案，而不应该只是强调公有云好，还是私有云好的问题。

同时，黄立伟谈到，今天7月，中国信息科技集团正式成立，总部落户在武汉光谷。烽火作为中信科的主干力量，一直以来对包括党政军、交通、医疗、教育在内的垂直领域进行不断深耕，并加大对信息安全和网络安全的持续投入，以此来为自身及合作伙伴共同构建出一个共赢的新生态。

为什么要进入云计算市场

烽火作为中国光通信的发源地，光通信核心技术已实现全球领先，为何最终选择要进入云计算这一领域呢？在黄立伟看来，首先这是大势所趋，随着用户市场的变化以及ICT技术的发展，烽火顺应产业融合带来价值转移的趋势，由 CT 领域向 IT 领域，在行业信息化、云计算、大数据等领域开始布局。同时，国家目前正在大力推动国内核心信息技术的发展，为此，烽火业务转型升级ICT 2.0+框架，构建以“安全、自主、可控”为特色的ICT生态圈，以端到端一站式解决方案服务于信息化市场。目前烽火已晋级为 OpenStack 黄金会员，在OpenStack 社区贡献居全球前列，并在不同行业打造了标杆案例。

云计算是一种驱动力

当一家企业进入一个新领域之后，也一定会在不断的业务积累中产生对这个领域更深的理解，自烽火进入云计算领域以来，逐渐明确对云计算市场的价值定位。黄立伟表示，“实际上云计算本身就是一种驱动力，它刺激着各个行业进行创新与变革。比如在城轨这样一个非常传统的行业中，随着云计算浪潮不断的演进，整个中国城轨行业都在创新，虽然国外城轨建设起步较早，但在创新方面真的不如中国，这是我们亲眼所见的一种驱动力。”

另外，黄立伟认为，信息安全也是一个非常重要的问题，目前很多领域都会面临合规要求，因此很多用户上云之后，都会对信息安全有所考虑。同时，云的到来也给传统运维方式带来变化，甚至需要重新考虑网络边界的问题，而智能化运维将成为未来发展的方向。此外，云计算与人工智能、大数据、容器、边缘计算等新技术相融合，实际上也在不断加速整个ICT领域的创新发展。

企业上云方式如何选择

当企业考虑上云时，首先要面对一个问题，是应该选择混合云方案，还是分别采购不同的云方案之后，再做内部整合呢？黄立伟对此给出了自己的答案：从发展趋势来看，确实是混合云的呼声更大。特别是私有云和公有云发展到一定阶段，各项服务更加方便、快捷。但由于各个地方、各个客户对云的需求是不一样的，导致很多时候需要根据客户的实际情况去做定制化开发，比如一些跨国企业总部是以私有云为主，但海外分支机构希望采用公有云，这是一种云的形态。还有些企业把ERP放到私有云上，对外业务放到公有云上，这也是一种云的形态。另外，银行或保险公司，由于数据压力比较大，需要对私有云不断扩张，但机房运力和成本又无法承受，就会考虑把一部分数据放到公有云上，这些对云的需求实际上是千变万化的。所以，我认为，企业选择哪种上云方式，一定要从自身需要出发去选择最适合自己的方案，而不是说公有云更好，还是私有云更好，但要提醒用户，如果把数据放到公有云上是免费的，但想把数据拿回来是要收费的。

自身定位与优势

在以云为驱动的创新环境中，烽火是如何给自身定位并进行业务拓展呢？黄立伟表示，“首先我们是一支真正的国家队，能够获得更多客户的信任，特别是在党政军这类用户当中。另外，烽火聚焦在垂直领域，上至应用，下至硬件与数据都有能力去进行开发，针对某些特定行业还会去做更为深入的研发。所以，我们提供的是一种面向垂直领域的整体方案。

实际上，要把包括云计算、大数据、人工智能等技术整合到一个方案中为最终用户创造出价值，并不像想象中的那么容易，在这方面，黄立伟表示，“从一个行业来看，前期去做一些规划、设计还是非常必要的。特别是规范性的标准，比如标准院在这方面就可以起到很大作用，通过这样的权威机构，可以把不同技术领域的专业人员整合到一起，大家共同探讨并推动项目，这也是烽火一直积极参与标准院工作的原因所在。”

另外，黄立伟还指出，烽火的优势也体现在对应用开发上的人力投入，由于烽火所在武汉地区的教育资源十分丰富，大学众多，所以在人才数量与质量方面的优势明显，这也从侧面有力地保障了烽火的整体研发结构与技术实力。

打造共赢的新生态

对烽火而言，未来要进一步拓展自身产品与服务将是一个重要课题，对此，黄立伟表示，“其实我们就是要把生态做好，首先要创造完善的产品形态。另外，我们也会为客户的业务生态服务。在这个过程中，我们会逐步去拓展各个领域的业务和提升产品方案。另外，我们也将侧重某些垂直领域的业务方向，比如党政军、公安、交通等传统重点领域。最终，我们将与合作伙伴一起构建一个能够实现共赢的云生态体系。”

黄立伟最后表示，“今后烽火将重点关注新兴技术的整合，包括人工智能、物联网、5G等领域，同时也会充分整合中国信息科技集团的内部资源，以此来迎接新的挑战。对此，烽火将会打造一种板块式的架构，以便能够把相对分散的能力汇聚到一起，集中力量攻坚信息通信领域的技术难点和创新实践。